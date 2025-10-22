Todos, de uma forma ou de outra, sabemos o que é perder alguém que gostamos para o cancro, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Este mês traz-nos um ritual de memória e de esperança. Celebramos quem partiu e honramos quem venceu a batalha, lembrando que a prevenção é a nossa melhor aliada. Prevenir é agir cedo, atender ao convite do rastreio, conhecer sinais de alarme, cuidar do que está nas nossas mãos (exercício, alimentação, não fumar), e é também criar condições para que ninguém fique para trás por viver longe, ter poucos recursos ou falta de informação.

Outubro lembra-nos, todos os anos, que o cancro da mama não é um tema para um dia de laços cor-de-rosa ou campanhas de gosto duvidoso. É um problema real, que entra em casas, empresas, escolas e serviços de saúde. Em Portugal, melhorámos, detetamos mais cedo, tratamos um pouco melhor e vivemos mais depois do diagnóstico. Mas o progresso só se mantém se cada pessoa, utente, profissional e decisor político, fizer a sua parte. Informação clara, acesso justo e investimento em investigação e no SNS são as quatro pernas desta mesa. Se uma falha, todo o sistema perde o equilíbrio.

Comecemos pela sensibilização que, mais do que slogans, são duas ideias simples. Primeiro, o autoexame ajuda a conhecer o corpo, mas não substitui a mamografia. Quando receber o convite do rastreio, vá. Se não recebeu e tem idade para isso, informe-se no centro de saúde. Segundo, conhecer sinais de alarme, um nódulo novo e persistente, alterações da pele ou do mamilo, secreção com sangue, e falar cedo com o médico pode evitar meses de ansiedade e tratamentos mais pesados. Vale também cuidar do que controlamos, peso saudável, exercício regular, não fumar e moderação no álcool. Não elimina o risco, mas ajuda e muito. Mais de 50% das mortes em cancro são relacionadas com o tabaco, álcool e má alimentação.

Sensibilizar é, porém, também criar condições. Autarquias que facilitam transporte para o rastreio e alargam horários, empresas que permitem sair para exames sem burocracia, escolas que incluem literacia em saúde num bloco de 45 minutos, isto salva vidas a longo prazo de forma muito concreta. A evidência em comunicação em saúde é clara, a linguagem é intervenção. Perguntas com apoio instrumental, “posso ajudar a marcar?”, funcionam como um nudge que reduz a lacuna entre intenção e ação e melhora a adesão ao rastreio. Pelo contrário, mensagens de minimização, “és muito nova, não deve ser nada”, criam falsa segurança e estão associadas a atrasos na procura de cuidados. Em prevenção, como dizemos é tão importante quanto o que dizemos.

Do lado dos profissionais, a confiança constrói-se com técnica e comunicação. Explicar em linguagem simples o que vai acontecer, seja um exame, uma biópsia, uma cirurgia conservadora, reduz medo e aumenta adesão. Equipa multidisciplinar não é jargão, é juntar cirurgia, oncologia médica, radioterapia, imagiologia, genética, fisioterapia e psicologia para que cada doente tenha um plano e não um labirinto. E quando a incerteza existe, dizer “vamos confirmar” é uma forma séria de cuidar.

Agora, os avanços científicos que já estão a mudar a prática, explicados sem tecnicismos. Nos últimos anos surgiram medicamentos “guiados”, que funcionam como táxis, e que reconhecem uma “placa” na célula tumoral e entregam o fármaco diretamente ao alvo. Mas ainda há muito a fazer. Também o diagnóstico está a evoluir. A mamografia continua central, mas a versão “3D” (tomossíntese mamária) vê melhor em tecidos mamários mais densos. E a inteligência artificial já ajuda radiologistas a ler exames, como se fosse um segundo par de olhos, encontra achados subtis e reduz repetições desnecessárias, libertando tempo para os casos mais complexos. A tecnologia não substitui o médico, mas pode torná-lo mais eficiente e reduzir listas de espera, desde que seja bem avaliada e auditada.

Aqui entra a nanomedicina, com um exemplo concreto que importa conhecer porque já faz diferença na prática. Em termos simples, é colocar a quimioterapia dentro de uma “bolha” minúscula (uma nanopartícula) com um revestimento que a faz circular mais tempo no sangue e com uma maior tendência para se concentrar no tumor ou dentro de um implante para administração local do tumor mais eficaz e sustentada. O resultado é um equilíbrio melhor entre eficácia e efeitos secundários. Para muitas pessoas com doença avançada, incluindo quem já recebeu outras linhas de tratamento, esta formulações permitem continuar a tratar com um perfil de tolerabilidade mais favorável.

Talvez a mudança mais promissora esteja no sangue. Há testes que procuram pequenos fragmentos de ADN tumoral (ctDNA). Pense neles como um “detetor de migalhas”, depois do tratamento, ajudam a perceber se ainda restam sinais microscópicos da doença. Isto pode, no futuro próximo, servir para ajustar terapêuticas, intensificar quando é preciso, evitar quimioterapia quando não traz benefício. Ainda não é rotina em todos os contextos, precisamos de mais provas científicas e ensaios. Mas é uma área onde Portugal deve estar, a participar em estudos, a formar equipas e a preparar o caminho para incorporar o que funcionar. Precisamos de investimento.

Tudo isto só faz sentido se chegar a tempo e a toda a gente. A equidade mede-se em quilómetros até ao centro de rastreio, em dias de espera por uma biópsia, em semanas até começar tratamento, no acesso a terapias inovadoras quando fazem diferença. Publicar tempos de resposta e resultados, por região, não é apontar o dedo, é a forma mais honesta de melhorar. E lembrar que o cancro da mama também acontece em homens, mais raro, mas real, evitando o estigma.

A investigação é a melhor política de saúde a médio e longo prazo. Ensaios clínicos dão acesso a tratamentos de ponta e elevam a qualidade do que se faz no dia a dia. Ciência “de bancada” e clínica têm de conversar, biomarcadores no sangue, imagem mais precisa, usar padrões das imagens para prever risco, nanomedicina e bioengenharia para levar melhor os fármacos ao tumor de uma forma precisa e personalizada, tudo com um objetivo simples, mais eficácia com menos toxicidade. Porque se calhar não precisamos de fármacos novos, precisamos de “entregar” melhor os que temos. Precisamos de financiamento para isto, processos de aprovação ágeis e dados que “falem entre si”, para aprendermos com cada doente. A inovação deve ser avaliada pelo que acrescenta à vida das pessoas, não apenas pelo preço de tabela.

O apelo deste Outubro é direto. Se é utente, marque o rastreio, esteja atento a sinais de alarme, fale com o seu médico, ajude alguém próximo a dar esse passo. Se trabalha numa escola, câmara ou empresa, transforme a sensibilização em medidas práticas que facilitam o acesso. Se é profissional de saúde, mantenha a exigência técnica e a clareza na comunicação, lute por percursos mais rápidos e não abdique da empatia. Se decide políticas, meça o que conta, publique resultados, encurte distâncias e garanta que a inovação chega a quem dela precisa. A soma destes gestos é maior do que qualquer campanha. Pintar o país de rosa ajuda a lembrar. O que salva vidas é tornar previsível aquilo que hoje ainda é lotaria, o tempo até ao diagnóstico, o acesso à melhor terapêutica, o apoio depois do tratamento. A ciência e medicina já nos deram muito, cabe-nos usá-las bem, para todos, todos os meses do ano. Não por um mês, mas todos os meses. E porque, neste tema, a cor certa é a da evidência colocada ao serviço de todos.

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