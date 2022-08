Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na aldeia dos meus avós não havia médico. O único que lá prestava serviço limitava-se a marcar consultas uma vez por mês na antiga Casa do Povo. Já neste século, o médico chegava depois da hora do almoço, estacionava o seu Audi no meio da praça, abria a bagageira e ia para o gabinete, num gesto que eu abominava. Nos dias que antecediam a consulta matavam-se frangos, patos, galinhas. Escolhiam-se os ovos mais frescos. Colhiam-se as couves mais tenras e as melhores melancias. No regresso das hortas, ao fim da manhã, juntava-se tudo em sacos, geleiras, bilhas de barro. E eu era solicitado para o serviço sempre que por ali estava de férias. Almoçava-se à pressa. Depois as mulheres punham um lenço que não estivesse roto dos ramos na cabeça, vestiam uma camisa e uma saia lavadas. Uma bata limpa, às vezes. Os homens, aconselhados pelas mulheres, vestiam uma camisa lavada e calçavam uns sapatos limpos, deixando as botas encardidas em casa. Desciam as ruas, carregados de sacos, que iam depositando no carro do senhor doutor, de bagageira já aberta. E lá iam, de boina na mão, cumprimentar o médico, agradecer a generosidade e pedir a receita. O médico, homem de trato fácil, não precisava de fazer nada por isto. O senhor doutor dedicava-lhes um tempo da sua vida atarefada de homem de ciências, de licenciado por Coimbra ou por Lisboa, e isso bastava para a gratidão dos humildes.

O médico, o padre e o juiz eram figuras intocáveis e inquestionáveis a quem se devia sempre agradecer a atenção – às vezes a sua própria existência bastava para justificar a gratidão. Um primo do meu avô que miraculosamente se fez juiz às vezes dava conselhos a pedido, gratuitamente. E as pessoas agradeciam-lhe com um prato de loiça inteira (daqueles não cosidos com arame ou de esmalte) cheio de figos cobertos por um lencinho de linho, porque não tinham dinheiro para lhe pagar.

Habituei-me ali a observar a gente que se curva, que agradece com tudo o que tem ao que vem de fora, ao que julga ser mais que ela, e talvez tenha aprendido ali a revoltar-me com essa condição de quem se agacha a quem julga que está acima seja do que for.

Lembrei-me disto durante as férias, quando regressei à cada vez mais deserta aldeia dos meus avós, um clássico dos meus verões. Outro dos clássicos estivais são as notícias: com o calor chegam os incêndios e o país mediático descobre o outro país que tinha deixado esquecido desde os incêndios do ano anterior. Entre uns e outros, ao longo do ano, só se regressa a ele se por lá eventualmente se der alguma desgraça, uma ponte que cai, um grande desastre rodoviário, um homicídio, um prisioneiro em fuga.

