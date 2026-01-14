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Observador 10 e um. As notícias com Luís Soares e começamos com a reação dos candidatos aos dados da sondagem da Universidade Católica. João Cotrim Figueiredo declara que Marques Mendes está fora da corrida e pede a Luís Montenegro que lhe retire o apoio e que fique ao lado da candidatura do liberal.

Um apelo feito por João Cotrim de Figueiredo numa carta enviada a Luís Montenegro, surge depois de divulgada a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena Um e Público, que coloca André Ventura em primeiro lugar com 24%, António José Seguro em segundo com 23%, os dois em empate técnico. Mas João Cotrim de Figueiredo também aparece com possibilidades de ir à segunda volta, surge em terceiro lugar com 19%, sendo que os números mostram também que Marques Mendes e Gouveia e Melo estão mais longe de uma eventual segunda volta com 14%. Embelado por estes dados, João Cotrim de Figueiredo volta a escrever a Luís Montenegro, apela a que o PSD o apoie em detrimento de Marques Mendes. Nessa carta a que o Observador teve acesso, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal cita Sá Carneiro para apelar a uma mudança no apoio do PSD nesta corrida a Belém, Rui Casanova.

"Primeiro o país, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um." João Cotrim de Figueiredo volta a invocar Sá Carneiro, na esperança de que Luís Montenegro o apoie. Nesta carta, Cotrim de Figueiredo cita também as palavras do próprio Luís Montenegro, quando o primeiro-ministro disse que não se pode cair na armadilha de dispersar votos. O candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, acredita que Montenegro não quer Seguro nem Ventura em Belém e considera que é o único capaz de os derrotar perante as sondagens que colocam Marques Mendes em quinto lugar.

Marques Mendes já está fora da corrida. E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

João Cotrim de Figueiredo, num jantar-comício ontem à noite, em Coimbra, com apoiantes, depois da sondagem da Universidade Católica ter sido divulgada, Cotrim de Figueiredo mostra-se confiante nesta carta. Lembra ainda que nas autárquicas apoiou as candidaturas de Carlos Moedas em Lisboa e de Pedro Duarte no Porto. Afirma que na altura confiou no PSD, agora pede a Luís Montenegro que faça o mesmo.

Rui Casanova, e essa carta enviada por João Cotrim de Figueiredo a Luís Montenegro, uma carta que surge também numa semana marcada pela declaração polêmica que fez sobre um eventual apoio a André Ventura na segunda volta e as alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora. No entanto, esta sondagem da Universidade Católica não reflete ainda o possível impacto destes episódios na candidatura de Cotrim de Figueiredo.

Henrique Gouveia e Melo já está na estrada neste 11º dia de campanha e visita a esta hora o mercado de Alvalade, fé em Lisboa.

Aqui bem perto, uma visita acompanhada pela Nadine Soares. Nadine, como é que o almirante se tem apresentado, isto numa altura em que as sondagens o afastam de uma possível segunda volta?

O almirante já começou a visitar este mercado, de banca em banca, para se dar a conhecer e até já fez algumas compras. Comprou pinos para levar na viagem. Já não é a primeira vez que o almirante em ações de rua, especialmente em mercados e feiras, faz pequenas compras, diz que é pra ajudar o comércio local. Quer ouvir estes vendedores, até porque a esta hora o mercado Alvalado está vazio de clientes. Portanto, aqui o contato tem sido mais com vendedores. Gouveia e Melo nesta fase da campanha, nota-se aqui uma mudança de discurso. Gouveia e Melo, que obviamente insiste nos mais idosos e até tem uma boa taxa de aceitação na rua por parte desta fatia do eleitorado, que lhe agradecem especialmente pelo processo de vacinação e pelo papel que teve nessa fase do país. No entanto, Gouveia e Melo, para tentar angariar mais votos e contrariar um pouco as sondagens, aos poucos, nos comícios, nos almoços e jantares, começa também a falar para as forças de segurança e para os militares. Duas fatias que Gouveia e Melo quer tentar angariar esses votos. Ontem à noite, num jantar-comício na Terruja, Gouveia e Melo reagia às sondagens, recusava qualquer desânimo na rua, dizia que iria continuar, desvalorizava, diz que as sondagens têm muitos erros, mudam de semana pra semana, que nem sempre se pode confiar e até questionado sobre uma possível segunda volta, neste caso entre António José Seguro e André Ventura, Gouveia e Melo mostra-se pouco preocupado e aproveitou até esse momento para criticar os adversários, a dizer que se realmente isso for verdade, será António José Seguro a conseguir, ainda que tenha um discurso redondo e que esteja pouco preparado pra presidência. E por que que Gouveia e Melo diz isto? Porque nem sequer coloca a hipótese de André Ventura conseguir ser eleito, porque diz mesmo que a taxa de rejeição do candidato apoiado pelo CHEGA é enorme e que isso não é sequer um cenário possível na perspectiva de Gouveia e Melo nesta fase final, e vai ao encontro de tudo o que Gouveia e Melo tem feito na estrada. Continuam muitas ações de rua, feiras, mercados, Santas Casas da Misericórdia e como dizia, é este esforço final aqui de Gouveia e Melo pra tentar mover os votos, mas especialmente nos idosos, forças de segurança e militares, tem sido esta a estratégia e os discursos de Gouveia e Melo.

Nadine Soares aqui em direto, ela que acompanha a comitiva de Henrique Gouveia e Melo, que está por esta hora de visita a um mercado em Lisboa.

E Luís, António José Seguro continua a mostrar-se confiante e eleva a fasquia. Afirma que não chega simplesmente ir à segunda volta.

