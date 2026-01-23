A primeira volta das presidenciais já passou, mas o seu efeito mais relevante não está apenas nos números. Está nos silêncios, nos desconfortos e nas leituras apressadas que se fizeram logo a seguir. Antes de sabermos quem será Presidente, já percebemos outra coisa: o sistema político português entrou numa fase em que as pessoas contam mais do que as ideologias — e isso tem consequências.

A derrota pesada do candidato apoiado pelo PSD foi mais do que um mau resultado eleitoral. Foi um momento de exposição. O centro-direita percebeu, de forma abrupta, que já não dispõe de uma figura agregadora capaz de organizar expectativas, disciplinar eleitorados e dar sentido a uma escolha presidencial. A decisão de Luís Montenegro de não apoiar ninguém na segunda volta não é apenas prudência tática; é o reconhecimento tácito desse vazio.

A isto se junta o (compreensível) silêncio de Pedro Passos Coelho que pesa mais do que qualquer declaração. Não é um silêncio neutro. É o silêncio de quem percebe que já não existe um lugar óbvio para ocupar — nem um herdeiro evidente para apontar. Quando as referências desaparecem, as estruturas continuam de pé, mas sem bússola. E, nessas circunstâncias, os eleitores procuram rostos antes de procurarem programas.

Parte do debate público reagiu a este resultado com um reflexo pouco produtivo: a tentativa de transformar derrotas eleitorais em julgamentos morais ou em atestados de irrelevância política. O caso de João Cotrim de Figueiredo ilustra bem essa tentação. Criticou-se o resultado sem discutir a proposta, desvalorizou-se o percurso sem olhar para o contexto. Confundiu-se o voto com a ideia — como se eleições presidenciais servissem para liquidar correntes de pensamento.

Do lado do PS, o resultado foi mais confortável, mas longe de pacificador. António José Seguro passou à segunda volta com uma postura claramente agregadora, evitando transformar a campanha numa extensão da disputa partidária. Tentou falar como Presidente antes de falar como socialista — e isso explica parte do seu desempenho. Paradoxalmente, é essa autonomia que pode torná-lo mais incómodo dentro do seu próprio campo do que para o adversário. Presidentes raramente são problemas para quem os combate; são, muitas vezes, problemas para quem os reconhece como “dos seus”.

Fora do PS, a esquerda revelou um vazio difícil de ignorar. Incapaz de estruturar uma alternativa presidencial credível, confirmou a sua irrelevância neste ciclo. Não mobilizou eleitorado, não apresentou narrativa e não influenciou o debate. O campo ideológico existe, mas politicamente está ausente.

E depois há André Ventura.

Reduzir o seu resultado a um reflexo automático de radicalismo é intelectualmente preguiçoso — e politicamente contraproducente. Para muitos eleitores, o voto no Chega deixou de ser um ato de transgressão. Tornou-se um voto de experimentação. A perda da “virgindade eleitoral” pesa mais do que qualquer rótulo: uma vez atravessada essa fronteira, o sistema muda, porque o eleitor muda.

A pergunta relevante já não é se Ventura encaixa num rótulo confortável, mas que Ventura poderá emergir se chegar ao centro da cena institucional. Um Ventura integrado, à semelhança do percurso seguido por Giorgia Meloni no contexto europeu? Ou um Ventura de confronto permanente, mais próximo da lógica iliberal associada a Viktor Orbán? A inflação do termo “fascismo” não ajuda a responder. Pelo contrário, substitui análise por indignação e empurra o debate para o terreno mais fértil para quem vive do antagonismo.

Estas presidenciais revelam, acima de tudo, um sistema em transição. A direita perdeu referências, a esquerda fora do PS esvaziou-se, o centro venceu sem pacificar e o voto de protesto deixou de ser exceção. O debate empobreceu à medida que os rótulos substituíram os argumentos.

A segunda volta decidirá um nome. Contudo, o verdadeiro teste será outro: perceber se a democracia portuguesa ainda consegue transformar esta fragmentação numa conversa adulta — onde a discordância não seja tratada como ameaça e a diferença não seja confundida com desvio.

As presidenciais não servem para encerrar debates, mas para os tornar inevitáveis. Se ajudarem a clarificar escolhas e a devolver densidade à discussão pública — em vez de a reduzir a rótulos — então terão cumprido o seu papel, independentemente de quem vença.