Desde que Gutenberg introduziu a impressão nas suas oficinas de Mainz, há cerca de seis séculos, a palavra escrita foi ganhando espaço até se afirmar como a principal fonte de conhecimento da vida pública moderna. É graças à tecnologia, primeiro, com a impressão, mais tarde, com o rádio e a televisão, que o jornalismo emerge, enquanto estrutura de mediação. A imprensa escrita, a rádio e a televisão captaram, sucessivamente, parcelas crescentes da atenção coletiva, sendo determinantes na forma como as sociedades modernas e pós-modernas organizaram o próprio pensamento. Foi no espaço mediado pela imprensa escrita que o Iluminismo ganhou corpo, que as revoluções liberais promoveram as suas linguagens e que as grandes disputas ideológicas dos séculos XIX e XX se tornaram visíveis e discutíveis. Em páginas de jornal escreveram pensadores tão relevantes como Tocqueville, Marx, Eça de Queirós, Gramsci, Orwell, Arendt, Camus, Sartre, Merleau-Ponty, Raymond Aron, Foucault, Eduardo Lourenço, Saramago ou Pulido Valente – e não haveria espaço nesta coluna para incluir todos os grandes dos últimos séculos que ganharam notoriedade na imprensa. A crónica e o ensaio jornalístico foram, durante séculos, a forma mais viva do pensamento público, e o jornal o lugar onde a inteligência se confrontou com o seu tempo, constituindo o terreno comum para a afirmação do pluralismo (mesmo, paradoxalmente, na clandestinidade, nas sociedades não democráticas).

A irrupção das redes sociais rompeu este equilíbrio. Importa referir que a perda gradual da relevância dos media ditos “tradicionais” tem, na sua base, uma raiz tecnológica, mas não apenas. Ela radica, sobretudo, a partir da revolução tecnológica, numa mudança significativa de hábitos que ataca o principal sustentáculo do jornalismo: a atenção. Ora, com a perda da atenção, foi-se boa parte das receitas que sustentavam o ecossistema mediático e da “capacidade de mediação”, ou seja, do espaço onde, outrora, os media lideraram, com relevância, o processo de construção do pensamento. O lugar de destaque outrora reservado ao jornalista, ao cronista, ao editorialista ou ao comentador, que era fonte de autoridade intelectual, está em degradação acelerada, sendo substituído por outros protagonistas que, sustentados por algoritmos poderosos, captam a atenção de uma larga maioria da população, que pura e simplesmente deixou de ler jornais ou acompanhar com detalhe as notícias ou os debates de rádio ou de televisão.

Ora, sem atenção não há, substancialmente, mediação, e sem mediação o órgão de comunicação social deixa de cumprir a sua missão, mesmo que continue a publicar e a captar receitas. A atenção ajuda a pagar as contas, mas pode haver dinheiro que nasça de outras fontes com distintas motivações, desde logo, o lucro; agora, o que “fez” os media foi a sua relevância na captação do tempo e da atenção de largas franjas da população – esta foi, durante décadas, a justificação existencial da própria função mediadora e do estatuto de quarto poder, incluindo as prerrogativas de interesse público que ainda permanecem na lei e no financiamento público.

Tendo natureza distinta, e razões diferentes que justificam a sua existência, redes sociais e órgãos de comunicação social lutam pela atenção e tempo das pessoas. Face à concorrência, seria expectável que o jornalismo reforçasse o que o distinguia e sempre lhe deu valor: ser o polo de relevância do debate público, ser o espaço comum onde se organizam as ideias e se dá corpo à coesão social.

