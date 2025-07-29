A saída de Mário Centeno do Banco de Portugal não foi uma mera partida, mas um ato de desaparecimento, deixando para trás um rasto de questões e um legado envolto em ambiguidade. Como um espectro que permanece à beira da perceção, a sua presença — e agora a sua ausência — assombra a instituição que outrora liderou. Durante anos, Centeno foi elogiado como o tecnocrata por excelência, o “Ronaldo das Finanças” que domou os défices com uma mão hábil e um comportamento calmo. No entanto, por baixo da superfície desta imagem cuidadosamente curada, jazia uma verdade muito mais complexa: Centeno nunca foi o árbitro neutro que afirmava ser. Era um mestre na arte portuguesa de parecer imparcial enquanto manobrava com precisão política. E é esta ilusão, mais do que qualquer contrato ou loucura arquitetónica, que erodiu as fundações do seu legado.

As primeiras fissuras no verniz da neutralidade apareceram em 2020, quando Centeno saltou do Ministério das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal. O movimento foi orquestrado com a graça de um ballet, mas cheirava a coreografia política. A sua nomeação, facilitada por João Leão, foi uma aula magna de contorcionismo institucional, dobrando as regras apenas o suficiente para evitar um escândalo declarado. A Transparência Internacional denunciou, criticando o conflito de interesses “inadmissível”. A oposição levantou a sua voz em protesto. Bruxelas, sempre o observador silencioso, engoliu o seu desconforto. E o Supremo Tribunal Administrativo? Lavou as mãos, declarando a questão um “ato político” fora da sua alçada — um truque legal que sussurrava: “Isto é indefensável, mas vai ficar assim.” Assim começou a lenta e inexorável erosão da credibilidade do Banco de Portugal, uma instituição que deveria ser um bastião de independência, mas que, sob Centeno, se tornou uma sombra do governo que ele outrora serviu.

Nos anos que se seguiram, Centeno nunca deixou verdadeiramente o palco político – apenas trocou de traje. Como governador, esperava-se que fosse um árbitro, mas ele desempenhou o papel de comentador, com as suas análises tingidas pelas cores da sua antiga lealdade. As suas intervenções eram cronometradas com precisão cirúrgica: críticas veladas às políticas fiscais da direita, previsões macroeconómicas que convenientemente se alinhavam com os orçamentos socialistas, e entrevistas recheadas de mensagens codificadas. Ele até ajustou as próprias projeções do Banco de Portugal para evitar irritar os seus progenitores políticos. A neutralidade tornou-se a sua máscara, mas era uma máscara que escorregava a cada palavra calculada. O país assistiu, meio admirado, meio resignado, enquanto o banco central se transformava num ministério em tudo menos no nome, com a sua independência sacrificada no altar da conveniência política.

Se há um monumento ao mandato de Centeno, é a nova sede do Banco de Portugal em Entrecampos – uma estrutura tão grandiosa quanto opaca. Anunciada com um preço de 192 milhões de euros, sussurros agora sugerem que o custo real pode disparar para 280 milhões. O projeto é um labirinto de contratos obscuros, cláusulas enterradas e despesas ocultas, todos protegidos do escrutínio público. Enquanto Portugal lida com uma crise habitacional de proporções existenciais, o seu banco central, liderado por um ex-ministro das Finanças, despeja centenas de milhões num palácio de ambição. Isto não é mera infraestrutura; é um mausoléu de vaidade, uma metáfora de betão para a cultura política que Centeno pretendia transcender, mas que acabou por encarnar.

No crepúsculo do seu mandato, a máscara de imparcialidade caiu completamente. Os últimos atos de Centeno foram os de um homem desesperado para consolidar a sua influência para além do seu mandato. Reconduziu Álvaro Novo, o seu leal tenente. E, num gesto de despedida, assinou um contrato de 861.000 euros com a Cuatrecasas — sem concurso, claro, citando a “falta de concorrência técnica”. Era a mesma Cuatrecasas que já havia embolsado mais de 12 milhões de euros do Banco de Portugal na última década. A ironia é palpável: o Apóstolo da prudência fiscal terminou o seu reinado distribuindo favores a velhos aliados, disfarçados na linguagem da necessidade. Estes não eram os atos de um tecnocrata; eram as maquinações de um político garantindo que a sua sombra persistiria muito depois da sua partida.

A não renovação de Centeno não foi uma queda em desgraça, mas um acerto de contas inevitável. Ele não tropeçou por incompetência; vacilou porque não conseguiu resistir à atração gravitacional da política. O seu desejo de permanecer relevante, de moldar a narrativa, de ser mais do que um mero governador, tornou-o um passivo para a própria instituição que deveria proteger. A direita, cansada do seu partidarismo mal disfarçado, recusou perdoar. A esquerda, outrora seus defensores mais ferrenhos, já não conseguia justificar os seus excessos. Álvaro Santos Pereira, seu sucessor, pode não ter o brilho de Centeno, mas traz uma integridade silenciosa que, nestes tempos manchados, vale mais do que brilhantismo. A transição não foi apenas política; foi uma limpeza necessária, a remoção cirúrgica de um tumor que cresceu demasiado para ser ignorado.

Mário Centeno foi, por um tempo, um dos funcionários públicos mais talentosos de Portugal. Mas confundiu competência com indispensabilidade, e neutralidade com um disfarce conveniente. A sua saída, como o nevoeiro que entra silenciosamente, deixou tudo desfocado no seu rasto. O seu pecado não foi o erro, mas a ilusão — a crença de que dominar os números o elevava acima da contenda política, que o aplauso europeu lhe concederia imortalidade em casa, que o silêncio poderia substituir a ética. O Banco de Portugal precisava de um guardião da independência. Centeno passou quatro anos a miná-la por dentro. A sua reconfirmação não era impossível. Era impensável.