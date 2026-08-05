Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A Volta a Portugal em Bicicleta arranca hoje em Lisboa. O mercado do Benfica e também do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Benfica que já prepara esse jogo da Liga Europa amanhã frente ao Hearts, com algumas ausências no treino de hoje. São temas para a edição desta quarta-feira de "O Campeão É", dia em que passa um ano da morte de Jorge Costa. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo estão hoje o Gabriel Alves, o João Castro, o Augusto Inácio e o Pedro Henriques. Muito boa tarde, campeões. Começaria com o João Castro. João, o Sporting, diz-se, pode fazer 200 milhões de euros neste mercado. Parte desse dinheiro até deve ser investido no australiano Irankunda. Quem é este jogador e o que é que ele pode acrescentar a um Sporting que parece em total transformação, com saídas apontadas também por parte de Diomande, Pote, Daniel Bragança e o próprio Kochorashvili?

Boa tarde a todos. É, realmente está em transformação, mas uma transformação que está a ser feita com critério, quanto a mim, e atempadamente. Em relação ao jovem australiano, é um jovem que joga no Watford, marcou quatro gols, quatro assistências, esteve no Mundial, marcou um belíssimo gol.

Perdemos aqui o contato com o João Castro. Já voltamos ao João assim que seja possível. Avanço para o Augusto Inácio também com esta pergunta: Irankunda vem preencher que papel neste plantel do Sporting, Augusto? Boa tarde.

Boa tarde a todos. Vem para o papel que o Pote fazia. Em princípio, é esse o planeamento. Mas diria que é mais um jovem. Tem 20 anos e vai para uma posição onde tem ali vários jovens. Pode jogar ali o Flávio Gonçalves, pode jogar ali aquele jogador que veio do Chelsea emprestado. Eu diria que o treinador do Sporting está a planificar um plantel que ele sabe o que é que pode dar e que profundidade é que quer para esse mesmo jogo que tem para dar aos jogadores. Pois, vamos ver. É daquele tipo de situações em que não se pode dizer que é uma certeza absoluta, porque não é. Está à procura de um espaço em que está na Championship, na Inglaterra, no Watford, mas parece que o Bayern de Munique tem ali 40% do valor da transferência e que o Watford quer realmente acrescentar mais algumas coisas para os seus cofres, em vez do Bayern de Munique levar os 40%. Mas a nível daquilo que é o jogador, é mais aquela coisa de esperar pra ver, porque o Sporting se contrata é porque acredita nele, mas não deixa de ser um jovem que vem pra um patamar muito mais elevado e vamos ver o que é que ele pode oferecer à equipe.

Não te parece que seja um titular de caras no novo Sporting, que tem tido experiências boas com jovens nesta pré-época? Rafael Nel, por exemplo, tem marcado gols.

Sim, o Rafael Nel é ponta de lança. Este é um extremo que vem da linha pra parte interior, faz ligações, é rápido, é realmente rápido, mas o Sporting normalmente joga contra equipes que estão fechadas na defesa e precisam em curto espaço que haja ali alguém que invente um drible, que realmente mata pelas rápidas e que possa penetrar. O contra-ataque, para ele, provavelmente, nessa ou naquela situação é que pode dar certo, mas diria que é daquelas coisas que o Sporting tem ali algumas soluções, mas não vai encontrar nenhuma, por muito que procure, um jogador igual ao do Pote, porque o Pote é diferente, é diferenciado. É um jogador que marca gols, faz assistências. Enfim, nos últimos tempos, as coisas não lhe correram tão bem ao nível de lesões, mas não vamos estar a comparar este jogador com o Pote, que não há comparações. São estilos diferentes e vamos ver que profundidade é que vai dar o jogo do Sporting.

Muito bem, o Benfica já trabalha no Seixal com vista a esse encontro com o Hearts, referente à terceira preliminar da Liga Europa. É amanhã, às 20h, no Estádio da Luz. Gabriel Alves, falam-se aqui em baixas de peso. Aursnes é uma delas, ao que parece falhou a sessão de treino, e também Ivanovic. Mas este Ivanovic até poderá estar um pouco na porta de saída, ou não?

Boa tarde. Pelo menos é aquilo que se vai lendo, que se vai sabendo, que Ivanovic poderá ser um jogador no meio do mercado, portanto, para sair.

A imprensa dá conta de que o Benfica rejeitou propostas por Pavlídis, mas isso parece difícil que saia neste mercado.

