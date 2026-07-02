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Jornal da Meia-Noite, edição dos jornalistas José Rafael Lopes e José Roberto Martinez diz que Portugal vai começar agora um novo mundial.

Para o selecionador nacional, os jogos da fase grupos foram apenas uma preparação para esta nova fase do Campeonato do Mundo de Futebol. Roberto Martínez fala, por isso, em conferência de imprensa numa nova competição.

Terminamos o primeiro mundial, amanhã começamos o segundo mundial e é só quando termina o mundial que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores, que é exemplar. Esse é o aspecto mais importante. Depois, no relevado, há um adversário, há os aspectos do jogo.

E é com esta ideia que Roberto Martínez diz que os jogadores se prepararam para a Croácia, um adversário que o treinador da seleção portuguesa diz que conhece bem.

A Croácia é uma equipa que conhecemos muito bem. Eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso talento. Então, um jogo competitivo, com a importância de ser o novo mundial e querer ganhar para continuar o caminho.

Antes de Roberto Martínez falar em conferência de imprensa, falou Vitinha, que reconhece que as críticas às exibições de Portugal fazem sentido. O médio português explica que não há ninguém que queira ganhar mais do que os jogadores.

Diria que compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemo-las de braços abertos, é normal, não queremos só palminhas nas costas. E sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós. Ou seja, nós estamos lá dentro para nós, para nossa família, para nosso país. Não há ninguém que queira fazer melhor figura do que nós, não há ninguém que queira mais passar do que nós e é isso que nós vamos tentar transmitir em campo, mas que acreditem em nós e que nos apoiem até o fim.

Palavras de Vitinha em conferência de imprensa antes do jogo com a Croácia. O duelo dos 16 avos de final joga-se esta quinta-feira, vai ser na madrugada de quinta para sexta-feira, à meia-noite. Há relato aqui na Rádio Observador.

E ainda no Campeonato do Mundo, a Bélgica está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Venceu o Senegal por 3 x 2, com gol de pênalti, já perto do fim do prolongamento. Diogo Varela, agora em direto. O Senegal que teve o jogo na mão, mas acabou por deixá-lo fugir.

Voou o pássaro senegalês ao minuto 120, mais cinco, bem para lá da hora, Youri Tielemans a marcar o gol. Antes, bem antes, minuto 24, o Senegal adiantou-se. Habib Diarra ampliou aos 51 por Ismaïla Sarr e quando tudo parecia bem encaminhado para o Senegal garantir a passagem, eis que 86 Romelu Lukaku e 89 novamente Youri Tielemans a fazer dois gols. Acabou nos 90, o jogo necessitou de mais meia hora e mesmo no final dessa meia hora, José, surgiu pênalti a favor da Bélgica com recurso à videoarbitragem. Não tremeu na marca dos 11 metros Youri Tielemans e colocou a Bélgica na próxima fase. Fica agora a aguardar adversário que vai sair do jogo também já daqui a uma hora entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina. Para o Senegal, enfim, como diz o nosso selecionador, o mundial só começa amanhã, portanto, Senegal ainda pode pedir aqui o reembolso.

O Diogo Varela com os detalhes do encontro entre a Bélgica e o Senegal. A equipa europeia segue em frente. Já a Inglaterra sofreu, mas também está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Venceu a República Democrática do Congo por 2 x 1, sendo que os ingleses estiveram a perder durante grande parte do encontro. Dois gols de Harry Kane, ainda assim, permitiram a reviravolta da Inglaterra, que vai jogar na próxima fase com o México. Esta madrugada há mais um jogo dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Os Estados Unidos jogam com a Bósnia, jogo que arranca quando for uma da manhã.

E por cá, André Ventura critica a ministra da Justiça pelo silêncio sobre a indenização a José Sócrates.

O Estado português foi condenado a uma indenização de €15 mil a José Sócrates no âmbito da Operação Marquês. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa considerou que há uma má administração da Justiça. A decisão foi conhecida esta semana. O líder do CHEGA diz que o governo não se deve manter em silêncio e critica a ministra da Justiça, Rita Judas, por ainda não ter dito uma única palavra sobre esta indenização a José Sócrates.

Eu lamento muito que a senhora ministra da Justiça não tenha tido ainda uma palavra para nos tranquilizar e para nos dizer alguma coisa. Ninguém está a pedir à ministra da Justiça que reverta a decisão. É uma decisão dos tribunais, Portugal tem separação de poderes, não é isso que está em causa. Mas a senhora ministra da Justiça é responsável pelo edifício da Justiça em Portugal. Eu acho que era importante que o governo diga se acha que faz sentido termos um regime tal que o José Sócrates acaba a receber indenizações do Estado.

André Ventura, em declarações aos jornalistas no Montijo. O presidente do CHEGA pede respostas ao governo para entender o que pretende fazer para que casos como este de José Sócrates não se repitam. Ainda em críticas ao governo, André Ventura quer a responsabilização do ministro da Educação pelos problemas com os exames nacionais.

Porque é um bocadinho insensato que o governo que lidera as várias matérias em Portugal, nomeadamente a da educação, faça agora, levante perguntas e auditorias sobre o que é que está a correr mal nos exames, quando é o Ministério da Educação que deve e que está a organizar esses mesmos exames. Quer dizer, há milhares de jovens, centenas de milhares de estudantes que estão agora a fazer os exames com os erros que todos temos vindo a ver nas notícias e o governo mais uma vez desresponsabiliza-se.

André Ventura, em declarações aos jornalistas, aqui um registro da Agência Lusa. O líder do CHEGA diz ainda que o atual problema do Estado é estar a viver longe das pessoas.

