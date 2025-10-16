A exaustão moderna não nasceu com os ecrãs nem com o teletrabalho. Nasceu nas fábricas, entre sirenes e relógios de ponto, e continua a pulsar em cada notificação que nos impede de parar. O burnout é o eco contemporâneo de um passado que nunca chegou a curar-se: o século XX, quando o corpo humano se tornou uma extensão da máquina e o valor da pessoa passou a medir-se pela sua produtividade.

Hoje, o descanso virou culpa e o cansaço virou estatuto. Dizemos com orgulho que “não temos tempo”, como se a pressa fosse sinónimo de importância. A produtividade transformou-se num vício socialmente aceite, e o burnout, a sua consequência mais lógica, tornou-se um colapso silencioso que fingimos não ver.

Mas este mal-estar não é novo. O burnout do século XXI é apenas a versão digital de uma história antiga. No século XX, as fábricas ditavam o ritmo da vida: o homem era o operário de uma engrenagem que não podia parar. A alienação que Karl Marx descreveu no século XIX ganhou forma física e emocional como corpos exaustos, mentes repetitivas, identidades moldadas pelo trabalho.

Naquela altura chamava-se “neurastenia”, “colapso nervoso” ou simplesmente “esgotamento”. Hoje chamamos burnout, um nome moderno para um velho sintoma: a falencia de um sistema que exige mais do que o humano pode dar. Com o pós-guerra e o crescimento económico, o mundo entrou na era da produtividade. O trabalho deixou de ser apenas sustento e passou a ser propósito, identidade, quase religião. As fábricas foram substituídas por escritórios, os operários por executivos, as máquinas por computadores. Mas o ritmo manteve-se com pressa, metas, desempenho, avaliação, exaustão.

A cultura da produtividade prometia progresso, mas entregou culpa, culpa por não render o suficiente, culpa por não ser o melhor, culpa por descansar. Foi assim que o século XX nos ensinou a viver a confundir valor com utilidade e existência com eficiência.

Hoje, já não somos forçados por cronómetros de fábrica, mas por algoritmos. Vivemos conectados 24 horas, com ecrãs que nos lembram que o mundo nunca dorme e que talvez também não devêssemos dormir. O trabalhador moderno é a soma do operário e do executivo que produz sem parar e pensa enquanto produz. É o corpo cansado da fábrica com a mente sobrecarregada do escritório. E há algo de profundamente simbólico nesta herança O Burnout como o novo “colapso nervoso” do nosso tempo. A diferença é que agora temos Wi-Fi.

Na década de 1970, o psicólogo Herbert Freudenberger utilizou pela primeira vez o termo burnout para descrever o esgotamento de profissionais, pessoas que davam tanto de si que acabavam a arder por dentro. Desde então, a psicologia tem mostrado o que a cultura insiste em ignorar a exaustão não é sinal de fraqueza, é um sintoma de sobrecarga.

O DSM-5, manual de referência para diagnóstico em psicologia clínica, reconhece o burnout como uma síndrome associada ao stress ocupacional, ainda que não o classifique como perturbação mental. Mas quem sofre sabe que o burnout invade o corpo, mina a motivação e destrói a capacidade de sentir prazer. É o ponto em que o “viver para trabalhar” se transforma em “trabalhar para não sentir”.

Vivemos presos numa engrenagem invisível. O sistema económico recompensa quem produz mais, mas esquece que ninguém é produtivo eternamente. Há uma linha fina entre o desempenho saudável e o colapso, e ela é atravessada todos os dias, em silêncio, por milhões de pessoas que continuam a trabalhar enquanto o corpo pede pausa.

O problema é que o burnout é discreto não grita, não aparece nos exames mas manifesta-se em irritabilidade, insónia, desmotivação e num cansaço que não passa. Até que um dia o corpo desliga e só então percebemos!

O século XX deixou-nos muitos legados como direitos laborais, avanços tecnológicos e maior acesso à educação. Mas também nos deixou um veneno subtil como a crença de que descansar é desperdiçar tempo. E é esse legado que precisamos de quebrar. O burnout não é uma falha individual é um sintoma coletivo. É o espelho de uma sociedade que se habituou a ignorar o próprio limite, que romantiza a exaustão e chama-lhe sucesso.

Enquanto continuarmos a medir o valor humano em horas de produtividade, estaremos a perpetuar o mesmo modelo que, há mais de cem anos, já fazia adoecer operários e executivos. A diferença é que agora chamamos a isso “carreira”.

Precisamos devolver humanidade ao trabalho e devolver descanso à vida. Isso significa reconhecer que fazer pausas também é produzir, que o pensamento criativo nasce do silêncio e que o corpo precisa de se regenerar. Significa desafiar empresas e instituições a criar espaços de escuta, políticas reais de bem-estar e jornadas que respeitem o ritmo biológico de quem trabalha.

O burnout não é inevitável. É um sinal de alerta social. É o corpo a dizer “basta” quando a mente já não consegue. E talvez o maior gesto de resistência do nosso tempo seja precisamente este: recusar o culto da pressa e reivindicar o direito de respirar.

O burnout do século XX não ficou no passado apenas mudou de uniforme. Hoje veste fato e gravata, usa smartphone e finge estar “no controlo”. Mas o seu coração continua a bater no mesmo compasso: o da urgência e do medo de parar. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar.

Porque só quando deixarmos de trabalhar até cair, poderemos começar, finalmente, a viver de pé.

Filipa Mendia

Psicóloga Clínica