Quer passar em primeiro lugar, o candidato apoiado pelo PS admite estar animado pelas sondagens e por isso aponta agora a esse novo objetivo.

Não chega passar à segunda volta E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar.

António José Seguro, ontem à noite, num comício no Barreiro. Já André Ventura, que surge em primeiro lugar na sondagem da Universidade Católica, aponta uma grande vitória na primeira e também na segunda volta. Quanto a outros candidatos, Catarina Martins está em sexto lugar, com 2%. António Filipe em sétimo, também com 2%. Jorge Pinto aparece apenas com 1,5% das intenções do voto. Os restantes candidatos estão abaixo de 1%.

O antigo ministro da Economia, Carlos Tavares, admite que o espaço de recuperação de Luís Marques Mendes é, neste momento, curto e considera que o debate em torno do passado profissional do candidato terá afetado a campanha.

Apoiante de Marques Mendes e elemento da Comissão de Honra, Carlos Tavares assume que é cético na análise que faz das sondagens. Sugere mesmo que estes inquéritos deveriam surgir acompanhados de mais informação. Ainda assim, e fazendo fé nesses estudos, Carlos Tavares não augura um cenário positivo para Marques Mendes e explica por quê.

Partindo do princípio que as sondagens têm valor e que refletem, de facto, a posição atual, o espaço é muito curto, o que significa que houve alguma coisa que poderia ter sido feita ou deveria e que não foi.

Mas tem errado na mensagem, Marques Mendes, na mensagem que tem passado?

Eu penso que houve uma coisa que afetou, e penso que isso é reconhecido unanimemente, que foi a questão do passado profissional. Os candidatos, neste aspecto, devem ser completamente transparentes em relação a tudo isso e não reagir mal, não se sentirem acossados pelo fato de alguém perguntar.

E Marques Mendes reagiu mal?

Eu penso que poderia ter reagido melhor.

Carlos Tavares, antigo ministro da Economia, também apoiante de Marques Mendes e atual presidente do Círculo de Estudos do Centralismo, em declarações na comissão de inquérito da Rádio Observador, a admitir que Marques Mendes reagiu mal à polêmica em torno do passado profissional e isso pode explicar, de certa forma, também essa descida nas sondagens.

O Irão anuncia julgamentos sumários e execuções para os manifestantes detidos nos protestos contra o regime, mesmo depois de Donald Trump voltar a ameaçar com medidas duras.

O responsável máximo pela Justiça no Irão afirma que o regime vai avançar com julgamentos e execuções para as pessoas detidas por terem participado nos recentes protestos. As ONGs que estão no terreno dão conta de milhares de detidos, pelo menos 2500 mortos nessas manifestações que começaram a 28 de dezembro por todo o país, mas avisam que o número real deve ser muito superior. Perante tudo isto, Donald Trump, presidente norte-americano, repete a ameaça de uma possível intervenção no país.

Vamos tomar ações muito duras. Não queremos ver o que está a acontecer no Irão. Se querem protestos, tudo bem, mas quando começam a matar milhares de manifestantes, e ainda por cima há relatos de execuções, temos de agir. Vamos ver como corre, mas não vai correr bem para o Irão.

Declarações de Donald Trump em entrevista à televisão norte-americana CBS. Também nas últimas horas, o Irão avisou que vai bombardear as bases norte-americanas na região do Medio Oriente se Donald Trump atacar Teerão, e declarou também que as comunicações oficiais com a Casa Branca foram suspensas.

10h10. Já a seguir, nova edição do Contracorrente sobre a crise no SNS. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O Ministério da Economia garante que está atento ao desenrolar das negociações entre a Galp e a Mova, um acordo que pode levar a refinaria de Sines a integrar uma empresa conjunta, na qual a empresa portuguesa ficará com uma posição minoritária. Através de comunicado, o gabinete do ministro Castro Almeida assume que estão em causa ativos estratégicos para a soberania energética nacional e a sustentabilidade ambiental. Já ontem o Ministério do Ambiente destacou as vantagens do acordo. Maria da Graça Carvalho lembra que, apesar da refinaria de Sines deixar de ter controle nacional, a Galp passará a ter presença em outras refinarias da Península Ibérica. Já decorrem a esta hora as reuniões do Governo com as três federações sindicais da administração pública, em causa uma eventual extensão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores, atualmente em vigor. As reuniões decorrem no Ministério das Finanças. Depois de uma noite de neve, já foi reaberta a principal estrada da Serra da Estrela. Circulação na Nacional 338, entre Piornos e a Torre, já foi retomada depois do nevão desta madrugada. A GNR recomenda, ainda assim, especial cautela aos condutores, devido à formação de gelo nas estradas. Não sei se vocês alguma vez encontraram algum objeto estranho perdido na praia.

Não, só beatas.

Não são pessoas, nem moedas, nem nada.

Só pessoas. Estranhos, lá está.

Foi encontrado nas arribas da praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, um ninho com ovos de dinossauro, com qualquer coisa como 150 milhões de anos.

É um achado.

É um achado.

Deve ser um período de gestação bem longo.

A informação foi avançada pela Sociedade de História Natural de Torres Vedras, uma descoberta feita por Carlos Natário, um dos investigadores do projeto, durante trabalhos de prospecção e monitorização das arribas. A equipa fala numa descoberta rara, pois claro. Os ovos deviam pertencer a um dinossauro carnívoro, mas para já não há muito mais informações. Enfim, ainda bem que ficou pelos ovos, se calhar.

Nas praias da Arrábida é mais javalis.

É mais javalis, é verdade. Agora estes fósseis recentemente descobertos vão ser estudados em laboratório para que sejam conhecidos mais dados sobre eles.

Saibamos mais informações.

Exatamente.