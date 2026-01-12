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Começamos este jornal das 18h, com a jornalista Vanessa Cruz, por duas polêmicas que têm João Cotrim Figueiredo no centro delas. Uma criada pelo próprio, sobre os apoios que dará na segunda volta, e outra relacionada com uma denúncia de assédio.

Da antiga assessora da Iniciativa Liberal, que nas redes sociais acusa Cotrim Figueiredo de assédio moral e sexual, dando exemplos de alegadas frases e perguntas feitas pelo próprio. Diz a antiga assessora que não se esquece do que acontece às pessoas que não fazem o que Cotrim Figueiredo quer ou pensam de maneira diferente. O candidato foi confrontado há poucos minutos com esta acusação na Covilhã, numa declaração que foi acompanhada pelo jornalista Pedro Jorge Castro, agora em direto. Pedro, Cotrim Figueiredo diz que a acusação é completamente falsa.

Sim, João Cotrim Figueiredo já sabia que a questão lhe ia ser colocada. Isto começou a espalhar-se aqui precisamente enquanto ele fazia uma visita à Medical School da Covilhã. Portanto, quando subiu para falar com os jornalistas, já vinha preparado para negar esta denúncia, que tem a ver com uma antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, e dizer que é absolutamente inadmissível. Falou em política suja, portanto considera que isto está a ser orquestrado de alguma forma, sem dizer por quem. Até desafiou os jornalistas a dizer que gostava muito de descobrir quem é que está por trás disto. E diz que só tem uma hipótese, que é negar e pôr um processo por difamação, que já anunciou que iria colocar. Noutro momento, disse também: "Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na altura dessa senhora". Eu creio que temos aí um excerto do som de João Cotrim Figueiredo, que podemos ouvir.

Tive conhecimento dessa denúncia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser obviamente objeto de processo por difamação, porque há política suja e depois há isto, que ainda é abaixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isto só acontece porque, de facto, há gente com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não nos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e por que mentem desta forma descarada.

Houve uma insistência para saber se ele admitia desistir da candidatura. Garantiu que não e que vai continuar nesta campanha, que sofreu hoje também um outro forte revés, logo de manhã, quando foi questionado pelos jornalistas sobre o desafio lançado por André Ventura aos outros candidatos, se garantiriam o voto em qualquer adversário de António José Seguro. E João Cotrim Figueiredo respondeu que não excluía o voto em qualquer dos candidatos, quando lhe foi questionado especificamente sobre André Ventura e depois ainda fez algumas considerações sobre a mudança de comportamento de André Ventura nestes últimos dias. Ora, isto suscitou uma enorme polêmica, porque até aqui sempre tinha havido linhas vermelhas entre a Iniciativa Liberal e o Chega, e ao abrir assim a porta a um eventual apoio a André Ventura, embora não o tenha dito efetivamente, mas o não excluir, no fundo, permite que isso venha a acontecer, criou uma enorme polêmica também nas redes sociais, com muita gente a criticá-lo. Foi uma controvérsia tão grande que ele passado duas horas, em novas declarações, veio tentar explicar aquilo que tinha dito, mas manteve, na essência, o conceito, de que não exclui apoiar seja quem for, nem exclui não vir a apoiar nenhum candidato. Portanto, está a ser um dia negro para a campanha de João Cotrim Figueiredo. Vamos ver que desenvolvimentos haverá nas próximas horas.

Reportagem do Pedro Jorge Castro. Vamos aproveitar para ouvir essa correção que foi feita por João Cotrim Figueiredo na última hora.

Eu disse que votaria em André Ventura? Não, não disse. Fui pouco claro, assumo que sim, talvez por querer sempre responder às perguntas dos jornalistas. O que eu disse é que não me comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta. É óbvio que eu não quero André Ventura como presidente da República. Eu acredito que quem vai à segunda volta somos nós.

João Cotrim Figueiredo agora a clarificar que não quer André Ventura em Belém. Os adversários na corrida ainda não reagiram à correção que foi feita depois de Cotrim Figueiredo ter aberto esse cenário e também ainda não reagiram a esta segunda polêmica do dia sobre o alegado assédio.

Mas importa ouvir o que disseram antes, em relação às duas primeiras declarações de Cotrim Figueiredo, em que não excluía ninguém, incluindo apoiar Ventura numa segunda volta.

Sim, ao mesmo tempo que agradece, André Ventura também aproveita para deixar algumas alfinetadas a Cotrim Figueiredo.

Vejo a declaração do João Cotrim Figueiredo com naturalidade. Já disse também que procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que na verdade, o João Cotrim Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido.

André Ventura numa visita à Adega de Vila Real.

E Henrique Gouveia e Melo, que hoje andou a experimentar rafting no rio Paiva. Assim é que é, andou a experimentar rafting, uma atividade muito radical. O que disse Gouveia e Melo, Vanessa?

Não foi pelo efeito da atividade mais radical que teve hoje. Diz que já nada o surpreende e tirou algumas lições desta campanha.

Já não fico surpreendido com nada. Já vi tanta coisa . Já vi desde umas eleições que deviam ser presenciais, transformaram-se numas eleições quase umas segundas legislativas e já vi todo tipo de táticas e estratégias, portanto já nada me surpreende.

O almirante diz que nem coloca a hipótese de ter de votar noutro candidato que não nele próprio na segunda volta.

E Marques Mendes pega no que disse Cotrim Vira ao contrário e atira contra Cotrim.

