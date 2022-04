SEF. "Herança não é de Cabrita. Antero Luís foi quem fez o disparate todo", considera Ângelo Correia

Ex-ministro discorda com a extinção, desvia as culpas de Cabrita, e aponta críticas ao PM e Antero Luís. Hugo Costeira, vice-presidente do OSI, diz que transição tem falhas que estão a ser ignoradas.