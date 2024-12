Os sinais na Europa de Leste apontam para a paz? À primeira vista, poder-se-ia interpretar desta forma uma série de tendências recentes. Por um lado, a Ucrânia está sob enorme pressão – tanto no campo de batalha como na cena internacional. As tropas russas estão a avançar lenta mas seguramente na bacia do Donets. Os ataques russos às infra-estruturas energéticas da Ucrânia estão a ter um efeito cada vez mais forte.

Nos Estados Unidos, o Presidente eleito Donald Trump anunciou que quer acabar com a guerra o mais rapidamente possível. Na Europa Ocidental e Centro-Oriental, surgiu uma falange de partidos populistas, para os quais o direito internacional, a solidariedade europeia e os valores democráticos – e, portanto, o destino da Ucrânia – são, na melhor das hipóteses, de importância secundária. Não só os radicais de esquerda e de direita, mas também alguns políticos centristas, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, estão a fazer campanhas eleitorais como pretensos pacificadores, cujo bom senso estaria alegadamente a impedir uma escalada da guerra.

Por outro lado, o governo de Putin na Rússia está sob pressão económica. A inflação está a aumentar e o rublo está a cair. As perdas humanas e materiais da Rússia na frente ucraniana são enormes e Moscovo só as pode compensar parcialmente. No Médio Oriente, no Sul do Cáucaso e na Ásia Central, a Rússia está a ser afastada como fator de poder e, com isso, a reputação de Putin como estratega geopolítico está a perder-se. Tanto na Ucrânia como na Rússia, as sondagens recentes mostram agora maiorias a favor de um cessar-fogo rápido na bacia do Donets.

Será que isto dá finalmente à Europa uma hipótese de acabar com a guerra de forma permanente? Dificilmente – porque a maior parte das intenções e propostas bem intencionadas nesse sentido conduzem a impasses. Por um lado, alguns planos de cessar-fogo e ideias mais abrangentes para um acordo não têm em conta as preferências básicas das partes envolvidas. Vão contra as ambiciosas aspirações hegemónicas da Rússia e/ou os interesses fundamentais de segurança da Ucrânia. A fórmula “Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia” não é apenas uma nobre máxima política, mas também uma garantia de sobrevivência para Kiev. A Rússia está a tentar não só reduzir a nação ucraniana, mas também aboli-la enquanto comunidade cultural independente e Estado-nação soberano.

Por outro lado, muitos projectos de paz, consciente ou inconscientemente, desenvolvem estratégias de resolução de conflitos que implicam recompensar a agressão militar russa e punir a abstinência nuclear ucraniana. À semelhança das consequências do tratamento descuidado do ambiente natural por parte das gerações actuais, a aceitação internacional de uma vitória russa na Ucrânia plantaria uma bomba-relógio no sistema de segurança internacional. Atualmente, talvez seja possível um cessar-fogo parcial durante um certo período de tempo. No entanto, a codificação de ganhos territoriais para a Rússia e/ou perdas de soberania para a Ucrânia encorajaria a sua repetição e imitação por governos russos ou outros governos revisionistas posteriores.

Além disso, uma redução territorial e/ou política do Estado-nação ucraniano, regulada pelo Tratado, tornar-se-ia um sinal de aviso para outros países do mundo relativamente mais fracos em relação aos seus vizinhos. Quer tenham sido eleitos democraticamente, quer tenham chegado ao poder de forma não democrática, muitos governos repensariam as suas estratégias de segurança nacional. É provável que se registem corridas ao armamento a nível regional. Novos programas de armas atómicas e o fim do Tratado de Não Proliferação Nuclear, bem como das convenções sobre armas químicas e biológicas, tornar-se-iam uma possibilidade clara.

Muitos defensores de uma capitulação parcial da Ucrânia estão agora a fazer-se passar por amigos da paz e opositores da guerra. No entanto, não devem dizer apenas A, mas também B: o preço de uma vitória russa, atualmente o único fim temporário possível para a guerra, não seria apenas uma injustiça flagrante para a Ucrânia. Significaria também o enfraquecimento do sistema internacional de Estados.

