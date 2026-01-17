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Rádio Observador. Jornal das cinco da Rádio Observador, edição de José Rafael Lopes. José, está a decorrer neste momento a cerimónia de assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

Está a decorrer no Paraguai, junta representantes da União Europeia e do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abriu esta cerimónia. Diz que este acordo envia uma mensagem para o mundo.

"Este acordo envia uma mensagem muito forte para o mundo. Reflete uma escolha clara e deliberada. Nós escolhemos um comércio justo sobre tarifas. Nós escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo sobre o isolamento e, acima de tudo, nós queremos transmitir benefícios reais e tangíveis para os nossos povos e para os nossos negócios".

Para Ursula von der Leyen, este acordo do Mercosul tem claros benefícios econômicos para países de ambos os lados do Atlântico.

"Este acordo vai remover tarifas e outras barreiras para o comércio, vai fornecer um modelo baseado em regras claras para encorajar o investimento e o comércio a fluir, e isso vai beneficiar em grande escala as empresas de ambos os lados. Por isso, vai criar, em ambos os lados, emprego, oportunidades e prosperidade".

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na assinatura deste acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, está a marcar presença neste evento e defendeu já hoje que, enquanto uns levantam barreiras, a União Europeia e o Mercosul constroem pontes através do acordo comercial.

E em Berlim, mais de duas mil pessoas manifestaram-se com tratores contra o acordo do Mercosul.

O protesto foi convocado pelo movimento "Estamos fartos". Pedem que sejam respeitados os direitos dos agricultores. A porta-voz do movimento atira ao governo alemão por implementar uma política agrícola regressiva. Considera que este acordo vai prejudicar os agricultores na Europa, devido ao aumento da pressão e da concorrência. Este protesto acontece numa altura em que a União Europeia e o Mercosul assinam este aguardado acordo, que demorou mais de 25 anos de negociações e que cria a maior zona de livre comércio do mundo.

Ainda na atualidade internacional, um senador dos Estados Unidos garante que não há ameaças à Gronelândia.

Trata-se do senador democrata Chris Coon, que lidera uma delegação na Dinamarca do Congresso dos Estados Unidos, com representantes democratas e republicanos. Em declarações à AP, assegura que não há ameaças atuais à segurança da Gronelândia. A mensagem de Coon surge depois da ameaça do presidente norte-americano de punir com tarifas os países que não apoiassem a tomada de posse da Gronelândia por parte dos Estados Unidos. Este senador norte-americano diz que os Estados Unidos respeitam a Dinamarca e saúda a história de cooperação entre os dois países.

Centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Gronelândia.

Os manifestantes juntaram-se à frente da Câmara Municipal de Copenhague. É apenas uma das ações planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Os manifestantes vão depois em desfile até a embaixada norte-americana, na capital dinamarquesa. A esta hora, já há centenas de pessoas concentradas para essa mesma manifestação. Há outros eventos que estão planeados na Gronelândia e em outros locais da Dinamarca para exigir respeito pelo país nórdico e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação.

O líder supremo do Irão atira culpas a Donald Trump pelas vítimas nos protestos dos últimos dias.

Ali Khamenei diz que o presidente norte-americano é responsável pelas mortes, pelos danos e pelas acusações lançadas contra a nação iraniana. Durante um discurso para uma multidão de apoiantes, Ali Khamenei diz ainda que os Estados Unidos têm um objetivo simples, que é engolir o Irão e colocar o país de novo sob domínio militar, político e econômico. Os protestos no Irão começaram no dia 28 de dezembro. Teerão diz que não tem a contagem do número de mortos nestes protestos. As organizações da oposição, que estão sediadas no exílio, estimam que terão morrido mais de 3 mil pessoas.

E o historiador Bruno Cardoso Reis reconhece a travagem nos protestos, mas avisa que podem não ficar por aqui.

E destaca o recuo dos Estados Unidos nos planos de uma operação militar no Irão. Bruno Cardoso Reis aponta as pressões externas de países como o Catar, que têm grande influência sobre Donald Trump e, por isso, acredita que, para já, os planos norte-americanos ficaram suspensos. Sobre os protestos no Irão, Bruno Cardoso Reis diz que podem ainda não ter terminado, devido a um regime que está disposto a usar todos os meios que tem à disposição para se manter no poder.