Pavlídis parece que sim, é difícil. A não ser que aparecesse aí, de facto, uma proposta. Muito dinheiro. Mas mesmo assim, às vezes, a questão do muito dinheiro é importante, mas depois perdes o rendimento desportivo. Porque Pavlídis parecendo que não só tem gol no sangue, como inclusivamente tem outros atributos e outras características que são muito importantes para aquilo que é o futebol do Benfica e ainda mais naquilo que é o perfil tático que Marco Silva pretende para o clube, pela sua capacidade de associativismo no último terço, a partir de um meio-campo. E, portanto, vamos ouvir muito falar dele estando cá Da ação que ele poderá ter na abrangência do ataque do Benfica, não só pelos gols, mas pelas movimentações, pelas conjugações e obviamente pelos lances originados a partir dele. Quanto ao Ivanović, se sabe que é um jogador que acabou por prometer, mas não passou da promessa e, nesta altura poderá ser, como também já vi, que o Lukebakio poderá estar de saída. Até já li erro de casting. Também já tinha lido que o Lukebakio tinha comprado casa em Lisboa, que era um sinal promissor. Enfim, fala-se muita coisa. Quanto ao Ósten, sim. Não podendo jogar amanhã é, de facto, um peso pesado por tudo aquilo que é, não só pelo que joga, mas também pela sua liderança dentro das quatro linhas.

E fez também um bom mundial. Chega aqui também com níveis físicos que teremos de ver quais são. Falhou pelo menos esta sessão de treino no Seixal. Por volta das 15h30, Marco Silva e um jogador do Benfica vão fazer a antevisão desse jogo de amanhã.

Mas Ósten é preferível que se não está bem, que naturalmente melhor que ninguém, a equipa técnica, a equipa médica.

Olhando para o resto da época.

É óbvio. Por um jogo, não criar outro tipo de situações piores.

Pedro Henriques, o Futebol Clube do Porto vive hoje um dia de homenagem, de novo, a Jorge Costa, um ano depois da sua morte. Já há algumas homenagens feitas pelo plantel, pela própria direção do Futebol Clube do Porto, numa altura em que, em termos de mercado, se fala de mais um ponta de lança, Santiago Gimenez, do AC Milan, parece que não conta para Rúben Amorim, que nesta altura está na Austrália a jogar com o Inter de Milão. É um duelo de Milão em Perth, na Austrália. A pré-época de Rúben Amorim faz-se do outro lado do mundo, mas frente a um velho conhecido, o duelo de Milão, nesta altura 46 minutos, 0x0, nesse jogo de pré-época. Quem é este Santiago Gimenez e o Porto não começa a ter aqui um excesso de homens na frente?

Se marcassem gols, tinha. Vamos lá começar. Em primeiro lugar, em relação ao Jorge Costa, todas as homenagens que possam ser feitas são sempre boas e grandes homenagens e ao mesmo tempo poucas na perspectiva daquilo que ele deu, sobretudo ao Futebol Clube do Porto, mas também à Seleção Nacional e ao futebol português. E por isso, é lógico, quando se faz um ano, quando se marcam estas datas, acabam por ter mais relevo. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, Santiago Gimenez, o tal jogador de 25 anos, que aparentemente é alvo do Futebol Clube do Porto, porque ele perdeu espaço no Milan. Ele foi claramente fustigado por lesões na época passada. Com a chegada de Gonçalo Ramos, eu acho que ainda perde mais espaço e, em teoria, não estará nas contas no sentido de ser titular garantidamente e se calhar até por opção. E nestes momentos, nestas situações, às vezes o melhor é mudares o chip, até para afastares as bruxarias, como a gente costuma dizer, as ondas negativas, e às vezes mudar de ares é sempre relevante e importante. E qualquer que seja o jogador que neste momento, por alguma razão, tivesse feito uma época muito boa ou neste caso concreto, vem de lesões e os últimos tempos não correm bem, mudar de ares, ainda por cima para um clube que é campeão nacional em Portugal, que joga a Liga dos Campeões, acho que faz todo o sentido para aquilo que possa ser. Vamos lá ver se agora corre bem. E o Futebol Clube do Porto precisa de um peso pesado, na minha perspectiva.

Jogou nos Países Baixos, também parece ser um conhecido de Farioli.

Claro, exatamente. Obviamente que se há coisa que nós nos apercebemos, e agora com o Benfica também com o Marco Silva, antes não era bem assim, que o Sporting, que o Rui Borges também penso que seja assim, que o Porto Farioli, é que independentemente de teres muito ou pouco dinheiro, os treinadores contam nas contratações ou estão a contar, no sentido, pelo menos, da indicação. E portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto precisa de um peso pesado lá à frente, no sentido de ser alguém que possa ter gol, com o Samu lesionado e, portanto, o Futebol Clube do Porto precisa, desde o Taremi, que no meu ponto de vista, não tem ali alguém que de forma mais constante, e falo do mais recente, possa ser o tal goleador. E o Futebol Clube do Porto para atacar aquilo que é a renovação do título, precisa de alguém que marque gols.

Olha, Pedro, se Gimenez for o goleador no Futebol Clube do Porto, eu ficarei muito admirado.

