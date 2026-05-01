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Em Aveiro.

Notícias na Rádio Observador, jornal da meia-noite com edição da Diana Rosa. E Diana, o secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de insensibilidade. José Luís Carneiro não compreende que Luís Montenegro recuse alarmes quanto à subida do custo de vida.

À entrada para a sede nacional do PS, o secretário-geral do partido diz que o primeiro-ministro está desligado do mundo real.

O governo, como sempre afirmamos, chega tarde, responde mal ou responde de forma insuficiente e, pior do que isso, o governo não mostrar sequer sensibilidade e o primeiro-ministro não mostrar sensibilidade para compreender as dificuldades por que as pessoas estão a passar. Como digo e sublinho, quando hoje ouvi ao primeiro-ministro dizer que não era preocupante os níveis da inflação que estão a atingir as pessoas, as famílias, as empresas, os trabalhadores, é caso para dizer que, de facto, o primeiro-ministro está mesmo desligado da realidade.

José Luís Carneiro, à entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, que terminou há instantes. O líder do PS confirma também que vai estar esta sexta-feira ao lado da UGT nas celebrações do Dia do Trabalhador e diz que o governo tem sido demasiado teimoso em matéria de lei laboral.

Também o Chega acusa o governo de preparar mal o país para a subida de preços como consequência da guerra no Irão.

A inflação subiu para 3,4 em abril e o executivo não soube proteger os portugueses deste cenário, considera André Ventura, que defende a aplicação do IVA zero nos bens essenciais.

Não sei se o governo está a enterrar a cabeça na areia ou não, mas preparou-se mal e agora está a lidar mal com a situação. Eu acho que ontem, quer o Chega, quer o Partido Socialista também, para sermos sinceros, apelaram ao governo para que aplique o IVA zero nos alimentos, nos bens essenciais, para que os bens essenciais possam descer. E eu queria voltar a apelar ao governo para que o fizesse. Nós não podemos pôr em risco as contas públicas, isso é uma evidência, mas há coisas que outros governos europeus estão a fazer e que nós também precisamos de fazer para ajudar as pessoas. É tão simples como isso.

De visita a Estremoz, o líder do Chega afirma que com uma crise brutal relacionada com os combustíveis, está montada a tempestade perfeita para uma crise no bolso dos portugueses.

E o Conselho de Ministros aprovou as medidas que são reclamadas há meses pelos agricultores.

São 20 milhões de euros em apoios para a compra de fertilizantes, que estão a ser alvo de uma subida acentuada de preços para o regadio. Vão 60 milhões. O primeiro-ministro garante que se trata de um setor estratégico, desde logo na gestão da água, uma estratégia que vai ficar a cargo de um antigo autarca e governante do PSD.

Será liderada pelo engenheiro José Macário Correia, que está aqui à frente. Basta conhecê-lo para saber que a partir de hoje os senhores ministros vão ter que se haver para lhe responder rapidamente a todas as solicitações e todos os outros departamentos com os quais se vai cruzar. Faz parte da idiossincrasia dele e faz parte do espírito que nós queremos, de resolver, de acelerar.

O Conselho de Ministros desbloqueou 60 milhões de euros também para eletrificar a linha de comboios em Beja. Espera, até ao final da legislatura, lançar ainda os concursos para estender a rede de autoestradas a todas as capitais de distrito.

E o governo reviu em baixa as metas orçamentais para este ano. Aponta agora para saldo nulo e um crescimento económico menor.

Também revê em baixa o crescimento do PIB no relatório anual de progresso que apresentou a Bruxelas e a que o Observador teve acesso. O governo aproveita para refazer as contas deste ano. Foi um 2026 que começou com um comboio de tempestades, a que se somou a guerra no Médio Oriente, que tem trazido aumentos de preços do petróleo. E é com base nestes dois eventos e na revisão do preço estimado para o petróleo, que o governo refaz as contas. Assim, enquanto no Orçamento do Estado o executivo apontava para um excedente de 0,1% do PIB, aponta agora para um saldo nulo.

E o ministro dos Negócios Estrangeiros português chamou o embaixador israelita para dar explicações sobre a detenção de três ativistas portugueses pró-palestinianos que seguiam na flotilha rumo a Gaza.

Navios que foram interceptados por Israel, seguiam mais de 150 ativistas que vão desembarcar na Grécia. Paulo Rangel garante que o governo está a acompanhar a situação.

