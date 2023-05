Consta da lista de recomendações da comissão independente que estudou o fenómeno dos abusos sexuais de crianças e adolescentes no âmbito da Igreja Católica nos últimos setenta anos a derrogação da regra do sigilo de confissão em caso de conhecimento da prática desses abusos. Alguns dos membros dessa comissão advogaram essa derrogação, em circunstâncias excecionais, quando foram recentemente ouvidos no Parlamento. Alguns deputados seguem essa linha e propõem a revisão da Concordata, a qual garante esse sigilo no seu artigo 5º.

Salvo o devido respeito, essas propostas revelam desconhecimento profundo do sentido teológico e canónico do sigilo da confissão. Não será certamente de esperar que uma regra que a Igreja nunca derrogou durante séculos, mesmo perante pressões e ameaças de todo o tipo de poderes, nos mais variados contextos sociais e em todos os pontos do globo, viesse agora a ser derrogada no nosso país. Afirmou a propósito D. José Ornelas que pela salvaguarda dessa regra muitos morreram (e foram, por isso, considerados mártires) e muitos estarão dispostos a morrer. Invariavelmente, os bispos de países onde tal proposta tem sido recentemente apresentada, e nalguns casos já traduzida em lei (na Austrália e no Chile, designadamente), têm-na recusado liminarmente (assim, também os bispos franceses diante da recomendação do relatório Sauvé). E assim também o Papa Francisco, a doutrina católica e as normas de direito canónico consagram a inviolabilidade absoluta desse sigilo sacramental. Trata-se de uma norma canónica que não pode ser alterada no futuro (como poderão ser as normas canónicas de «direito eclesiástico»), por se tratar de uma norma de «direito divino revelado» (ou seja, que é inerente à própria natureza do sacramento, como foi instituído por Jesus Cristo), como também reafirmou uma nota da Penitenciaria Apostólica (da Santa Sé) de 2019. Mesmo que uma lei civil imponha a violação desse segredo, o sacerdote que desobedeça a essa lei incorre na pena de excomunhão (cânone 1388), a mais grave das penas previstas no Código de Direito Canónico. Os sacerdotes conscientes da sua missão hão de preferir uma condenação numa qualquer pena civil (até a de prisão) à condenação nessa tão grave pena canónica de excomunhão.

O artigo 5.o da Concordata estatui que «os clérigos não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério». Admito que esta formulação tão ampla e genérica possa abranger situações que estão para além do carácter absoluto do sigilo de confissão ou algo que lhe possa ser equiparado (por envolver o âmbito de intimidade da consciência, como sucede na direção espiritual). Parece-me, por isso, que este artigo da Concordata pode ser interpretado restritamente: esta garantia de sigilo diz respeito ao que é específico do ministério sacerdotal (o que se verifica no sacramento da confissão), não noutras tarefas que um sacerdote pode desempenhar como as pode desempenhar um leigo (professor ou diretor de uma instituição de solidariedade social, por exemplo). Nessas outras tarefas, o sigilo poderá ser garantido nos mesmos termos e com as eventuais limitações do sigilo garantido à profissão em causa (não nos termos absolutos do sigilo de confissão).