Eu também, claro.

Independentemente das lesões.

Não tem muitos gols, não é?

Não, é um jogador que, independentemente das lesões que o possam ter afastado de titularidade, nunca foi um jogador na Itália, que tivesse sido um jogador titular. Apareceu com grande promessa, mas depois não cumpriu.

Mas para isso já existe Ténis Gol, não é? Para isso já existe Ténis Gol no Futebol Clube do Porto, que é alguém que trabalha muito, mas também pouco gol.

Portanto, Gimenez, pelo conhecido Farioli, terá. Mas como opção daquilo que se espera do goleador, para mim será uma grande surpresa e será agradável, porque nós gostamos de ver futebol com gols, claro, seja de que cor forem, e será bom para o futebolista também, mas não acredito muito neste Gimenez.

Temos de avançar daqui a pouco para os campeões, mas muito rapidamente, João Castro, um pijaminha aqui internacional. Pedro Neto poderá estar a caminho do Manchester City, o que não deixa, na minha perspectiva, de ser algo surpreendente, porque pensei mesmo que iria ficar durante mais algum tempo no Chelsea. É uma notícia ainda não completamente confirmada, mas avançada por Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. E também já há a confirmação de que Salah vai mesmo para o Trabzonspor, na Turquia, recebido em clima de euforia, como é habitual também na Turquia. Dois negócios que vão animando este mercado a nível internacional.

Voltando ao jogador do Sporting, só rapidamente. É um profile, é um perfil muito parecido com o do Allison.

Pensei que ias dizer que era um Hugo Porfírio.

Não. Bons jogadores, creio. Lá está, o perfil é o mesmo que o do Allison, pode ser um pequeno upgrade. Obviamente, é jovem, remate potente, drible, potência.

Mas o Allison do Sporting ou do Nápolis?

Do Sporting, que até estava a marcar alguns gols da Champions. É parecido, embora ele tenha jogado até mais pela direita do que pela esquerda, mas pode jogar pela esquerda. Em relação ao que me estavas a perguntar, a Turquia está fortíssima. Tentaram levar o Suárez, agora o Pavlídis, levam o Salah. Obviamente, a carga fiscal ajuda muito, porque é pouca lá, e pelos vistos há grandes investimentos e é um grande jogador para o campeonato turco, disso não tenho a menor dúvida. O Pedro Neto, concordo contigo, é uma surpresa, não pela não continuidade.

Há, mais uma vez aqui, como dizia o Pedro Henriques, a influência, se calhar, do treinador. Porque estava com ele no Chelsea e vai agora treinar o City.

Claro. É mais porque com o Guardiola era um perfil que não encaixava. Acho que era o perfil de um jogador diferente, mais vertical, não cabia tanto nas ideias do Guardiola, mas com o novo treinador, sim. É mais nesse sentido que vemos estas transferências e ainda falta quase um mês para acabar o mercado. Ainda vai haver aqui muita revolução e algumas saídas vão gerar novas movimentações.

Não sei se queres também comentar o regresso a Portugal do Soya Nakajima, regresso ao Portimonense. O japonês com 31 anos vai jogar na Liga 2 e é a terceira vez que o faz.

É verdade. É o regresso onde foi feliz. Onde jogou o seu melhor futebol foi realmente no Portimonense. Acho normal, gosta do clube, se calhar deve gostar também da região e do tempo. É um regresso de um nipónico ao futebol português.

E pelo menos não tem Sérgio Conceição a dar-lhe uma dura em pleno relvado no Portimonense. João, ficaria já contigo para o teu campeão desta quarta-feira.

O meu campeão vai a nota 20 para o fim da discriminação para os adeptos. Isto porquê? Porque a liga aprovou, já não é preciso, naquelas zonas especiais de adeptos, as ZIAPS, tu dares o teu nome, os teus dados para poderes ir para lá. E por isso é que se via muitos desses lugares completamente vazios nos estádios. Ou seja, um adepto que estivesse ao lado de cinco metros e depois de uma vedação não tinha que dar os seus dados para estar dentro do estádio, e esses adeptos tinham que dar. Acabou, terminou. Eu acho que vamos caminhar para o fim dessas zonas, as ZIAPS, mas para já existe igualdade. Nenhum adepto no estádio de futebol tem que dar os seus dados completos para poder ver o jogo.

Agostinho, o teu campeão desta quarta-feira.

