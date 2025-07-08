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O árbitro apitou e, por isso, damos início a mais uma edição de "E o Campeão É?", aqui na Rádio Observador, onde escolhemos os protagonistas do mundo do desporto e damos também notas de 0 a 20. Sendo que hoje, para isso, juntam-se a mim a Mariana Fernandes, o Pedro Henriques, o Augusto Inácio e o Gabriel Alves. Bom dia, como estão? Bem-vindos.

Bom dia.

Olá, bom dia.

Vamos falar muito de mercado. Temos que falar do Benfica. O meio-campo do Benfica pode estar aqui, vai, não vai para ser vendido. Temos também, obviamente, de falar do novo reforço do Futebol Clube do Porto. Vamos ter de aprender a dizer este nome, Pépétè, creio que será mais ou menos assim. E vamos ainda, quem sabe, dar um salto até à academia de Alcochete. Aliás, ele não está por lá, mas muito se fala sobre Viktor Gyökeres. Vamos começar com o Benfica, porque diz a imprensa desportiva no dia de hoje que Florentino Luís e Kokçu estão na porta de saída. Resta saber se serão os dois, se será apenas um deles. Mariana, é precisamente essa a primeira pergunta que te faço, que é: tendo em conta aquilo que o Benfica tem, aquilo que o Benfica precisa, aquilo que o Benfica quer também em termos táticos, faz sentido vender os dois jogadores, apenas um? E se for apenas um deles, qual é que achas que faz mais sentido vender, tendo em conta o mercado, tendo em conta também as necessidades do Benfica?

Eu acho que dificilmente o Benfica vai vender os dois. Este é o primeiro ponto. O Benfica já perdeu, perder é sempre relativo, mas já ficou sem Renato Sanches. É preciso não esquecer, Renato Sanches era supostamente e alegadamente o substituto de João Neves no plantel do Benfica.

Certo.

Nunca conseguiu propriamente sê-lo, não só em termos de rendimento desportivo ou em termos de rendimento no geral, porque passou muito tempo lesionado. Mas sem Renato Sanches, o Benfica volta a ficar com uma lacuna, sendo que nunca se percebe bem que posição é que Fredrik Aursnes ocupa verdadeiramente dentro de campo ou no plantel. Portanto, eu acho difícil o Benfica vender os dois. Olhando para aquilo que tanto Florentino como Kokçu dão à equipa, eu acho que depende tudo muito das prioridades do Benfica também a nível financeiro, que investimento é que o Benfica quer fazer ou que investimento é que o Benfica precisa de fazer neste mercado e que encaixe financeiro é que o Benfica também precisa de fazer.

Claro.

E aí sabemos, obviamente, que as propostas ou as eventuais propostas que irão chegar por Kokçu serão superiores às que poderão chegar por Florentino. Para além disso, olhando para a folha orçamental, a coluna que diz respeito a Kokçu também é muito superior à que diz respeito a Florentino. Portanto, se o Benfica estiver a olhar para este mercado, como um mercado em que precisa de investir e precisa de meios e de fundos para investir, para ter esse investimento, e aqui obviamente que estou a piscar o olho ao caso de João Félix, o Benfica, se de facto quiser contratar João Félix ou quiser ficar com João Félix, terá de abrir os cordões à bolsa, terá de desembolsar algum dinheiro e precisa desse encaixe financeiro. Eu acredito que Kokçu seja a prioridade para sair. Não só porque obviamente vai dar mais dinheiro ou vai significar um encaixe financeiro muito superior ao de Florentino, como também o impacto que tem na equipa, por muito que eu ache que Florentino também possa ser substituído, acho que Kokçu nunca justificou e nunca conseguiu justificar o investimento que o Benfica fez na altura. É o jogador mais caro da história do Benfica. É óbvio que todos lhe reconhecemos bastante talento, mas nunca conseguiu impor-se e ter o impacto que na altura se esperava que ia ter. É preciso recordar que quando Kokçu é contratado, por muito que fosse um jogador diferente, achava-se ou esperava-se que tivesse o impacto, por exemplo, que Enzo Fernández tinha tido um ano antes.

