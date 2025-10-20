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Do Miguel Videira. Miguel, muito boa tarde. Começamos este jornal do meio-dia com o PCP anuncia que vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade dos resultados das autárquicas em Lisboa.

Está em causa a contagem dos votos na freguesia de São Domingos de Benfica. Houve 62 votos que não foram contabilizados no momento da primeira contagem, votos determinantes para se apurar que partido ficou em terceiro lugar, o Chega ou PCP. Após a primeira contagem, o Chega ficou à frente com uma vantagem de 11 votos. Depois de apreciados os tais 62 votos, o PCP encurtou para três votos a distância para o Chega. Só que o Partido Comunista tem dúvidas sobre os critérios seguidos na apreciação dos 62 votos e, por isso, anuncia que vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade do apuramento de resultados.

Seguimos agora com uma reação da ministra da Administração Interna aos vários casos de violência na área metropolitana de Lisboa.

E na última madrugada, mais um. Foi deixado à porta do Hospital Amadora-Sintra, um homem de 19 anos, baleado no abdômen. No total, foram contabilizados cinco casos nos últimos dias no Conselho da Amadora, sendo que não se sabe se há alguma relação entre os diferentes episódios. A ministra da Administração Interna foi confrontada com esta sucessão de casos e pede cautela na análise.

Há, de fato, algum aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto por vezes se ecoa na comunicação social. Como os senhores muito bem sabem, têm uma agenda diária muitas vezes sobrecarregada com essas notícias, o que gera nas pessoas uma consciência ou um sentimento de insegurança quanto à realidade, que nem sempre coincide com o que efetivamente acontece.

Maria Lúcia Amarela à margem da inauguração da nova esquadra da Pontinha. Na mesma cerimônia, o autarca de Odivelas, Hugo Martins, pediu celeridade na construção da divisão policial do Conselho, que vai custar 12 milhões de euros.

O bebê abandonado esta madrugada junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria está estável e saudável. Foi levado para o Hospital de Leiria e a PSP comunicou o caso ao Ministério Público.

O menino nasceu há 24 horas, foi encontrado esta madrugada dentro de um saco de compras junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria. Foi imediatamente levado para o Hospital de Leiria, onde foi assistido. A diretora clínica, Catarina Faria, garante que o recém-nascido está estável.

Foi logo observado e teve acesso a tudo o que precisava de avaliação e verificou-se que a criança está bem.

Está ainda nos vossos serviços?

Sim, ainda está nos nossos serviços. As entidades competentes estão a tratar de tudo que é a nível de investigação e de articulação com a comunidade, e nós vamos cuidar da criança enquanto todas as diligências são tomadas.

Catarina Faria, diretora clínica do Hospital de Leiria, sobre o estado de saúde deste recém-nascido deixado à porta dos Bombeiros Sapadores de Leiria. A esta hora, a PSP de Leiria, precisamente através do agente Vítor Cuco, faz um ponto de situação sobre este caso e presta alguns esclarecimentos aos jornalistas. Vamos escutar à boleia da Sic Notícias.

Não condenar quem teve e não julgar quem não podemos julgar.

Sim, é verdade, houve ali algum cuidado. Volto a frisar, houve cuidado por parte da mãe ou da pessoa que deixou ali a criança. Não é louvável este tipo de ato. No fundo, abandonar uma criança acaba por ser um crime de exposição ao abandono. Contudo, conforme já frisei, houve ali algum cuidado no sentido de que a criança fosse facilmente detectada e socorrida, pelo fato de ter sido encontrada lá junto ao quartel dos bombeiros e, portanto, a situação rapidamente foi detectada. A criança foi rapidamente tratada pelas equipes que estavam de serviço no local e encaminhada para o Hospital de Leiria, Santo André.

O acompanhamento por parte das autoridades foi também rápido, aquilo que a PSP pode testemunhar. Rapidamente a criança fez aqueles 850 metros até a urgência.

No que diz respeito à PSP, nós fomos chamados já por volta das 05h30, ou seja, já a criança havia sido encaminhada para o Hospital de Santo André, onde estaria a ser assistida. Portanto, a nossa diligência foi de chegar ao local, recolher e preservar eventuais meios de prova e, subsequentemente, deslocarmo-nos ao hospital para apurar mais dados junto da equipe médica, para saber o estado da criança e apurar eventuais dados identificativos.

A criança que está estável, disse mesmo, dá conta o Hospital de Leiria. Escutávamos aqui Vítor Cuco, da PSP de Leiria, prestar alguns esclarecimentos sobre este caso, recém-nascido, deixado à porta do Regimento Sapadores Bombeiros de Leiria esta madrugada.

Vamos às eleições presidenciais. Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes, considera que Gouveia e Melo está desesperado com as sondagens.

E que é esse desespero que fez com que o almirante tenha posto em causa a independência de Marques Mendes. Disse Gouveia e Melo que o opositor tem uma dívida para com o PSD. Duarte Marques, apoiante de Marques Mendes, não gostou.

Está desesperado com as sondagens e ele é que pode ter dívidas com alguns empresários ou figuras que o apoiam. Não é ninguém para pôr em causa a independência de Luís Marques Mendes, que ao longo destes anos aprovou a sua independência no comentário. Numa eleição que à partida parecia decidida, da mesma maneira que é normal, Gouveia e Melo começa a ter aqueles tiques que tanto critica nos políticos do costume e começar a ir pela trica e não pelo conteúdo.

A reação de Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes, à acusação feita pelo almirante Henrique Gouveia e Melo, que acusou Marques Mendes de não ter independência, tem uma dívida para com o PSD, disse o almirante.

As Forças de Defesa Israelitas anunciaram que abateram terroristas na faixa de Gaza.

Explicam que foram disparados tiros contra palestinianos que ultrapassaram a Linha Amarela em direção ao local para onde as tropas israelitas recuaram depois do cessar-fogo. Noventa e sete palestinianos já foram mortos pelas Forças de Israel, 230 ficaram feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor há 10 dias. São números avançados pelo Ministério da Saúde de Gaza. O Hamas tem vindo a denunciar violações sistemáticas do acordo de paz, desde disparos diretos contra civis, bombardeamentos e ataques deliberados ou até detenção de civis. Acusam Israel de estar a violar de forma permanente o cessar-fogo.

Temos ainda outras notícias em destaque a esta hora.

Espanha quer que seja a última vez. No próximo domingo, quando forem 2h da manhã, deve atrasar o relógio 1h, momento que marca a entrada no horário de inverno. O chefe do governo espanhol anuncia nas redes sociais que vai propor hoje à União Europeia o fim em definitivo das mudanças do horário. Pedro Sánchez considera que perturba o ritmo biológico, não representa uma poupança de energia e que há uma maioria de cidadãos europeus contra a alteração do horário.

Há mais notícias com o Miguel Videira ao 12h30.