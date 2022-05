Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após o 25 de Abril de 1974 confundia-se a direita com a resistência à mudança e a esquerda com a revolução. Mais tarde, fruto dos governos de Thatcher e Reagan, a direita também passou a ser associada à preferência pelo indivíduo enquanto a esquerda privilegiava o colectivo em detrimento do individual. Uma era egoísta, a outra solidária. Foram tempos fáceis, pelo menos para quem saía a ganhar com a qualificação. A sinalização da virtude não é um vício de agora; tem uma longa história.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.