Certo.

E nunca chegou, nem sequer lá perto, nesses seis meses de Enzo.

Então, nesse sentido, deixa-me perguntar ao Gabriel Alves. Gabriel, estamos a falar de um jogador que chegou ao Benfica com valor de mercado de 35 milhões de euros. Isto, claro, vale o que vale, o mercado é que faz o valor, na verdade, mas chegou com valor de mercado de 35 milhões de euros. Entretanto, baixou um bocadinho para os 30. Como disse a Mariana, acho que também é unânime, apesar de ser um grandíssimo jogador, provavelmente nunca chegou àquilo a que os adeptos do Benfica esperavam. A minha pergunta é: acreditas que o Benfica vai conseguir tirar algum lucro nesta venda de Kokçu, se acontecer? Gabriel Alves. O Gabriel está a fazer as contas aos lucros, aos prejuízos. Agora sim. Gabriel, não sei se conseguiste ouvir a minha questão.

Estou?

Sim, consigo ouvir-te.

Eu ouvi a questão completamente. Aquilo que eu pergunto é: o Benfica tem tirado lucro da questão do mercado? Ou tem sido só investir e depois vamos ver como é que é? Falou, e bem, a Mariana nesta questão das questões financeiras, mas há aqui outras questões. Ainda sobre a financeira, António Silva era falado há uns oito ou 10 dias atrás. Podia ser António Silva, tal qual de 100 milhões. Nunca mais se falou, está tudo no silêncio. Entretanto, fala-se do Kokçu e do Polvo, portanto, do Florentino. Para o lugar do meio-campo, estamos a esquecer que o Benfica tem um excelente futebolista que infelizmente, para o Benfica e para a pessoa em si, para o atleta, se lesionou gravemente e que tem estado afastado do Real Vagos, mas que felizmente irá regressar, que se chama Manu Silva. Não podemos esquecer isso. De resto, temos aqui outra questão do Kokçu, que parece que o Kokçu não quer ficar com o Benfica e não quer ficar com Bruno Lage, independentemente de estar tudo bem. Nem há necessidade de se colocar cá fora que não esteja, se é que não está. Se não está, não há necessidade de pôr cá fora. Mas a verdade é que deve haver situações que levam, de um lado e do outro, a que seja melhor o futebolista turco partir. Depois há a questão do João Félix, que eu pergunto: se, na minha opinião, não houvesse eleições no Benfica O João Félix já cá estava. Já tinha sido anunciado. Repare, Bruno Lage foi o primeiro a dizer que gostaria muito de o ter. O agente chama-se Jorge Mendes. António Silva, o agente chama-se Jorge Mendes. João Félix, o agente chama-se Jorge Mendes. Estamos à espera. O problema é que há eleições no Benfica e por aquilo que eu tenho ouvido ao nível daquilo que são os painéis televisivos, eu não tenho visto da parte dos adeptos do Benfica, uma euforia que se possa dizer do regresso do João Félix. Sim, mas com muitos cuidados. Não há: "Não, venha. Não, chega. Não, é isso". Não, antes pelo contrário. Muitas reticências, o que obviamente a atual administração do Benfica ainda em funções, também leva isso em recato, porque é óbvio que se João Félix vem, dadas as suas características, chega, faz tudo bem. Olha, temos o Milão, é recente, é fresquinho, foi o ano passado e passado um mês desapareceu, e passado um mês e meio, dois, tendo a imprensa italiana. Eu não me esqueço, porque leio-a toda, todos os dias, ela e as outras, a dizer que há problemas no balneário com o João Félix. Tudo isto, naturalmente, é conhecido em termos globais. E pergunta cesta: e o João Félix tem mais algum mercado? Quais são os clubes que estão à procura dele? Mas vejamos, é porque eu estou a olhar aqui uma série deles. Temos o Rodrigo Goes, o Osinhen, o Teff Tegan, o Garnacho, o Red Score, o Romero. São uma série deles que querem, mas olha, há dois que ninguém quer, que é o Grilić do Manchester City e o Félix do Chelsea.