A humanidade entraria numa espécie de “novo velho mundo”: As fronteiras seriam novamente deslocadas pelo poder do mais forte, os Estados mais fracos seriam militarmente suprimidos pelas potências imperiais e os governos expansionistas cometeriam genocídios impunemente. Só aqueles que estão dispostos a pagar este preço elevado têm o direito de exigir o fim do fornecimento de armas à Ucrânia, o fim das sanções contra a Rússia e a transferência dos despojos de guerra ucranianos para Moscovo – territórios ocupados, crianças deportadas, bens imobiliários expropriados, etc.

Muitos aparentes amigos da paz não reconhecem o seu apoio retórico aos imperialistas russos e aos belicistas deste mundo. A maioria dos alegados opositores à guerra na Europa esquece ou cala o facto de estar a falar em recompensar uma campanha de conquista e, assim, tornar mais prováveis futuras guerras. Permitir que um agressor colha os frutos da sua agressão é considerado um fator de desescalada, e não uma estratégia pacifista errada que torna mais provável um novo uso da força.

Para além da sua ignorância quanto ao elevado nível de danos colaterais para a política mundial e de segurança de uma vitória russa, muitos defensores das negociações sofrem de cretinismo político relativamente às intenções imperiais da Rússia. A atual liderança de Moscovo pode ainda não ter qualidades totalmente fascistas, mas quer muito mais do que uma mera restrição da soberania e a cedência de território na Ucrânia. O objetivo final não é apenas abolir, tanto quanto possível, o Estado-nação ucraniano independente.

A Ucrânia é também um campo de testes políticos, um instrumento geoestratégico, uma zona de implantação militar e um reservatório de recursos para a Rússia na prossecução dos seus objectivos mais vastos na Europa Oriental e não só. Desde 2022, tanto a hostilidade de Moscovo como os seus objectivos em relação ao Ocidente têm vindo a aumentar constantemente. A subjugação da Ucrânia é agora menos um prémio do que o primeiro passo de uma revisão fundamental da política europeia e mundial que Moscovo procura. Isto não significa ainda uma continuação imediata da guerra cinética para além das fronteiras da Ucrânia. As repetidas ameaças de Moscovo contra o Ocidente com armas convencionais e de destruição maciça são menos anúncios de ação do que parte de uma caixa de ferramentas híbrida para corroer sociedades, Estados e organizações democráticas.

Em certas fases, as actividades diplomáticas são também instrumentos adequados de subversão para Moscovo, em vez de uma abordagem alternativa para a resolução de conflitos. Como afirmou recentemente a politóloga sueca Charlotta Rodhe, o “teatro de negociações russo ” tem mais funções performativas e manipulativas do que práticas. O objetivo mínimo das negociações pode ser empatar o parceiro de negociação e o objetivo máximo pode ser extrair concessões que, de outra forma, teriam de ser obtidas por meios puramente militares. Os defensores estrangeiros das negociações actuam hoje como “idiotas úteis” para o Kremlin, facilitando a guerra híbrida de Moscovo e impedindo inconscientemente uma solução de paz real e sustentável através do reforço da Ucrânia.

O ataque da Rússia à Ucrânia não é apenas uma guerra de conquista e extermínio, mas também funciona como uma cunha para Moscovo. Os debates sobre a ajuda à Ucrânia e o fim da guerra estão a fragmentar os partidos, os parlamentos, os governos e as alianças ocidentais. O fluxo de refugiados da Ucrânia está a impulsionar partidos populistas anti-ocidentais, como a Alternativa para a Alemanha e a União Sarah Wagenknecht na República Federal da Alemanha. Por último, mas não menos importante, uma Rússia que conquiste a Ucrânia militarmente, diplomaticamente, ou através de uma combinação dos dois, utilizá-la-á como trampolim e recurso para as actividades de Moscovo mais a oeste – quer cinéticas quer híbridas.

Em particular, os Estados europeus, mas também outros países ocidentais e não ocidentais, devem ter uma série de interesses nacionais numa paz justa que ponha fim à guerra russo-ucraniana. No entanto, tal só será possível se houver novas operações ofensivas ucranianas bem sucedidas, baseadas em bom equipamento e em armas modernas. Enquanto esta condição básica não for cumprida, a procura de um equilíbrio e de um compromisso com Moscovo só irá alimentar ainda mais as ambições já aventureiras da política externa russa, em vez de as conter.

O Dr. Andreas Umland é analista do Centro de Estudos da Europa de Leste de Estocolmo (SCEEUS) do Instituto Sueco de Assuntos Internacionais (UI).