Sim, diz que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, no fundo, reconheceu que não vale a pena votar nele para a segunda volta. Foi em Norte, em Paredes, que o candidato apoiado por PSD e CDS foi confrontado com essa declaração inicial, ainda não corrigida na altura por Cotrim Figueiredo, que está a marcar esta segunda semana de campanha, Miguel Viterbo Dias.

Eram poucas as pessoas no mercado de Paredes durante a manhã, mas as que chegaram ao pé de Marques Mendes foram com entusiasmo.

Ai de si que não ganhe!

E mesmo quando deixavam alertas, davam uma garantia. Senhor, tenho o meu voto. Mas também ouviu queixas sobre o assunto do momento.

Não se dá para esquecer de assuntos portugueses, que é uma coisa que está a fazer muito falta.

A saúde vai motivando alertas por parte das pessoas com quem Luís Marques Mendes contacta, numa manhã em que, em Castelo Branco, João Cotrim de Figueiredo não excluiu votar em André Ventura numa segunda volta.

O que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar à segunda volta. Eu, ao contrário, comecei por vos dizer. Foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Houve uma pessoa que me abordou dizendo: "só falta uma semana". Eu disse: "não, faltam quatro semanas".

E a garantia de que está tudo planeado para um mês de campanha.

A minha cabeça está preparada para mais quatro semanas de campanha. E é por isso que até adapto os meus descansos a pensar nisso, porque não faltam cinco dias.

Luís Marques Mendes numa ação em que contou com o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, com quem trocou algumas palavras em privado antes de falar aos jornalistas, e em que rejeitou a acusação, também feita pelo candidato apoiado pela IL, que os militantes sociais-democratas estão a ser pressionados.

Nunca tinha ouvido falar disso, nem acho que isso tem nenhuma relevância. O voto das pessoas, militantes ou não militantes dos partidos, é um voto livre.

Luís Marques Mendes numa manhã de campanha em que aproveitou a deixa do adversário liberal.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias com a visita de Marques Mendes à Feira de Paredes.

E Augusto Santos Silva diz que Portugal merecia melhor. Ainda assim, confirmou aqui esta tarde, na Rádio Observador, que votou, porque já votou, em António José Seguro.

O antigo ministro socialista, ex-presidente da Assembleia da República, esteve no Explicador da tarde política, votou antecipadamente, como milhares de portugueses, e admite que, apesar de nada ter mudado na convicção de que António José Seguro não cumpre os requisitos mínimos para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, é, face aos outros candidatos, o que tem melhor perfil.

Eu continuo a achar que o país merecia uma paleta de candidatos mais qualificada do que aquela que acabou por apresentar-se. E dentro dessa paleta, a pessoa que me parece aproximar-se mais dos requisitos mínimos do exercício do cargo do Presidente da República é o António José Seguro e por isso votei nele.

Augusto Santos Silva destaca ainda outras qualidades de António José Seguro, a experiência política, o sentido de equilíbrio e o facto de não ter embarcado numa campanha negativa. É pelo menos esta a visão de Augusto Santos Silva, que foi questionado no Explicador sobre se ainda é possível haver convergências à esquerda a favor de Seguro. Responde desta forma.

É um movimento que está em curso, porque independentemente do respeito que me merecem os três candidatos que se situam à esquerda, digamos assim, do doutor António José Seguro, Catarina Martins, Jorge Pinto, António Filipe, e merecem respeito, eles, de facto, não são candidatos a Presidente da República. Eles não são candidatos que disputem a vitória na eleição.

Augusto Santos Silva, ouvido esta tarde no Explicador, apesar das sondagens e da campanha positiva de Seguro, Santos Silva não consegue prever quem ganha a corrida a Belém.

Entretanto, há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 12 de janeiro.

O líder supremo do Irão diz que as manifestações pro-governo de hoje serviram como um aviso aos políticos norte-americanos para que acabem com a fraude. Ali Khamenei fala num dia histórico, afirma que as várias manifestações causaram frustração nos planos dos inimigos estrangeiros, que deveriam ser executados por mercenários do país. Acrescenta ainda que a nação iraniana é poderosa e conhece bem os inimigos. Xabi Alonso foi despedido do comando técnico do Real Madrid, anúncio feito esta tarde em comunicado pelo clube espanhol. Diz que foi uma decisão por mútuo acordo. Minutos depois, anunciou o sucessor, Álvaro Arbeloa, que até então treinava a equipa B dos Merengues. A mudança de treinador surge um dia depois da derrota com o Barcelona na final da Supertaça Espanhola. Depois de se ter tornado no primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de melhor ator na categoria dramática, com o filme "O Agente Secreto", o ator brasileiro Wagner Moura celebrou assim.

Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro é feito de samba, samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer.

E que bem escolhido.

Pois é, ao som do samba, com o Globo de Ouro no chão, Wagner Moura sambou ao som desta música, "Não Deixa o Samba Morrer", ao lado da mulher e de outros colegas da equipa deste filme, o Agente Secreto, que foi considerado o melhor filme de língua estrangeira.

É um filme incrível, é mesmo, é um bom filme. E assim estão também lançadas as nomeações para os Oscars, que são anunciadas a 22 de janeiro.

Pois é, o filme é sobre a memória ou a falta dela e o trauma geracional. No discurso, o ator brasileiro Wagner Moura disse que acredita que o trauma pode ser transmitido de geração em geração, mas os valores também. Dedicou o Globo de Ouro a todos aqueles que mantêm os valores, mesmo nos momentos difíceis.

Wagner Moura conseguiu o Globo de Ouro de melhor ator na categoria dramática com o filme O Agente Secreto. A Vanessa Cruz vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.