Certo. Deixa-me recentrar aqui novamente a discussão com o Augusto Inácio, em Köksüz e também em Florentino. Augusto Inácio, estamos aqui a falar de Köksüz seguir para a Turquia. Aquilo que se fala é um possível empréstimo. Nesse sentido, achas que o Benfica vai querer essa possibilidade, tendo em conta que lá está, provavelmente, logo à partida não recuperará o investimento, pelo menos numa primeira instância. Pode ser um empréstimo com a opção de compra depois, mas com essa urgência que o Benfica parece ter para vender, será interessante para o Benfica o empréstimo do Köksüz?

Boa tarde a todos. Olha, em primeiro lugar, eu também estou de acordo que o grande investimento que o Benfica fez neste jogador nem perto chegou realmente a qualidade de jogo que o Köksüz apresentou em campo. Esteve muito longe os 25 milhões daquilo que o Benfica pagou. Esperava-se muito mais deste jogador, tivesse uma outra qualidade, uma outra intensidade. E depois, a sensação que eu fico é que o Köksüz não quer o Benfica e o Benfica não quer o Köksüz. Ou seja, o Benfica não quer um jogador problemático dentro do balneário. Já foi com o Schmidt, já foi com o Lage. Já foi também com outras situações que não veio a público, sinceramente. E creio que realmente o ambiente não é o melhor nem para um, nem para o outro. E estas coisas, às vezes, ganha-se com a saída. Pode-se ganhar qualidade de ambiente, companheirismo, uma união diferente, porque parece-me a mim que o Köksüz de um momento para o outro continuar na próxima temporada com o treinador com que zangou. Curiosamente, o treinador que lhe deu a mão depois de ele estar afastado, ao estar no banco, que foi o Roger Schmidt. E foi o Bruno Lage que lhe deu a mão para ele voltar a ser titular. E depois, nos Estados Unidos, onde foi o Mundial de Clubes, morde a mão a quem o ajudou. E esses jogadores não são viáveis, esses jogadores são complicados e difíceis. De um momento para o outro, se ele continuar no Benfica e o Bruno Lage também continuar no Benfica, parece que vai continuar, de um momento para o outro, do nada, de uma situação que o turco pode não gostar, rebenta a bolha e rebenta depois as confusões outra vez a voltar ao de cima. Por isso, acho que sim, acho que o melhor é sair por empréstimo, por venda, por seja o que for. Acho que o melhor para o Benfica, realmente, é que ele saia do clube para enfim, haver uma harmonia bem melhor e mais positiva.

Pedro Henriques, perante tudo isto que temos falado, a questão do investimento, a questão do valor de mercado, o rendimento do jogador, também algumas desavenças com os treinadores, faz sentido na mesma o Benfica pensar em vender Florentino, tendo em conta que todos os indicadores apontam que entre os dois o melhor será vender Köksüz. Faz sentido o Benfica pensar em vender os dois na mesma?

Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que o Benfica vai vender o Köksüz ou vai desembarrar-se, se calhar a palavra é um bocadinho possível, do Köksüz e para o Beşiktaş, porque o Beşiktaş tem uma relação privilegiada que mais nenhum clube tem com o Benfica. Basta pensar no Jurásek, no Rafa, no João Mário, no Jefferson Fernandes e nas boas relações dos últimos anos. E portanto, mesmo em relação a um Galatasaray e a um Fenerbahçe, o Beşiktaş leva vantagem e mesmo em relação ao interesse que dada mente falou da Primeira Liga. Exatamente estas circunstâncias de temperamento e de choque que houve com o Bruno Lage, eu penso que está mais que claro e evidente a saída do Köksüz. Ponto número um, e parece-me que este ponto número um é o mais seguro e mais certo. A partir daí, o Benfica está não só em ano de eleições, isso conta, mas está também, sobretudo, a tentar fazer uma equipa para ser campeão nacional, porque neste momento o próprio Rui Costa não tem muito mais margem de manobra, até pensar naquilo que é a Supertaça, por si só já tem aqui a temática da calendarização que convinha ao Benfica ganhar e a própria entrada na Liga dos Campeões, para que isso possa reforçar em outubro um voto em Rui Costa ou não. Resumindo e concluindo, Köksüz vai sair. Tenho mais dúvidas se o Florentino também vai sair, mas é um jogador que poderá também ser negociável nesta ideia de que o Benfica também fazendo dinheiro com estes jogadores, ficará também com mais dinheiro para compra de outros. A questão aqui que se coloca é quais outros, que muitas vezes quando tens uma determinada qualidade em determinados jogadores e que sabes com o que contas, o ir ao mercado para ir buscar outros jogadores é sempre um risco