A Segurança Social suspendeu o pagamento de quase 200 reformas que foram facilitadas por uma médica de Benavente.

Esta alegada fraude envolve um esquema montado pela médica Emunamia, que reformava pessoas em troca de pagamentos em dinheiro. Agora, a Segurança Social suspendeu o pagamento dessas reformas suspeitas. São 182 reformas suspensas na sequência de uma auditoria na alegada fraude levada a cabo pela médica de Benavente. Com a suspensão, a Segurança Social estima que seja gerada uma poupança superior a 18 milhões de euros. Numa resposta enviada ao Observador, o Instituto da Segurança Social revela que foram analisadas cerca de 190 pensões, apenas 14 foram consideradas não fraudulentas. A médica e os três outros suspeitos neste caso já foram detidos. Estão indiciados pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, falsificação de documentos, fraude contra a Segurança Social e burla qualificada.

E o Amália, primeiro modelo de linguagem aberto em português, foi lançado pelo governo, vai ter um investimento adicional de 1,5 milhões de euros.

O desenvolvimento inicial do Amália representou um investimento de 5,5 milhões de euros, financiados pelo PRR. Está agora prevista uma nova tranche para a evolução deste modelo de inteligência artificial 100% português. O Amália foi apresentado numa cerimónia em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro, Vasco Maldonado Correia. Luís Montenegro salienta que o governo está a arriscar na inovação e mesmo que o Amália falhe, vai ser sempre melhor do que ficar parado.

Está apresentado o Amália, o primeiro modelo de inteligência artificial em código aberto em português europeu. E mesmo que os resultados não venham a ser os esperados, esta é a cultura que o governo quer implementar.

A cultura do risco deve ser entendida dentro de um sentido de responsabilidade, mas de um sentido de ambição, de um sentido de esperança, de um sentido de confiança. É mesmo caso para dizer quem não arrisca não petisca.

Luís Montenegro fala num projeto arrojado e que alguns chegaram a considerar difícil de concretizar. Um deles, o próprio.

Também posso confessar que eu próprio tive que me mentalizar e perguntar aos ministros e aos secretários de Estado que tinham envolvimento mais direto se não estavam aqui a levar para um caminho perigoso.

O primeiro-ministro olha para este momento como sinal de que o país e a Europa devem liderar os esforços para a inovação.

Não haverá desenvolvimento económico, não haverá, com isso, coesão social, garantia de qualidade de vida, se nós, no contexto europeu, não formos capazes de estar na linha da frente das grandes evoluções, das grandes transformações.

E avisa que o Amália é também um investimento na soberania.

A autonomia estratégica da Europa está hoje, talvez, mais dependente do que nunca deste tema que é a inteligência artificial. Nós estamos dependentes e não é preciso dizer de outra maneira. Nós estamos dependentes, mesmo, ainda hoje. E aqui estamos a dar um pequeno passo para colmatar essa falha. Eu sei que é um pequeno passo.

E apesar deste pequeno passo, fica uma tentativa de travão para o ministro da Reforma do Estado.

Não digitalize aquilo que ainda não está simplificado, porque isso é transportar a burocracia, vamos chamar-lhe tradicional, na burocracia digital, que é tão ou mais difícil de superar. Portanto, simplifiquem. E depois digitalizem.

Recado para o ministro Gonçalo Matias, que garante, Luís Montenegro tem intervenção de forma transversal em todos os setores da governação.

Uma reportagem do Vasco Maldonado Correia esteve a acompanhar a apresentação do Amália, o primeiro modelo 100% português de inteligência artificial.

José, subiu para seis o número de distritos com aviso vermelho por causa do tempo quente amanhã e na sexta será quase todo o país.

Os avisos foram atualizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Amanhã, além de Évora e Beja, Lisboa e Setúbal também estão com aviso máximo, bem como os distritos de Portalegre e Santarém. Na sexta-feira, juntam-se a vermelho os distritos de Leiria, Porto, Aveiro, Coimbra, Braga e também Viana do Castelo. Os restantes vão estar sob aviso laranja.

O embaixador de Portugal na Venezuela diz que Lisboa vai ajudar os luso-venezuelanos a restabelecer as suas vidas.

Frederico Silva, o embaixador português na Venezuela, diz que se vai fazer tudo o que for preciso para apoiar a população venezuelana.

Será feito tudo o que for necessário para minimizar, restabelecer aquilo que é a vida normal das pessoas, dos portugueses, dos lusodescendentes. Tudo será feito. Todos os problemas, as necessidades estão a ser equacionadas, ponderadas e a nível de Portugal, do seu governo, das suas autoridades e até da sua sociedade civil, há um consenso enorme perante esta necessidade de apoiar não apenas a comunidade portuguesa lusodescendente, mas a comunidade venezuelana em geral.

O embaixador de Portugal na Venezuela, em declarações à Agência Lusa, Frederico Silva, pede também aos portugueses que se preparem para uma realidade mais dolorosa causada pelos sismos.

E na Venezuela aumentou o número de mortos portugueses e lusodescendentes devido aos sismos. São agora 75.

Balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Além destas 75 mortes de portugueses e lusodescendentes, há ainda 66 desaparecidos. Entre os mortos estão também 12 crianças, sendo que há ainda a lamentar a morte de 63 adultos.

E é assim que fechamos o Jornal de Meia-Noite, edição do jornalista José Rafael Lopes, que está de saída. Eu também estou, sou a Rita Cambarneiro, e a informação regressa atualizada à meia-noite e meia, já com Ricardo Lopes. José, até à próxima.

Até uma próxima oportunidade.