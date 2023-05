O político. Cavaco Silva. Há 38 anos Cavaco Silva ditou o fim do Bloco Central e recusou um PPD que se definisse um função do PS. Agora, em 2023, Cavaco Silva veio lembrar ao PSD que este é um partido de poder. E convenhamos que é preciso lembrar-lho! Mas não só. Cavaco veio também dizer o que de tão óbvio se torna doloroso enunciar porque nos torna cúmplices: o PS está a destruir as instituições e o regime.

Mas sendo certeira a análise do antigo primeiro-ministro, temos de admitir que o nosso maior problema é o pós-PS. Ou mais concretamente: Portugal ainda é reformável? O país de que Cavaco Silva se tornou primeiro-ministro em 1985 tinha inúmeros problemas mas era um país mais jovem, com uma classe média ou aspirante a tal disposta a defender o seu modelo de vida, com uma população não anestesiada pelos fundos europeus que nos permitem empobrecer sem grande dor, Era um país em que se queria viver melhor cá dentro. Hoje não só esse país que deu as maiorias a Cavaco Silva não existe como aquele que existe se acomodou ao declínio, aos apoios extraordinários, ao estado a todas as horas. Há 38 anos o socialismo que se estranhara no PREC ainda não se tinha entranhado na vida de todos os dias. Em 2023 o PS tornou Portugal num pântano. E nós ainda sabemos viver fora do pântano?

O transeunte. Marcelo Rebelo de Sousa. Passavam dez minutos das duas da tarde da última sexta-feira quando Marcelo desceu do palácio de Belém até à rua. Para esse mesmo dia e hora a presidência da República já anunciara uma “conversa”. Depois desconvocara a conversa. E pelas 14h 10m a conversa do PR, que deixara de ser conversa, acontece sob o formato declaração em passo “faz de conta que estou a passear”: “Mantenho o que disse há 15 dias”, “É um processo em circulação que acompanho atentamente, como todos os portugueses, quer na parte económica, quer na parte política. Quando for necessário, se for necessário, e nos termos em que forem necessários, eu faço uma declaração”.