A não ser que sejam daqueles de top mundial, que não parece ser o caso. Por isso eu diria que o Okwu vai sair, Florentino tem mais dúvidas que isso possa acontecer, mas também não me choca que o Benfica perca estes dois jogadores. Agora, uma questão: o Benfica regressa dia 15 de julho e tem duas semanas para preparar uma Supertaça, que convém ganhar sob o ponto de vista do Benfica, e depois tem a Liga dos Campeões logo na semana a seguir, na terceira eliminatória. E perder jogadores que neste momento, mais conflituosos, mais qualidade ou menos qualidade, mais perspetividade ou menos perspetividade possam ter, são jogadores que se sabe o que se pretende deles. E o Benfica, de repente, refazer um meio-campo não será de todo fácil. Mas de qualquer maneira, a zona do Benfica tem muitos jogadores e com muita qualidade para poder dar uma resposta mais imediata para esses primeiros compromissos.

Meus caros, temos de avançar rapidamente. Antes de irmos às notas de campeão, vamos dividir-nos. Vou à Mariana sobre Perpić, o novo central do Futebol Clube do Porto. Chegou hoje à Invicta, foi recebido por Jorge Costa no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Estamos a falar do internacional sub-21 croata, é um central, vai custar, ao que tudo indica, ao Futebol Clube do Porto, qualquer coisa como 4,5 milhões de euros, mais um milhão de euros por objetivos. Um central do Hajduk Split, que época passada fez 32 jogos, duas assistências. Mariana, é o central que o Futebol Clube do Porto precisa, tendo em conta até aquilo que fomos dizendo ao longo da época, faltava uma voz de comando. Não tem de ser, obviamente, um central, não é obrigatório, mas tendo em conta também as palavras de Villas-Boas, de que poderia ser o maior mercado de sempre da história do Porto. É um bom início para o Porto nesse sentido?

Eu não sei se é o central que o Porto precisa, eu acho que é o central que o Porto pode pagar neste momento. Tendo em conta e olhando aqui para os valores de mercado, a não ser que tenha sido mesmo um grande negócio por parte do Futebol Clube do Porto e aqui uma grande pechincha, acho que conseguimos todos perceber que um central de 4,5 milhões de euros não é propriamente um grande investimento por parte do Futebol Clube do Porto. Agora, é um central que de facto oferece algumas garantias. Estava no Hajduk Split. O Porto não era o único interessado. Clubes como o Hamburgo da Bundesliga ou até o Feyenoord dos Países Baixos também já tinham abordado o clube croata em relação a este central. É um jogador com alguma rotação nas camadas jovens da seleção da Croácia.

Internacional sub-21.

Sim, tem uma boa estrutura física, ou seja, é um jogador alto, é um jogador que acima de tudo sabe posicionar-se no que toca às bolas paradas, tem uma boa inteligência tática e uma boa inteligência posicional. Agora não é esse líder de que falavas, não é essa voz de comando. Não tem nada a ver com ser muito novo. Conhecemos todos vários jogadores muito novos que têm essa capacidade, mas não acho que tenha essa imponência ou que vá conseguir ter essa importância dentro da equipa do Porto. O Porto que perdeu Marcano, que está muito perto de vender Otávio e que com esta contratação vai ficar também com o Zé Pedro e com o Neuan Peres. Ainda assim, parece muito curto para um eixo defensivo de uma equipa que quer ser campeã nacional.

