Na antevéspera do Natal ficámos a saber que haveria nem mais nem menos que três companhias aéreas e três fundos interessados na aquisição da TAP.

Não me admira nada porque antes da pandemia a nossa caríssima companhia aérea, apesar de não ter recebido dinheiro dos contribuintes entre 1994 e 2020, tinha conseguido renovar integralmente a frota por forma a poder adicionar 40 voos semanais para os EUA aos voos para o Brasil e para África, 70 por semana cada.

A TAP transportava em 2019 mais de dois terços dos passageiros que viajavam entre o Brasil e a Europa, o que não pode deixar de merecer o nosso louvor se considerarmos que nenhum dos governos que tivemos nos últimos cinquenta anos, desde que se reconheceu a necessidade, foi capaz de mandar construir um aeroporto definitivo que a habilitasse a tirar pleno partido da nossa posição geográfica e da nossa herança histórica.

Nem mesmo agora, quando vamos receber mais de 60 mil milhões de euros a fundo perdido entre 2021 e 2027 a título de saldos não gastos do quadro orçamental comunitário anterior, do quadro actual e do apoio à recuperação pós-pandemia, uma pequena parte dos quais seria mais que suficiente para financiar a construção dum aeroporto para 50 milhões de passageiros e respetiva travessia rodoviária entre o Barreiro e Chelas.

Em vez disso, o antigo bloco central parece preferir o triplo financiamento dum eixo ferroviário de alta velocidade para nos ligar ao resto do continente europeu, dum aeroporto para voos low cost nos mil hectares que o estado tem na base aérea do Montijo e da expansão do aeroporto eternamente provisório na Portela, cujos 650 hectares há muito que deveriam ter sido re-afetados em proveito da mancha urbana que o cerca por todos lados.

Se o destino da TAP e a construção dum novo aeroporto em Alcochete fossem, como deviam ir, a referendo nacional é contudo muito provável que os eleitores optassem não por ter uma grande companhia aérea de propriedade partilhada com outros países mas por continuar a ter uma empresa integralmente nossa, apenas suficiente para assegurar a coesão nacional e a manutenção das nossas relações com os outros Estados Membros da CPLP e com a diáspora.

Ou seja, que optassem não pela grandeza na dependência mas pela moderação na liberdade.

É pois uma pena que a TAP tenha sido obrigada a passar por um processo de reestruturação que a Comissão Europeia não impôs a nenhuma outra companhia aérea, apenas para não se contradizer a narrativa segundo a qual estava falida antes da pandemia, o que nunca esteve, apesar dos prejuízos acumulados pela VEM – a maior empresa de manutenção da América Latina que a TAP comprou aos credores da VARIG numa espécie de compensação por dela ter herdado as primeiras rotas para a Europa e sobretudo o excelente CEO Fernando Pinto.

Processo esse que agora a obrigará a abrir mão de quase 7 mil voos por ano a favor de companhias aéreas low cost, cujo negócio está por óbvias razões ambientais condenado, as mesmas que reivindicam estridentemente a construção dum aeroporto sem futuro no Montijo.

Porém a TAP e o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) em Alcochete são os dois pulmões dum serviço público crucial para a nossa autonomia estratégica, os quais deveriam por isso ser conservados integralmente na esfera do estado enquanto não tivéssemos empresas portuguesas com músculo para o substituírem. E com responsáveis ao leme selecionados por concurso internacional mas submetidos a um contrato leonino e a um modelo de governação que preservasse as duas empresas, tanto quanto possível, da intromissão política.

Não há de facto razão atendível para que o caminho seguido para preservar a nossa autonomia estratégica no sector bancário, através da manutenção duma CGD integralmente pública com um terço do crédito concedido, não seja aplicável a um sector tão crucial como o das nossas relações aéreas com o hemisfério americano e os continentes africano e asiático. Sobretudo tendo em atenção que neste século, tanto a TAP, como a ANA não precisaram nunca de ajudas públicas em tempos normais, bem pelo contrário, sendo pois injustificável que queiramos entregar a acionistas estrangeiros a primeira e manter em mãos estrangeiras a segunda.

Ao contrário do que a ideologia liberal nos quer continuar a fazer crer, a nacionalidade dos acionistas, sobretudo no caso de empresas que produzem bens ou serviços com impacto relevante na autonomia estratégica nacional, não é indiferente porque a prosperidade, assim como a democracia, não existem em abstrato mas em e entre comunidades nacionais, e portanto são incontornavelmente interdependentes do estado-nação.

O estado deve pois conservar a totalidade do capital da TAP, obrigando-a a reembolsar a ajuda agora concedida logo que o mercado regresse à normalidade e a VEM seja alienada, e, perante a recusa obstinada dos novos acionistas da ANA em fazê-lo, apesar de só entre 2013 e 2017 terem acumulado resultados líquidos de 1,2 mil milhões de euros, reverter a privatização, tal como fez com a TAP, e construir a suas expensas em Alcochete um NAL para 50 milhões de passageiros cujos custos uma ANA de novo pública também não teria qualquer dificuldade em reembolsar.