Infelizmente, o que se observa, em larga medida, é precisamente o contrário. Em vez de se afirmar como contraponto, muito do jornalismo, hoje, aproximou-se perigosamente das redes e interiorizou os seus critérios e comportamentos. Há demasiado jornalismo que se simplificou, que cede à pressão do imediato, que deixou de apoiar os cidadãos na sua relação com a complexidade, até se tornar indistinguível do que circula nas plataformas digitais. Seja na escolha dos temas que pautam a agenda, seja na atitude dos agentes mediáticos, já é cada vez mais difícil distinguir onde começa o jornalismo e onde acabam as redes sociais, tal o comportamento simbiótico que encontramos em ambos os palcos. Certo é que, sem órgãos de comunicação social fortes e inteligentes, o pluralismo degrada-se, num mundo em que a preocupação com a verdade, a complexidade e a procura do espaço comum estão cada vez mais ausentes. É com tristeza que o digo, mas na perda da relevância social do jornalismo, onde se salvam alguns resistentes, o que deveria ser antídoto transformou-se em sintoma.

E se ainda há quem – ainda bem – resista, procurando travar o naufrágio, a verdade é que não se vê com facilidade como recuperar a relevância e o espaço de influência entretanto perdidos. Até porque, depois da ameaça das redes sociais, os media estão com dificuldade em perceber quão fatal está a ser a IA – para já, na degradação e banalização da escrita – e o seu impacto na atenção humana.

A entrada da IA generativa, sobretudo na imprensa escrita e na componente da opinião, está a ser demolidora. A facilidade com que a IA produz texto formalmente correto e semanticamente plausível introduz uma tentação difícil de recusar, banalizando a palavra e, nesse sentido, degradando o seu valor. A IA é rápida, é fluente, e tem uma enorme capacidade de organizar ideias à volta do que é suposto “dizer-se” sobre um dado tema. Só que fluência não é pensamento. O que a IA oferece não é uma fórmula de pensamento, mas mera fluidez. O resultado (“output”) da IA são previsões estatísticas de sequências linguísticas, sem ancoragem em nenhuma experiência do mundo. Quando o jornalismo e os jornais aceitam esta produção sem qualquer edição ou critério, afasta-se ainda mais do seu papel liderante de confronto com a realidade, tornando-se um mero promotor de banalidades de base probabilística – ou, usando a expressão que apresentei, aqui, de “bullshit”.

A consequência é mais grave do que uma mera perda de qualidade, em si já preocupante. Se o jornalismo e a opinião aspiram a ser instâncias credíveis, e não apenas armas de arremesso do poder político e económico, ou máquinas de entretenimento das camadas mais incultas e desocupadas, é fundamental combater de raiz a erosão da escrita e, por consequência, do pensamento. Esse compromisso está a ficar ferido de morte pelo uso acrítico da IA, percetível em grande parte do que se lê: textos assinados por quem não os pensou, sem respeito pela verdade, pela lei, pela urbanidade, ou pela mínima aderência à realidade. A larga maioria permanece inútil, e a própria mecânica da escrita e a beleza das palavras estão a desaparecer, encaixotadas na meta-autoria oferecida pela IA, destruindo o gosto que sempre nos deu, a alguns, de ler um texto bem escrito, com verdadeira autoria e singularidade. É assustador perceber que, a cada novo texto, se repete o padrão lógico-dedutivo, mecânico, quase matemático, dos grandes modelos de linguagem. Os media saturam-se de textos formalmente corretos e semanticamente vazios, maçadoramente iguais, num processo aceleradíssimo de degradação da singularidade que está a destruir o encanto do ato de ler. À medida que o público se aperceba de que a maioria do que lê não é fruto do pensamento humano, mas de produção mecânica, o desinteresse pela opinião – já hoje, enorme – corre o risco de aumentar, degradando o pouco que ainda resta no espaço da atenção.

Há hoje um enorme vazio no espaço do pensamento e do debate, que em muito prejudica a saúde das nossas democracias e sociedades. Logo veremos se o jornalismo é capaz de se reinventar para o (re)ocupar, mantendo uma função a cumprir, ou se continuaremos a assistir à sua perda de relevância, agarrado apenas à invocação de uma função passada que, na prática, cada vez menos exerce.