Augusto Inácio, o Futebol Clube do Porto ainda precisa de ir buscar mais alguém ao eixo defensivo, tendo em conta aquilo que a Mariana disse agora também, Marcano saiu, Otávio está aí na porta de saída e pergunto se esse alguém deve ser alguém mais experiente e mais líder do que Perpić.

Tens outro treinador, André.

Eu? Não.

Tens.

Quem é a 100 anos daqui foi muito.

Mas deixa-me dizer, a gente quando olha pra equipe do Porto e olhando para aqueles defesas centrais, tirando o Marcano, a gente fecha os olhos, embaralha e escolhe mais um ou dois. É igual. A qualidade é muito baixa para aquilo que são as ambições do Porto. E mesmo assim, como Marcano, não era um grande jogador, mas era aquele que oferecia algumas garantias. Com este menino a chegar, que não se sabe como é que é a adaptação, não se sabe o que é jogar no Hajduk Split, que foi lançado pelo Gattuso. É verdade que o Hajduk Split também luta pelos títulos na Croácia, mas normalmente é sempre o Dinamo Zagabe que os ganha. Agora, vamos ver a adaptação do menino, mas claramente, olhando para aquilo que é o plantel do Futebol Clube do Porto, acho que o Porto tem que investir, eu diria mesmo forte e feio. Tem que ser uma grande contratação de um jogador experiente e de um jogador que faça crescer este menino que acabou de chegar agora da Croácia. Porque se o Porto não tiver esse central e se mantiver o Neuan Peres, que não provou aquilo que foi o investimento do Porto. Zé Pedro é aquele jogador que todo o treinador gosta de ter, mas numa emergência, não para ser titular. Olhando para aquilo que o Porto está aí, se quer alcançar os títulos, é evidente que tem que ter um eixo central muito bom e muito forte. E eu não estou a ver o eixo central do Porto na defensiva forte. E tem que ter um jogador, aquele que faz crescer o outro, neste caso, o menino que está a chegar, o Perpić. Não sei se é assim que se diz.

Creio que estás a dizer bem, sim.

Fica o som. Mas diria que o Porto, sim, tens razão, André. O Porto tem que contratar um excelente, um grande líder de defesa central.

Deixa-me ir muito rapidamente ao Gabriel Alves e também ao Pedro Henriques. Meus caros, preciso mesmo apenas uma ou duas frases sobre Viktor Gyökeres, porque o Sporting terá resultado da segunda abordagem, 65 mais 15 por objetivos. Também hoje a notícia que Gyökeres prefere ser emprestado do que ficar no Sporting mais uma época. Gabriel Alves, o prazo entre os dois clubes estará a acabar. O Sporting deve aceitar já essa proposta ou ainda deve forçar um pouco mais?

Tens que perguntar isso ao Sporting, não a mim.

Quero saber a tua opinião, não é?

Não, isso é perguntares ao Sporting. Dá para se ir escrevendo e dá para ir falando, e dá para se ir negociando de forma mais tensa ou menos tensa. Eu penso que vão todos chegar a um acordo assim, assado ou cozido ou guisado.

Vamos ver qual é o prato favorito. Pedro Henriques, achas que Viktor Gyökeres estará também a forçar demasiado a barra ou isto ainda vai acabar bem?

Vai acabar bem. Estão todos a forçar a barra, obviamente, cada um seu ponto de vista, mas eu acho que no final vai-se fazer o respectivo negócio e que vai ser bom para todas as partes, porque neste momento está formada aqui uma posição e uma situação que não é bom nem para o Sporting nem para o Gyökeres. Eu acho que, se calhar, ao princípio da próxima semana estará tudo resolvido.

