Nos últimos meses temos assistido no espaço mediático, mas sobretudo nas redes sociais, a um aumento exponencial do interesse pelas ideias liberais e a um incremento das pessoas que dizem identificar-se com o “liberalismo”. Tal movimento, positivo, porém, nem sempre tem emergido a partir de um saudável espaço de debate nem de um respeito pelos limites do que, em boa verdade, se pode reconduzir aos fundamentos liberais, limitado que está em impor liberalismos de cartilha, inequívocos, sem matizes, utilitaristas e conclusivos, que exigem respostas singulares para todos os problemas económicos e sociais a partir de uma única premissa: “a vontade do indivíduo”.

Reconheço que não tenho especial simpatia pela expressão, “indivíduo”, que a minha falecida avó utilizava para referenciar pessoas de índole duvidosa. Ora, por estes tempos, o “indivíduo” é apresentado recorrentemente como referência única de moralidade e a sua vontade canonizada como pêndulo de justiça. Há um deslumbramento “estético”, na linha do “jovem” apresentado por Kierkegaard, fascinado com as dúvidas que lança sobre as visões tradicionais da moralidade. Mas não apenas, na vanguarda liberal deslumbrada assistimos a uma repristinação do carácter redentor que o marxismo tinha no coletivo, agora reconduzido ao “indivíduo”, como se por artes mágicas, e simplesmente por aspiração da “vontade”, fosse possível ultrapassar todos os problemas económicos e sociais. A simplificação chega a ser ternurenta, não fosse perigosa, dada a forma autoritária como se apresentam “utilitarismos” como se fossem “liberalismos”, e uma mera licenciosidade não travestisse a liberdade, esvaziada que está de qualquer ónus de responsabilidade, num mundo onde, cada vez mais, tantos querem poder escolher – mas sem ter de viver o amargo das consequências. Lemos por aí soluções económicas que fazem tábua rasa do custo de oportunidade e que, na mera equação política ou monetária, são salvíficas, ignorando que é no trabalho, no esforço, e na exigência, e não na ideologia, que estão as raízes dos resultados. Não falta quem num fascínio com a tecnologia, quase fabiano, projete um homem novo, um “novo indivíduo” que nas suas purezas despreza as prioridades das pessoas reais que fazem parte das comunidades dos dias de hoje. Ou os que entendem que “a vontade do indivíduo” deve sobrepor-se a qualquer lei natural ou à própria validação moral que só o tempo possibilita.

