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As seis em ponto. As notícias com o jornalista José Rafael Lopes. O INEM recusa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica e inclui a retirada de 100 ambulâncias de serviço.

É a reação depois da denúncia feita pela Comissão de Trabalhadores do INEM, que em comunicado disse que estava a ser preparada a saída de 100 ambulâncias de serviço. A Comissão defende que a atribuição dos veículos às ULS significa que ficam esses veículos fora do uso para os utentes e que não respondem às necessidades do INEM. O INEM desmente e assegura que não está em causa qualquer tipo de desmantelamento do dispositivo de emergência médica. Já a eventual mudança das atuais ambulâncias de suporte de vida para veículos ligeiros é, segundo o INEM, uma necessidade para ajustar o meio à missão das equipas e que as alterações previstas não vão prejudicar os utentes. É um esclarecimento feito esta tarde.

Ainda na saúde, os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram mais de 360 mil horas extra no ano passado. O sindicato que representa a classe alerta para a falta de profissionais.

O jornal Público escreve que mais de um quarto do trabalho dos técnicos do INEM foi feito em horas extra no ano passado. Na Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar mostra-se pouco surpreendido com os números. Rui Lázaro alerta que ter profissionais a fazer tantas horas extra pode tornar-se um risco.

Desde logo para os próprios profissionais, que com menos tempo de descanso estarão sempre mais suscetíveis a ter lesões de trabalho ou, como alguns colegas já estão a entrar em estado burnout, devido à pressão da missão em si associada ao número de trabalho extraordinário que fazem. E naturalmente que este risco pode também dispersar-se pelos cidadãos à medida que os trabalhadores vão ficando cada vez mais cansados e mais desastrosos com o trabalho.

Rui Lázaro, declarações na Rádio Observador. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar diz ainda que é urgente começar a olhar para o país como um todo.

Garantir mais resposta, mais eficiente, com mais educação e mais competências e a todo o país. Não podemos tomar medidas com base no que acontece no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Temos de olhar para o país como um todo, garantir uma equidade nos serviços. Para isso precisamos de mais técnicos, precisamos que as competências destes técnicos sejam alargadas a todas as ambulâncias do sistema, incluindo Bombeiros e Cruz Vermelha, pois são estes, sobretudo em todo o país, sempre os primeiros a chegar às ocorrências mais graves e é aqui que tem que se dar uma resposta rápida, segura e eficaz.

As palavras do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, na Rádio Observador, a dar conta do aumento do risco para os utentes relacionado com a falta de profissionais de saúde.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas do executivo para fazer face ao aumento do preço.

Nós avançamos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA temporariamente sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

As críticas de José Luís Carneiro em Vila Nova de Gaia. Amanhã, o preço do gasóleo e da gasolina volta a aumentar, vai ultrapassar os €2 por litro.

Em França, o incêndio na região de Gironda está cada vez mais difícil de combater, José.

A informação é avançada pelo porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França, que diz que é impossível combater o fogo, está às portas de Bordéus. A entrevista à AFP diz que a frente está em constante mudança de posição e que a situação no terreno é mais defensiva do que ofensiva e há já 75 bombeiros que ficaram feridos no combate a este fogo em Bordéus, que pode obrigar à retirada de milhares de pessoas das casas.

Este incêndio já está perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvoras e centro de pesquisa nuclear.

O que levou o Ministério da Defesa francês a enviar para a região especialistas e recursos para garantir a segurança das instalações industriais. Os residentes do município afetados pelos incêndios não têm de trabalhar amanhã. O anúncio é da governante regional Sophie Brocas, em conferência de imprensa. Esta governante diz ainda que a subida das temperaturas a partir de terça-feira pode ainda piorar a situação.

De França para Espanha, mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios no país.

Quem o diz é o jornal "El País", que fez um balanço do governo regional citado por este jornal. O combate ao fogo ainda está a decorrer, milhares de operacionais no terreno, ainda assim, a evolução é positiva. Disse o mesmo, deu conta o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, ainda assim, deixa um aviso.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje, mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

Pedro Sánchez, que agradeceu ainda a ajuda que Portugal forneceu neste combate ao incêndio, uma força conjunta de mais de 120 homens e mulheres que estão a ajudar no combate a este grande incêndio em Espanha.

Também o rei espanhol já se manifestou sobre o assunto. Elogiou o trabalho exemplar da Proteção Civil.

De visita a um pavilhão onde estão abrigadas as pessoas que tiveram de ser retiradas das várias povoações evacuadas, o rei de Espanha diz que quis manifestar carinho, apoio e compreensão à população e diz, Felipe VI, que a prioridade continua a ser preservar a vida humana e garantir a segurança das pessoas e deixa esse pedido aos operacionais no terreno, que continuem a luta e que não desistam de manter o bom trabalho.

O chanceler alemão apela para que a população evite divisões após o atropelamento em massa à marcha LGBT de Berlim de ontem à noite.

Sendo que o último balanço do governo alemão aponta para, pelo menos, 29 feridos e uma vítima mortal. Um homem numa carrinha branca atropelou ontem várias pessoas no parque na capital alemã, onde estava a decorrer um desfile de orgulho LGBT. O suspeito, de 21 anos, ainda não foi encontrado. Pode estar armado, é o que diz a polícia alemã. Está a ser procurado não só em Berlim, mas também junto às fronteiras, aos aeroportos e às estações ferroviárias do país, numa altura em que o ministro do Interior alemão diz que tudo indica que este ataque a uma marcha LGBT em Berlim tenha sido um atentado terrorista islâmico.

O Papa pede que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

E pede, Leão XIV, a todas as partes envolvidas no conflito que ponham fim às operações militares.

"Renovo o meu apelo em relação à situação em todo o Médio Oriente, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando em grave risco a vida de inúmeros civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a cessarem os ataques e a reabrirem com urgência vias para o diálogo e a diplomacia".

O apelo do Papa Leão XIV este domingo no Vaticano durante a oração do Angelus, a pedir que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

E fechamos com desporto. Lando Norris venceu hoje o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1.

É o primeiro triunfo da temporada para o piloto da McLaren, atual campeão em título na Fórmula 1. Em segundo lugar ficou Max Verstappen, da Red Bull, sendo que o pódio ficou fechado com Kimi Antonelli, o italiano da Mercedes, que acaba também por ser um dos grandes vencedores deste Grande Prêmio da Hungria. Kimi Antonelli cimenta a liderança do Mundial de Pilotos, aumenta a vantagem para George Russell, que ficou em sétimo lugar. George Russell, piloto da Mercedes, companheiro de equipa de Antonelli.

É o ponto final do jornal das 18h. Teve edição do jornalista José Rafael Lopes. Até já.

Até já.