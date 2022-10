Na Actualidade Religiosa do passado dia 6, o jornalista Filipe d’Avillez noticiou que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), a pedido de Tom Mortier, condenou a Bélgica, por violação do direito à vida, no caso da eutanásia de sua mãe, Godlieva de Troyer, de 64 anos, que sofria de depressão crónica.

Foram flagrantes as irregularidades verificadas neste processo: a morte de Godlieva de Troyer, que não tinha cancro e que era há mais de vinte anos seguida por um psiquiatra, foi decidida por um oncologista, activista da eutanásia, que tinha recebido um donativo da vítima. Por outro lado, a família da eutanasiada nunca foi informada sobre o processo correspondente, embora fosse notória a insuficiência do seu consentimento, dado o estado depressivo em que se encontrava. Por último, quando a família, chocada com a inesperada morte de Godlieva, exigiu uma investigação, o médico, que tinha recebido o donativo e decidiu a eutanásia, fez parte da comissão de inquérito!

Embora só agora, no passado dia 4 de Outubro, o TEDH tenha decidido a favor de Tom Mortier, a morte da sua mãe aconteceu há já dez anos, em 2012, por injecção letal, alegando-se a vítima sofrer de ‘depressão incurável’.