Vamos deixar a nossa seleção feminina para o nosso programa dedicado precisamente ao Euro feminino: "E a Campeã É...". Hoje vamos fazer a análise, obviamente, do jogo que aconteceu ontem. Vai poder ouvir a Edite Fernandes, o João Pinto e o Pedro Henriques na análise a esse Portugal-Itália, que deu empate a um. Vamos às notas de campeão. Gabriel Alves, começo por ti, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Enquanto está aqui interrompido o Mundial de Clubes, é 10. Porque, na verdade, não fora a questão do dinheiro e de muita conversa que anda por aí, este mundial ainda vai dar que falar, embora possa vir a ser um grande mundial. Para já, está a condicionar as ligas europeias de forma que parece que nesta altura preocupa e até há alguns embarazes, entre aspas, mas de facto situações que não são agradáveis. Mas é o dinheiro. Até o Florentino Pérez e o Carlo Ancelotti há um tempo a falar disso, que não, isso não se podia ir e depois teve que vir, porque a FIFA assim quase o exigiu. Agora o Florentino Pérez, presidente, já está felicíssimo. 74,6 milhões já no bolso. O PSG 69,7, 67.7 para o Chelsea e o Fluminense, estou a falar dos semifinalistas, 54.6. No Audi Lau que está no top 10, é no décimo, tem 31.1, o Inter que está à frente tem 32.2, o Bayern levou 52.3, o City 46.3, o Dortmund 46.1, o Flamengo, os brasileiros, o Palmeiras 36.1 e o Flamengo 25. O Benfica 26.9 e o Porto 15.1. Portanto, isto é um 10. Vamos ver como é que é a seguir, porque a questão dos muitos jogos da Europa está a ser esbatida quando se somam os jogos da América do Sul.

Pedro Henriques, nota e campeão.

Para a Patrícia Morais, a guarda-redes da seleção nacional, entre os postes, nota 18, fez uma grande exibição. Na bancada, a liderar a claque e a diáspora, nota 19,5. Só não tem 20 porque eu nunca dou 20 a ninguém. Mais ou menos. Mas foi uma grande exibição da Patrícia Morais, quer entre os postes, quer na claque, mas daqui a um bocadinho na "Campeã É..." já falaremos melhor sobre isso.

Exatamente. A partir das 14h10. Vamos ao Augusto Inácio. Augusto, quem é o teu campeão e que nota dás?

Também tinha aqui a Patrícia Morais, nota 17, por tudo aquilo que o Pedro Henriques disse, mas o meu destaque hoje, nota 20, vai para o final de carreira de um jogador que fez o seu trajeto, nunca entrou em confusões e foi sempre profissional. Estou a referir ao Ivan Rakitić, 37 anos, terminou a carreira, jogou no Basileia, no Schalke, no Sevilha, no Barcelona, no Al-Shabab e acabou no Hajduk Split. 21 anos como jogador profissional e da seleção da Croácia. E retenho isto que ele disse a terminar: "Futebol, deste mais do que alguma vez sonhei. Deste uma vida inteira." Nota 20.

Bem bonito, um grande jogador. Mariana Fernandes, fechamos contigo. Nota e campeão.

Um 18 para o Grigor Dimitrov, que ontem estava a vencer o Sinner por dois sets e ia muito provavelmente eliminar o líder do ranking mundial. Estava a jogar lindamente quando se lesionou. É a quinta vez consecutiva que ele sai de um Grand Slam lesionado. Portanto, é claramente aqui o seu fantasma.

E o momento da saída partiu o coração.

É de partir o coração, chorou muito, o Sinner a ajudá-lo a arrumar as coisas, porque nem isso ele conseguia fazer. Eu acho que é o início do fim da carreira do Dimitrov, já se percebeu que está muito limitado, mas não deixou de conseguir mostrar ao longo de dois sets que continua a ser dos jogadores mais talentosos do mundo. Eu acho mesmo que ele ia ganhar e eliminar o Sinner ainda nos oitavos final de Wimbledon.

Meus caros, tudo dito por hoje. Amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão É..." à 12h30, como sempre. Obrigado e um forte abraço.