Eles serão desembarcados na Grécia e, portanto, também já ativamos a nossa embaixada em Atenas para saber se vai verificar este desembarque e assim que ele se verifique, como é que podemos resgatar esses portugueses. Nós temos autoridades consulares em Tel Aviv e em Atenas a fazerem todas as diligências para darem a proteção consular a estes ativistas que terão sido detidos e eventualmente a outros que possam vir a ter problemas com Israel. Eu já dei instruções e já foi chamado o embaixador de Israel para dar explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a proteção diplomática está ativada.

O Ministério de Paulo Rangel garante que as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses.

Vamos ao desporto. Liga Europa, mais uma noite histórica para o Braga. Os minhotos venceram o Friburgo por 2 x 1 e estão mais perto da final da competição.

O período dos descontos foi decisivo, nomeadamente aos 90 mais dois, para que o Braga fechasse o resultado com a vitória nesta primeira mão das meias-finais. A assistir, esteve uma comitiva de peso, António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, a torcerem pelos minhotos, que acabaram mesmo por vencer. Na reação à partida, Carlos Vinicius, técnico do Braga, enaltece a postura da equipa.

A equipa nunca deixou de acreditar. Acho que tem sido uma das marcas de identidade da equipa ao longo de toda a época. No final, tivemos a recompensa do 2-1, que nos coloca com uma vantagem mínima para o resto desta eliminatória. Jogámos a primeira mão, restam-nos pelo menos 100 minutos de futebol na próxima semana, na Alemanha, onde o Friburgo vai certamente tentar dar a volta ao resultado.

Quanto a Julian Schuster, treinador do Friburgo, considera que apesar da derrota, o jogo foi renhido.

Sim, foi o jogo difícil que esperávamos hoje. Jogámos contra um adversário muito bom, temos de trabalhar muito, mas ambas as equipas pressionaram a um nível alto, por isso foi realmente duro. Claro que é mau para nós perdermos no último minuto, acho que seria aceitável se saíssemos daqui com o empate. Portanto, sim, é difícil neste momento, mas encaramos com otimismo a próxima semana.

O Sporting Braga quer alcançar pela segunda vez na história do clube a final da Liga Europa e para isso vai visitar o Friburgo na próxima semana, no dia 7, para o encontro da segunda mão das meias-finais.

Diana, vamos a outros temas que estão em destaque a esta hora.

O cessar-fogo temporário proposto por Vladimir Putin para o dia 9 de maio vai acontecer com ou sem o consentimento da Ucrânia. É o que faz saber esta noite o Kremlin, que quer baixar as armas para festejar em Moscovo o Dia da Vitória, no habitual desfile de milhares de militares. A Ucrânia já disse que se trata de uma manobra tática, sem qualquer mais-valia para Kiev, e negou, por isso, uma pausa de apenas algumas horas. Em contrapartida, elaborou novas propostas para um cessar-fogo prolongado. Aproxima-se o 13 de maio em Fátima e, por isso, o IC2 vai ter condicionamento de trânsito até lá para garantir a segurança dos peregrinos. É o anúncio da Infraestruturas de Portugal. A empresa tem no terreno equipas de apoio que vão percorrer os principais itinerários para prestar informação aos peregrinos e aos condutores, reforçar a sinalização e apoiar a gestão dos desvios. Recomenda-se aos peregrinos que utilizem as estradas e os caminhos alternativos aos itinerários complementares e principais, usando vestuário refletor e que façam a circulação pela berma em fila indiana e em sentido contrário ao trânsito. E atenção a quem é alérgico, a partir de amanhã e durante uma semana, vai haver uma concentração elevada de pólen na atmosfera. Sete regiões do país estão em risco, com destaque para árvores e ervas altamente alergénicas. É um alerta da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. A situação mais intensa é nas regiões de Trás-os-Montes, Minho, Beira Litoral, Beira Interior, Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve. Já estás a fungar.

Eu já estava aqui a prestar muita atenção a esta notícia, porque eu, de facto, estou a entrar neste grupo. Os anti-histamínicos já estão presentes no meu dia a dia. Nesta semana, então, vou ter que ter ainda mais cuidado.

É uma semaninha com pólen, faz parte da primavera.

É isso mesmo.

Olha, bom fim de semana.

Igualmente, um bom descanso.

Bom Dia do Trabalhador.

Igualmente, Diana. Foi o "Jornal da Meia-Noite" com a Diana Rosa. Diana, bom descanso. Bom Dia do Trabalhador, bom fim de semana e bom tudo. Até lá!