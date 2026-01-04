O ano está a terminar e deixa uma mensagem difícil de contornar: a sustentabilidade deixou

de ser um tema moral, ambiental ou reputacional. Passou a ser um tema operacional. Aquilo

que antes era visto como um “extra, um nice to have” passou a ser infraestrutura crítica do

negócio e da sociedade.

Durante anos falámos de sustentabilidade como intenção e compromisso. Em 2025, começámos a

senti-la como condição de funcionamento. Cheias, secas, incêndios, falhas energéticas, cadeias de

abastecimento interrompidas. Tudo isto deixou de ser excepção e passou a fazer parte do risco

normal com que empresas, estados e cidadãos convivem.

A COP30, no Brasil, refletiu bem esta tensão. O mundo reconhece a urgência climática, mas hesita

quando as decisões ameaçam modelos económicos existentes. Falta ainda alinhar a ambição

climática com uma pergunta simples e prática: como manter economias, empregos e serviços a

funcionar num contexto de incerteza e choque permanente? Enquanto essa resposta não for clara,

a transição continuará a avançar aos solavancos.

Na Europa, 2025 foi o ano em que a palavra “realismo” começou a substituir “ambição”. O pacote

Omnibus – ao aliviar e adiar exigências de reporte e diligência em sustentabilidade- mostra que a

União Europeia percebeu que regras complexas não criam resiliência por si só. Criam, muitas

vezes, burocracia. Contudo, há o risco de confundir simplificação com desinvestimento estratégico.

O mesmo sinal surgiu no setor automóvel. O recuo na meta de emissões zero para carros novos

em 2035 não é apenas um debate ambiental. É um debate industrial, social e económico. A

mensagem implícita é clara: sem indústria competitiva, infraestrutura energética, rede elétrica,

armazenamento e acesso económico à mobilidade limpa, as metas tornam-se frágeis. A

sustentabilidade não pode ser imposta sem que o sistema esteja preparado para a absorver.

É aqui que a ideia de sustentabilidade como infraestrutura ganha força. Tal como estradas, portos

ou redes de telecomunicações, a sustentabilidade tem de ser desenhada para a resiliência e

resistir a falhas, picos, choques, incerteza geopolítica e regulatória, e mudanças rápidas. Não é

apenas mais um relatório anual. É um sistema que permite continuar a operar quando o contexto

muda.

Neste contexto, sustentabilidade e segurança tornaram-se indissociáveis. As infraestruturas

críticas – energia, água, comunicações, transportes, dados, saúde – são hoje o verdadeiro campo de

teste da transição. Torná-las mais sustentáveis não significa apenas reduzir emissões, implica

torná-las menos vulneráveis a falhas técnicas, ataques, fenómenos extremos ou choques

geopolíticos. Melhor distribuição de redes, produção descentralizada, armazenamento,

redundância e capacidade de recuperação rápida são hoje tão importantes como eficiência ou

descarbonização. A sustentabilidade, quando bem desenhada, transforma-se num patamar

adicional de segurança, reduzindo dependências externas, aumentando autonomia e garantindo

que serviços essenciais continuam a funcionar quando o sistema é posto à prova.

Portugal teve uma lição prática disso com o apagão de abril. Durante horas, o País parou. Não por

falta de energia limpa, mas por fragilidade do sistema. Esse momento mostrou algo essencial, a

transição energética sem resiliência é vulnerabilidade disfarçada. Produzir energia renovável é

fundamental, mas garantir redes robustas, armazenamento, resposta rápida e capacidade de

recuperação é o que transforma sustentabilidade em segurança, autonomia e continuidade de

negócio.

Para as empresas, a mensagem é igualmente óbvia. Sustentabilidade deixou de ser um custo ou

um exercício de imagem. Passou a ser gestão de risco, continuidade do negócio e criação de valor

no longo prazo. Empresas com sistemas energéticos flexíveis, cadeias de abastecimento

diversificadas, uso eficiente de recursos e capacidade de adaptação serão as que resistem melhor

a choques económicos, climáticos ou geopolíticos.

O balanço de 2025 aponta para uma mudança silenciosa, mas profunda. A sustentabilidade não é

o fim. É o meio. É a base sobre a qual se constroem sistemas económicos mais flexíveis,

sociedades mais estáveis e negócios capazes de atravessar a próxima década.

Infelizmente, o futuro não será estável. A única vantagem competitiva real será a capacidade de

adaptação. E essa capacidade começa onde a sustentabilidade deixa de ser discurso e passa a

ser infraestrutura do negócio.