Temos assistido a um intensificar e uma frequência maior de protestos. Portanto, parece-me que é evidente que o regime é cada vez mais impopular. As pessoas estão cada vez mais impacientes e desesperadas. Isso não quer dizer, infelizmente, que o regime caia, mas provavelmente quer dizer que vamos ter uma repressão muito mais pesada durante mais tempo e é possível que voltem a surgir novos protestos, que provavelmente serão novamente reprimidos com mão de ferro, com atirar a matar sobre estas multidões de manifestantes.

A análise de Bruno Cardoso Reis, o historiador, sobre os protestos no Irão que terão provocado a morte de mais de 3 mil pessoas.

Uma delegação de empresários da Arábia Saudita vai visitar Portugal à procura de novas oportunidades de investimento na economia portuguesa.

É a terceira delegação saudita que visita o país. São mais de uma dezena de empresários. Vêm à procura de explorar as oportunidades de negócio em Portugal. Os contactos começam na segunda-feira, passam pelo Porto e também por Lisboa. O grupo pretende investir em setores como a construção civil, a energia e o turismo, mas há também contactos para perceber oportunidades em tecnologia e no ramo da inteligência artificial. Na Rádio Observador, o presidente do Conselho Empresarial Luso-Saudita destaca as oportunidades para a economia portuguesa. Abílio Lagoa Silva sublinha que é vantajoso para ambas as partes.

Pode ter um impacto muito direto

E muito grande na nossa economia, quer pela vinda deles cá e do investimento direto na nossa economia, quer pela ida de empresas portuguesas nossas para o mercado saudita e dispararem eventualmente as suas exportações. Excepto que eles têm muita curiosidade do tecido empresarial português e esta é a primeira vez que nós conseguimos trazer empresários conosco. Eu acho que isto vai ser a primeira semente e vai trazer muitos empresários a Portugal.

Abílio Lagoa da Silva entrevista na Rádio Observador, uma economia a crescer, quer em Portugal, quer na Arábia Saudita. O presidente do Conselho Empresarial Luso-Saudita sublinha que a relação entre os dois países está a crescer cada vez mais, quando há poucos anos era inexistente.

Acho que é de salientar que Portugal passou de um mercado muito pouco conhecido, ninguém praticamente falava de nós, para um parceiro económico muito respeitado pela Arábia Saudita. E era isso que estava a dizer, e muito bem. E a primeira delegação, de facto, foi o ponto de viragem e esta terceira eu acho que vai confirmar a relação e acho que vai entrar numa fase adulta de discussão e resultados. Não havia muitas empresas portuguesas na Arábia Saudita e isto aconteceu de forma natural e houve uma recetividade muito grande da parte deles. Conseguimos atrair empresários portugueses e lançar-lhes o desafio.

Abílio Lagoa da Silva destaca ainda a maior abertura de Portugal para outras oportunidades. A visita da delegação saudita começa na segunda-feira. Os empresários vão estar uma semana em Portugal.

E agora o desporto, o Futebol Clube do Porto joga com o Vitória para o campeonato. Francisco Farioli diz que o Porto tem de se apresentar ao mais alto nível.

O jogo está marcado para amanhã, às 20h30. O Futebol Clube do Porto volta a competir para o campeonato depois de ter eliminado o Benfica na Taça de Portugal. Francisco Farioli, em conferência de imprensa, deixa elogios à equipa adversária e diz que, para vencer, o Futebol Clube do Porto precisa de apresentar a melhor equipa.

É uma equipa capaz de dar a volta ao jogo, como aconteceu contra nós no Dragão. A partida nunca está acabada. Espero um início muito forte deles e temos de estar prontos. Precisamos de estar atentos e ter o nível de competitividade no nosso melhor.

Francisco Farioli em conferência de imprensa. Do lado do Vitória, o treinador Luís Pinto diz ter a receita para ganhar ao Futebol Clube do Porto. Basta que os vimaranenses se superem.

Para conseguirmos vencer o Futebol Clube do Porto na nossa casa, teremos obviamente que nos superar, teremos obviamente que ter uma capacidade de trabalho muito alta, porque o Porto tem essa capacidade de trabalho no ADN deles, coloca o jogo numa vertente muito intensa, muito física.

Luís Pinto em conferência de imprensa. O jogo entre Vitória e Futebol Clube do Porto está marcado para amanhã, começa às 20h30.

E assim fechamos o Jornal das Cinco, edição de José Rafael Lopes. Até já.

Até já.