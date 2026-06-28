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Começamos com uma informação dos últimos minutos. Luís, um sismo foi sentido esta manhã no Algarve.

De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registrado nas estações da rede sísmica do continente. Um sismo com magnitude 4.1 na escala de Richter, o epicentro localizou-se a cerca de 70 km a oeste, sudoeste do Cabo de São Vicente, foi registrado a uma profundidade de 22 km. Este sismo, de acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA até agora, não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli modificada, nos concelhos de Lagos e de Portimão, no distrito de Faro. Nesta altura estamos a tentar obter mais informações sobre de que forma é que este sismo foi sentido, mas esta informação, para já, do IPMA dá conta de que o sismo de 4,1 não causou danos pessoais ou materiais.

E vamos agora até ao Campeonato do Mundo. Portugal empatou a zero com a Colômbia esta madrugada.

Um resultado que coloca Portugal na fase a eliminar e com jogo marcado com a Croácia. Portugal fecha a fase de grupos com um jogo sem gols perante a seleção da Colômbia. Diogo Costa, o guarda-redes, foi o homem do jogo. Com o empate, a equipe portuguesa ficou em segundo lugar no grupo K, com cinco pontos, vai agora defrontar a Croácia nos 16 avos de final. No final do jogo, o selecionador nacional Roberto Martínez disse que este foi um teste valioso pra equipe das Quinas e sublinha que Portugal demonstrou caráter dentro do campo.

Acho que para nós foi um teste muito valioso. Forçamos os nossos ataques muito, precisamos de controle de bola, jogadores como Vitinha. Precisamos utilizar mais o seu talento na nossa fase construção e nos nossos padrões ofensivos, mas um teste muito valioso, porque quando está num jogo assim, mostramos muito caráter, mostramos para manter a baliza a zero. É fantástico ver o Diogo Costa ao nível, a intensidade defensiva que tivemos, bloqueios. Então, um jogo que ajuda muito para poder ajustar, alinhar e crescer para o que precisamos de fazer agora no mundial a seguir, que é um mundial totalmente diferente.

Declarações de Roberto Martínez à Sport TV, depois do empate a zero com a Colômbia. Diogo Costa foi eleito o homem do jogo. O guarda-redes, no entanto, rejeita o protagonismo e diz que o mais importante é ajudar Portugal.

Sim, obviamente, foi fundamental. Jogo anterior, fundamental foi o Cris. O próximo jogo vai ser outro jogador. Estou aqui para ajudar a equipe sempre. O mais importante pra mim é sempre o coletivo. Portugal é um só. E é esse o meu foco. Por um lado, fico um pouco contente por poder ajudar a equipe, mas, por outro lado, fico um pouco triste por não termos ganho o jogo.

Diogo Costa em declarações depois do empate da seleção portuguesa de futebol no jogo de ontem frente à Colômbia.

E Luís, por ter ficado em segundo lugar neste grupo K, Portugal vai jogar agora frente à Croácia na madrugada de quinta para sexta-feira.

Jogo em Toronto e nesta altura a seleção portuguesa já sabe todo o percurso que tem pela frente até à final do mundial. O jornalista Miguel Cordeiro explica-nos o caminho que Portugal vai percorrer.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até a final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até o próximo dia 01/07. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos 16 avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 01/07, a partir de Miami. Em Toronto, a equipe portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de 4 km do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martínez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da seleção nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até o dia 05/07, a véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Áustria.

Miguel Cordeiro, enviado especial d'O Observador ao Mundial de Futebol, com o possível percurso de Portugal a partir de agora na fase a eliminar, sendo que nesta fase, nos 16 avos, há vários jogos em destaque. Por exemplo, Cabo Verde, que vai jogar com a Argentina. Há também um Brasil-Japão e um Países Baixos-Marrocos. Estes 16 avos de final arrancam já hoje, às 8 p.m., com África do Sul-Canadá.

Mudamos de tema, Luís. O antigo deputado social-democrata Miguel Morgado acusa Rui Rio de ter aberto a porta ao Chega na política nacional.

Entrevistado no programa Em 40 Minutos, o colunista d'O Observador diz que foi a estratégia de Rui Rio, enquanto líder do PSD, que abriu espaço aos partidos à direita da AD, ao contrário da estratégia seguida por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

Foi sempre uma estratégia do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas lá com o CDS, quando o CDS ainda existia, garantir que à direita dos respectivos partidos não se daria pretexto nenhum para se criarem monstruosidades. A partir do momento em que o Rio diz que quer ser como o PS, foi o que ele quis fazer.

Então foi Rui Rio que abriu essa porta dessa monstruosidade.

Claro que foi, mas para mim era óbvio. A única coisa que me espanta é como é que a malta do PSD, com quem eu tive conversas infinitas sobre isto, na altura: "Mas vocês podem ver como os partidos são. Ganha um líder, a malta quer ir toda lá atrás do líder."

Nesta entrevista ao programa Em 40 Minutos, da Rádio Observador, Miguel Morgado critica a escolha de Sebastião Bugalho para ser porta-voz do PSD, uma escolha feita no último Congresso Social-Democrata. O antigo deputado do PSD diz que Luís Montenegro devia fazer o eurodeputado optar entre Bruxelas ou Lisboa.

Se ele está em Estrasburgo e é porta-voz, isso eu não compreendo. Ele tinha que sair lá do Parlamento Europeu e ser porta-voz. Agora, ser porta-voz e ser do Parlamento Europeu, eu acho que revela o pior que há na política Então se quer ser porta-voz, quer estar presente aqui, tem que sair de Estrasburgo. Não percebo como é que o Luís Montenegro não impõe isso. Isso eu não percebo.