Para dar uma informação, neste momento o Inter está a ganhar 1 x 0. Por isso o Roberto Mancini está a perder, mas só há 52 minutos. Vamos ver. A minha nota hoje, por acaso, vai para o Benfica e é uma nota positiva. Vou dar nota 15, acima de tudo pelo critério que este ano está a ter, tanto nas vendas como nas compras. Não está como nos outros anos, que compra tudo de qualquer maneira, sem critério nenhum. E penso que desta vez o Benfica está realmente a ser criterioso, e isso faz-me pensar que o Benfica está mais organizado, está mais focado, não está tão gastador assim como era noutros anos. Penso que o Benfica está nas calmas, embora precise de alguns jogadores, principalmente no central é necessário, talvez mais um extremo, mas acho que o Benfica está criterioso e por isso o Benfica está melhor este ano. Nota 15.

Também, se calhar, já gastou muito nas outras épocas. Tem de pensar no que pode fazer.

Tem pouco, tem menos.

Exatamente. Está a pensar.

E o Pedro ontem fazia referência ao facto de a próxima época ser um pouco tudo ou nada. Um all-in devido aos lugares para a Champions.

Extremamente importante para todos os clubes, principalmente os clubes que naturalmente-

Os da frente

...os da frente, porque é importantíssimo estar na Europa. Aliás, a propósito de mercado, só para dizer isto, há muito mercado, muita coisa vai acontecer. Mas vamos estar atentos aos últimos minutos do mercado, porque os últimos minutos do mercado vão ser de fogo.

E anda aí muita truta grande ainda sem clube. Clubes com muito nome.

E há muita resiliência nisto do mercado. Há um preço pedido, portanto, quem quer comprar está à espera que o preço baixe. Quem quer vender está à espera que o preço aumente. É um negócio, faz parte, é o mercado que está a funcionar.

E o teu campeão de hoje?

O meu campeão de hoje, não vou dar mais zeros à FIFA com esta acusação de chantagem que veio da Jordânia para Infantino.

E sendo demolidor também.

E vamos ter mais notícias, certamente, da reunião que ocorre em Marrocos. Porque será?

Declarações de Figo também.

E muito contundentes.

Para Infantino.

A minha nota, eu sei que o Pedro Henriques a deu ontem, mas eu dou hoje, para a Volta a Portugal. É o desporto do povo. Aí vai ela arrancar forte. Estamos aqui com o nosso pivô. Olhou logo para mim.

O Miguel Santos está à espera das 3 p.m.

Para ir para Belém, claro. Para a zona do Restelo. É a 77ª Volta a Portugal. Vão estar 17 equipas, 119 ciclistas, mais oito que na época passada. Vai estar no Gerês, foi autorizada a ir ao Gerês. É interessante isto. É um desporto do povo, em que o povo vai à estrada, em que o povo vibra, em que o povo sente, em que o povo também, passa a expressão, senta o rabo no selim e vai com eles.

E não precisa de dar dados pessoais para estar na beira da estrada a acompanhar esta prova.

20 para esta prova que é popularíssima.

Pedro Henriques, fechamos contigo.

Sim, vou dar nota 20 ao Cristiano Ronaldo.

Por causa de mostrar a garagem?

Não, por três coisas. Primeiro, ajudou a esposa.

A garagem é que estavam muito preocupados com o IUC, quanto é que ele paga de IUC.

Primeiro, em relação à esposa, que esteve muito bem a dar-lhe a parte moral e psicológica, porque alguém foi às redes sociais chamar gorda à Georgina e ela ficou muito preocupada. E o Cristiano Ronaldo deu ali uma frase altamente motivacional. Depois, quando ele mostrou a garagem de luxo e disse: "Os meus brinquedos." Vamos brincar, Cristiano Ronaldo. E agora um aspecto que é um bocadinho mais sério, é que saiu uma publicação a nível de marketing e que uma só publicação, isto quase a seleção nacional e a malta quer ver o Cristiano Ronaldo pelas costas e que não deve jogar, etc. Uma só publicação do Cristiano Ronaldo superou toda a atividade da seleção nacional durante os 47 dias do mundial, ou seja, uma só publicação gerou mais valor económico.

Isso não mete a bola lá dentro.

Não, mas gerou mais valor económico do que 565 publicações do Cristiano Ronaldo. O problema é que o futebol hoje é dentro das quatro linhas, e aí está tudo certo.

Mas não é só dentro das quatro linhas.

Não é só dentro das quatro linhas. E quando o homem se for embora, vai acontecer com a Espanha, ok, foi campeã do mundo, mas não tinha lá ninguém à espera do hotel. Eu também prefiro isso, que ninguém esteja à espera dele e depois eles sejam campeões do mundo. Mas é para percebermos da relevância e da importância que é muito mais do que um homem, uma marca, e que não o deixem seguir depois para a Arábia e se esqueçam dele para tudo aquilo que ele pode fazer, e muito pelo futebol português, mesmo quando depois já não jogar a bola.

Isso é verdade. Pedro Henriques, Gabriel Alves, Agostinho Silva e João Castro. Amanhã regressamos com mais uma edição de "E o Campeão É".