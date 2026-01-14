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A hora é meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videra. Miguel, vamos começar com as eleições presidenciais. Luís Marques Mendes acaba de reagir ao apelo feito por João Cotrim Figueiredo para que o PSD declare apoio ao candidato liberal.

Apelo feito numa carta enviada ao presidente do PSD, Luís Montenegro. Na prática, Cotrim Figueiredo sugere que os social-democratas deem um passo atrás, retirem o apoio a Marques Mendes e passem a apoiar o antigo presidente da Iniciativa Liberal. Seguimos ao encontro do jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, o que tem Marques Mendes a dizer sobre este apelo do adversário?

Marques Mendes responde com mais uma presença de Luís Montenegro na campanha. O primeiro-ministro estará hoje num comício em Famalicão. Isso foi a resposta de Marques Mendes a essa tentativa de pescar de olho, mais uma, de João Cotrim Figueiredo.

Não tenho que reagir. Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto não levo a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. A novidade que eu vos posso dar é que Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. Luís Montenegro, às 18h, vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual, e como já estava previsto, em Famalicão, às 18h. Isso é que é importante.

E portanto, a responder assim a João Cotrim Figueiredo, com a presença do primeiro-ministro, a segunda desde o período de campanha oficial, numa manhã em Arco de Valdevez, onde Rui Moreira disse que João Cotrim Figueiredo tem dois amores: primeiro, o Chega, agora o PSD, tudo por interesse. Foi a acusação do mandatário nacional de Marques Mendes.

Miguel Viterbo Dias, jornalista do Observador, aqui em direto com esta reação de Luís Marques Mendes ao apelo feito por João Cotrim Figueiredo numa carta enviada ao presidente do PSD.

João Cotrim Figueiredo que acaba de explicar viva voz o porquê desta iniciativa de pedir o apoio dos sociais-democratas na reta final de campanha.

Explicações cortadas pelo jornalista do Observador, Miguel Gato, que está agora aqui conosco em direto. Miguel, que explicações são essas?

João Cotrim de Figueiredo mantém a tese do comício de ontem à noite para não haver uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura, é preciso voto útil na candidatura que lidera. Cotrim diz, por isso, que Luís Montenegro tem que fazer uma escolha.

O que eu estou a tentar fazer é consciencializar o senhor primeiro-ministro, como eu próprio disse aqui há umas semanas, isto não é uma brincadeira. Portanto, se não quer esse risco, nomeadamente de ter António José Seguro na Presidência da República ou ter essa escolha entre António José Seguro e André Ventura, deve ele próprio recomendar o voto na minha candidatura. Sem desprezo pelo trabalho e pelo mérito que Marques Mendes teve durante a sua candidatura, mas é óbvio que não vai conseguir lá chegar. No fundo, transformar esta parte final da primeira volta como se já fosse a segunda volta, que nós sabemos que nessa segunda volta, com a presença de André Ventura e com a taxa de rejeição que tem, a probabilidade de eleger António José Seguro é brutal. Eu creio que o senhor presidente do PSD não quer isso.

Nas palavras de João Cotrim de Figueiredo, nem ele próprio, nem o primeiro-ministro e presidente do PSD querem uma segunda volta entre Seguro e Ventura, mas Cotrim diz o mesmo, por exemplo, de Pedro Santana Lopes. Hoje a caravana do Liberal ia passar pela Figueira da Foz, um encontro com apoiantes que ia contar com a presença do social-democrata. Cotrim não revela se este evento, que foi cancelado por motivos de agenda de Santana Lopes, ia ou não resultar num apoio formal à candidatura liberal. Diz apenas que os dois têm pontos de vista em comum.

Sim, tem grande coincidência de pontos de vista e temos falado ao longo do tempo sobre aquilo que devia ser o cenário final desta eleição presidencial. E ele partilha a minha preocupação de termos uma escolha entre António José Seguro e André Ventura na segunda volta.

Cotrim de Figueiredo revelou que Pedro Santana Lopes, como comentador numa estação de televisão, vai receber vários candidatos a Belém no seu espaço de comentário e que, como ontem Cotrim já lá esteve, o encontro de hoje fica sem efeito. Ora, sem esta ida à Figueira, a comitiva de Cotrim segue agora à tarde já para a cidade do Porto. Cotrim falou ainda sobre o caso de acusação de assédio sexual. Diz que não vai fazer mais comentários.

Miguel Gato, jornalista do Observador, que segue esta quarta-feira no encalce da caravana liderada por João Cotrim Figueiredo, que acabou de explicar-nos, como aqui ouvimos, de viva voz, o apelo feito a Luís Montenegro, através do envio de uma carta para que o PSD dê um passo atrás, retire o apoio a Luís Marques Mendes e passe a apoiar o candidato antigo presidente da Iniciativa Liberal.

E a menos de 72 horas do fim da campanha, António José Seguro resume a corrida a Belém a dois candidatos.

