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Começa agora o Jornal das 9, edição de Beatriz Félix. Beatriz, as operações do contingente português em Bordéus estão a ser fortemente condicionadas pelas condições no terreno.

Há, neste momento, uma equipa de mais de 120 operacionais portugueses a ajudar no combate às chamas, que já queimaram 115 mil hectares. Ora, em declarações à RTP, o adjunto de operações e proteção civil, Alexandre Penha, explica que o fumo denso e a falta de visibilidade impediram o apoio aéreo nas últimas horas, num combate que se mantém extremamente difícil.

Ontem acabamos por não fazer a última missão do dia, por dificuldade dos pilotos descolarem. Não existia visibilidade, o que condiciona a segurança à descolagem. Portanto, foi uma das razões para não se fazer essa operação. E mesmo hoje de manhã vimos a operação ser retardada no seu início porque o fumo estava denso e, mais uma vez, questões de segurança não permitem que estas aeronaves, que vão à linha de vista, poderem descolar.

A segurança dos pilotos tem sido a prioridade e enquanto o fumo não der tréguas, os meios aéreos continuam retidos. É, no entanto, um cenário complexo e de incertezas. Caso a situação em Portugal se agrave nos próximos dias, a equipa terá de regressar. Esta é a principal condição do prolongamento da operação.

Nós viemos com uma missão de cinco dias. Estamos a aguardar por um pedido oficial de prolongamento. Teremos que fazer uma avaliação daquilo que são as condições, tanto para a continuação aqui, como as condições de risco no nosso próprio país. Nós estamos a retirar capacidades nacionais para poder ajudar os outros países, em contributo daquilo que também já fizeram por nós.

São declarações do responsável pelo contingente de ajuda portuguesa em Bordéus, Alexandre Penha, em declarações à RTP. Ainda este sábado, em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, avançou que o dispositivo de ajuda aos países vizinhos pode vir a ser reforçado, mas sempre em concordância com a situação dos incêndios em Portugal.

E em Espanha, o incêndio em Ávila é o maior da história recente. Há seis vezes mais área ardida do que em 2025.

É isso mesmo que diz a ministra para a Transição Ecológica de Espanha, em declarações citadas pela ABC, revela que já arderam mais de 153 mil hectares, o que é equivalente a seis vezes mais do que a área ardida em 2025. Só em Ávila foram mais de 50 mil hectares ardidos. A governante explica ainda que a situação continua a ser complexa, sem se comprometer, no entanto, com previsões para as próximas horas. Afirma, no entanto, que a população retirada só voltará a casa quando as condições forem seguras.

E Beatriz, o suspeito do atentado terrorista em Berlim foi hoje abatido pela polícia.

A caça ao homem em Berlim terminou com a morte deste suspeito de um ataque contra uma marcha LGBT no Parque Tiergarten. Abdul Balaout, de 21 anos, foi abatido pelas autoridades depois de ter sido cercado numa horta comunitária no bairro de Spandau, nos subúrbios de Berlim. Segundo o gabinete de administração interna do Senado da capital alemã, a polícia disparou sobre o suspeito quando avançou contra os agentes com uma arma branca. Apesar das manobras de reanimação no local, o óbito acabou por ser mesmo declarado. O jovem estava a ser procurado desde a noite anterior por todo o país, incluindo em fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias. O ataque realizado através de um atropelamento no Parque Tiergarten provocou um morto e pelo menos 29 feridos. O ministro do Interior alemão e o governo já classificaram oficialmente o incidente como um atentado terrorista islâmico.

E por cá estão desaconselhados os banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos.

É um aviso feito pela Agência Portuguesa do Ambiente. Está desaconselhada a ida ao mar nesta praia, no distrito do Porto, devido à contaminação microbiológica. Também no site oficial da APA pode ler-se que este aviso para não tomar banho naquela praia está patente, é para continuar. Foi emitido na quinta-feira.

E no desporto, Luca Van Assche é o novo campeão do Estoril Open.

O tenista francês conquistou o torneio de singulares ao vencer, já na final, o belga Alexander Blockx. Van Assche venceu em três sets por 6-4, 4-6 e 7-5 em cerca de duas horas e 24 minutos. No final do tempo, é declarada a vitória nesta 11ª edição do Estoril Open. É também o primeiro título ATP da carreira deste tenista de apenas 22 anos.

E vamos agora ao noticiário local, Beatriz.

E começamos em Almada. O Parque Urbano da Costa da Caparica vai estar encerrado a partir de amanhã até ao dia 26 de agosto. A Câmara Municipal informou que, por motivos de segurança, existe a necessidade de fechar portas para que sejam asseguradas as montagens das estruturas do festival O Sol da Caparica. Em Oliveira de Azeméis, vai ser promovida uma formação de noções de primeiros socorros pediátricos amanhã, às 18h, na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. A iniciativa integra o projeto CuidAR, capacitação, união e informação para o desenvolvimento e acompanhamento resiliente. Já em Leiria, o Comando Distrital da PSP está a promover a vigilância gratuita de casas durante as férias dos proprietários. A PSP adianta que os interessados devem fazer o pedido com 48 horas de antecedência, através do portal Verão Seguro ou diretamente numa esquadra, de forma presencial. Esta é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Administração Interna para reforçar a segurança das habitações, através de patrulhamentos regulares nas imediações das residências. Em Matosinhos, foi inaugurada a ligação entre as ruas do Moinho do Solposto e do Carvalhal e a requalificação do Caminho das Raboquinhas. A intervenção integra um dos projetos do Plano Diretor Municipal, faz ainda parte da estratégia municipal para a criação de uma rede de caminhos rurais. Já o Conselho de Odivelas vai investir mais de 26 milhões de euros na construção de dois complexos desportivos do grupo Supera, localizados no Jardim da Amoreira e nos Colinas do Cruzeiro. As obras devem estar concluídas até o final de 2028. Com este projeto, a autarquia diz ver um conselho que se afirma como referência nacional na área do desporto. E em Alcobaça, a iniciativa Parque Verde Ativo vai oferecer aulas de fitness gratuitas à população, com o objetivo de promover o exercício físico e a qualidade de vida. Para participar, é só preciso aparecer com roupa desportiva no Parque Verde. Não é preciso qualquer tipo de inscrição prévia.

E ficam as sugestões aqui a fechar o Jornal das 9, edição da jornalista Beatriz Félix. Até já.

Até já.

E já a seguir temos Isto Não Passa na Rádio.