E muito se fala que Sebastião Bugalho tem essa ambição de um dia ser primeiro-ministro.

Claro que tem essa ambição, ele não esconde a ninguém. Mas é ele e muitos outros que têm. Isso não faz mal nenhum ele ter essa ambição. Outra coisa é quando as pessoas têm uma ambição maior do que os passos que deram para lá chegar. Isso é um problema do Sebastião Bugalho e de muitos outros, não é only.

E isso é um problema, neste caso?

Dele é, claro que é.

As críticas de Miguel Morgado a Sebastião Bugalho. Miguel Morgado entrevistado por João Costa e Silva e João Miguel Santos no programa "Em 40 Minutos" da Rádio Observador.

Um programa que pode ouvir aqui na Rádio Observador depois do meio-dia ou desde já também em podcast. Já está disponível. O PS reúne hoje a Comissão Nacional para votar quase 20 moções setoriais.

Moções que foram aprovadas para discussão no último congresso do partido. Em março foram apresentadas 50, mas apenas 19 foram subscritas por um mínimo de 10% dos delegados eleitos e vão ser, por isso, discutidas e votadas. Entre as propostas a votação está uma moção crítica da atual direção socialista, subscrita pelo deputado Miguel Costa Matos, que defende uma afirmação mais clara do PS como alternativa ao governo. Depois da reunião da Comissão Nacional, os socialistas iniciam em Sintra três dias de jornadas parlamentares que vão ser dedicadas ao aumento do custo de vida, como explica o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

Primeiro, o grupo parlamentar do Partido Socialista fará na área metropolitana de Lisboa as suas jornadas parlamentares. Uma área metropolitana onde se fazem sentir os fortes impactos do aumento do custo de vida. E esse é o segundo elemento a destacar. O Partido Socialista irá focar a sua atenção percorrendo diferentes conselhos da margem norte e da margem sul do Tejo, mas vai focar no custo de vida e no aumento do custo de vida, que é aquilo que hoje mais preocupa os portugueses.

Eurico Brilhante Dias, em declarações à Agência Luz, antever os três dias de jornadas parlamentares do Partido Socialista na área metropolitana de Lisboa, jornadas que arrancam hoje.

Já o Chega elege hoje os novos dirigentes de 11 distritais e da estrutura regional da Madeira para um mandato de três anos.

A votos vão as estruturas de Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Aveiro, bem como Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre e Faro. As restantes distritais votam no próximo domingo, enquanto as eleições nos Açores ainda não têm data definida. Destaque para Porto e Santarém, com quatro listas candidatas em cada distrito. Em Lisboa, a deputada Patrícia Almeida enfrenta Pedro Tomé Aleixo na sucessão de Pedro Pessanha. Na semana passada, André Ventura proibiu dirigentes, deputados e funcionários que não façam parte das listas de participarem na campanha de qualquer candidatura. Quem o fizer corre o risco de ser alvo de um processo disciplinar.

A chefe da diplomacia europeia confirma que os 27 mobilizaram € 5 milhões para as zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela.

Kai Kallas esteve ao telefone com a presidente interina da Venezuela, a quem prestou solidariedade para com o povo do país. Confirma que foi acionado o mecanismo europeu de proteção civil, com vários Estados-membros a enviar equipas de busca e salvamento e também pessoal médico. O sistema europeu Copernicus vai apoiar as equipas no terreno e identificar as zonas com maiores danos e onde a ajuda é mais necessária. Portugal também tem equipas na Venezuela para ajudar nas buscas por sobreviventes.

E Luís, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português reviu em alta o número de mortes de portugueses e lusodescendentes na sequência destes sismos. São agora 48.

A atualização mais recente feita ontem à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre os 48 mortos estão 41 lusodescendentes, seis portugueses e ainda um cidadão com a nacionalidade portuguesa por casamento. O balanço dá ainda conta de 83 pessoas incontactáveis entre portugueses e lusodescendentes. Os dois grandes sismos de quarta-feira à noite na Venezuela causaram pelo menos 1400 mortos. Há também mais de 3300 feridos.

São agora 10h10. Já a seguir na Rádio Observador vamos ter gabinete de guerra, hoje com a análise de Liliana Reis, mas antes, Luís, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O Júri Nacional de Exames dá início a partir de amanhã à distribuição gradual das provas nacionais pelos professores classificados. Depois dos constrangimentos técnicos que atrasaram o processo, a entidade garante que o calendário de correções vai ser cumprido. Este ano os alunos continuam a fazer os exames em papel, mas as provas são depois digitalizadas para que os professores possam corrigir os exames através de uma plataforma informática. O Júri Nacional de Exames assegura que cada disciplina vai ter o período habitual de classificação e que os resultados da primeira fase de exames nacionais são afixados nas escolas a 14 de julho. As temperaturas vão voltar a subir em Portugal já a partir da próxima quinta-feira. As temperaturas em Lisboa devem chegar aos 40 °C durante o dia e aos 26 °C durante a noite. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que a subida da temperatura se deve a uma corrente de ar quente que vai ficar mesmo por cima do país. Nas regiões do Ribatejo e Alentejo interior, as temperaturas vão superar largamente os 42 °C. França registou mais de mil mortes do que o habitual devido ao calor extremo. As autoridades francesas divulgaram hoje um primeiro balanço sobre as vítimas associadas ao calor no país. O Ministério da Saúde francês explica que as altas temperaturas afetaram, sobretudo, pessoas com mais de 65 anos. O território francês passou os últimos 11 dias a lidar com onda de calor histórica, com temperaturas superiores a 40 °C em todo o país.

Jornal das 10 com Luís Soares.