Ao próprio e a André Ventura, um entendimento alicerçado nas sondagens, por exemplo, no estudo de opinião da Universidade Católica, que atribui 24% das intenções de voto a André Ventura e 23% a António José Seguro. Indicadores que servem para o candidato apoiado pelo PS, João Gama, agora aqui em direto, fazer um apelo ao voto muito direcionado.

A todos os moderados, progressistas e humanistas, António José Seguro tem ido além das fronteiras partidárias da esquerda e da direita e diz que no próximo dia 18 os portugueses têm apenas duas escolhas.

As sondagens mostram que, de facto, há uma corrida a dois, fundamentalmente. Mas mais importante é demonstrar que essas sondagens mostram que o espaço da moderação, do espaço da democracia, do espaço de quem defende um estado social que responda aos problemas dos portugueses, verdadeiramente, esse candidato sou eu. E, portanto, a minha responsabilidade é apelar a cada portuguesa e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura para que a democracia passe à segunda volta.

A corrida a dois entre António José Seguro e André Ventura, um dia depois do socialista pedir votos para ser o candidato mais votado já na primeira volta e sobre a nova carta escrita por João Cotrim Figueiredo a Luís Montenegro, Seguro respondeu assim.

Eu não recebi nenhuma carta, senão responderia por educação às cartas. Portanto, quem recebe as cartas é que deve responder às cartas, não é o meu caso.

E numa segunda volta gostaria de ter esse apoio por parte do partido?

A carta que eu escrevo todos os dias é a cada portuguesa e a cada português para votar em mim, porque sou o único democrata que defende o Estado Social, a saúde pública, a escola pública, a nossa Constituição, que pode passar à segunda volta. E as sondagens o que têm demonstrado é que nada está garantido.

Declarações aos jornalistas esta manhã no mercado de Vila Franca de Xira. Depois, seguiu-se uma breve visita de António José Seguro à esquadra de Vila Franca, onde aproveitou para pôr a segurança na agenda do candidato, uma vez que está cada vez mais a olhar para esse combate direto com André Ventura.

A boleia da sondagem da Universidade Católica, que atribui a André Ventura 24% das intenções de voto e António José Seguro 23%.

Henrique Gouveia e Melo fala ao eleitorado do Chega para dizer que André Ventura não quer ser presidente e acusa Cotrim de ser subserviente.

O almirante falou em voto útil e começou por criticar André Ventura com essa acusação. Entende que o candidato presidencial e presidente do Chega não ambiciona chegar à presidência. Diz também que é um perigo.

O presidente do Chega não quer ser presidente. Primeira coisa: quer ser governo. Depois, quando se manifestou sobre o que queria fazer se fosse presidente, era uma mudança revolucionária e uma rutura constitucional. Isso é um perigo para a democracia como nós a concebemos hoje.

Henrique Gouveia e Melo comentou também a iniciativa de João Cotrim Figueiredo, que numa carta enviada ao presidente do PSD, Luís Montenegro, pediu o apoio dos social-democratas. O almirante entende que esta iniciativa é uma prova de subserviência.

Olhando para os diversos candidatos, eu sou verdadeiramente a alternativa. Eu deixo isso à consciência dos portugueses. Não vou escrever cartas a primeiros-ministros para fingir que estou alinhado ou estou desalinhado, porque isso até, de alguma forma, mostra uma subserviência que não é boa na presidência. O presidente tem que ser verdadeiramente independente. Não começa a dizer ao primeiro-ministro: "Eu vou ser subserviente. Se os senhores me apoiarem, eu vou ser subserviente." É o que está a dizer com essa carta.

Gouveia e Melo, de visita ao mercado de Alvalade durante o último dia de campanha eleitoral. O almirante continua a defender que é a única alternativa independente e transparente para assumir a chefia do Estado.

12h08, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública rejeita a proposta do governo para aumentos salariais para este ano. O coordenador da Frente Comum saiu desiludido da reunião com a Secretária de Estado da Administração Pública. Sebastião Santana revela que o governo decidiu manter a proposta que estava em negociação, ou seja, um aumento de 2,15% no mínimo de €56,58. "É pouco", sentencia o dirigente sindical. A presidente do Parlamento Europeu afirma que o regime iraniano está perto do fim e lamenta o que está a acontecer no país, numa altura em que as mortes continuam a aumentar, resultado da resposta das autoridades às manifestações em várias cidades do país. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, considera também que a Europa não pode ficar de braços cruzados. A poucas horas do encontro na Casa Branca para discutir o futuro da Gronelândia, a Dinamarca confirma que vai reforçar a presença militar na ilha. O anúncio foi feito esta manhã pelo ministro da Defesa da Dinamarca. Entretanto, Donald Trump publicou há instantes nas redes sociais uma mensagem a dar conta que Washington não vai aceitar menos do que o controle da região.

Miguel Vidareiro e o Jornal do Meio-Dia.