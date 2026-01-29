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Boa noite, Diana. Começamos este jornal das 23h com os efeitos da depressão Christine. A União Europeia manifesta-se solidária com Portugal na sequência dessa devastação provocada por essa tempestade.

A começar pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamenta as vítimas e os danos causados. Já falou com o primeiro-ministro para assegurar que a União está pronta para apoiar na recuperação através dos mecanismos mais rápidos e eficazes. Através de uma mensagem no X, von der Leyen diz que o cenário é devastador. Lembra que o comissário europeu da Energia e Habitação chega esta noite a Portugal para colaborar com as autoridades numa visita que já estava prevista. Mensagem semelhante foi publicada pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garante que Portugal não está sozinho, lamenta a devastação causada pela tempestade. Entretanto, a delegação do PSD no Parlamento Europeu questionou hoje a Comissão Europeia sobre que mecanismos está em condições de acionar para apoiar as zonas afetadas.

E o Presidente da República falou hoje de viva voz. Considera que o estado de calamidade foi decretado no tempo certo.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar todos os desenvolvimentos da atuação dos operacionais no terreno. Recusa atrasos quanto à decisão de ativar o estado de calamidade.

Ou quem dissesse: "Ah, mas o governo não podia ter declarado o estado de calamidade ontem?". Se quer facto é que ninguém ontem pediu a declaração do estado de calamidade. É muito fácil pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso não pediram há 24 horas. Por quê? Por uma razão muito simples: para se ter a exata noção do primeiro rasgado da situação.

O Presidente da República sugere que seja criado um fundo financeiro para prestar apoio às populações no futuro, tendo em conta este tipo de fenômenos extremos.

Com a ideia de que estas calamidades se transformem em normais, isto era anormal. Ter de prever estruturas, um fundo que permita guardar meios financeiros para essa anormalidade, para essas calamidades.

O chefe de Estado promete visitar os locais afetados pelo mau tempo dentro de alguns dias. Justifica o silêncio até agora.

A pior coisa que pode haver é os responsáveis políticos aparecerem, tirando os autarcas, os locais, aparecerem cedo demais, enquanto dura a reação, pelo menos a primeira reação aos acontecimentos. E eu deixei de aparecer nos fogos desde então e esperei uns dias, e aqui é exatamente o mesmo.

Marcelo Rebelo de Sousa numa visita à Academia Militar, onde falou aos jornalistas.

Em Leiria, uma das zonas mais afetadas, os serviços municipalizados de água preveem que o abastecimento seja normalizado amanhã de manhã em algumas freguesias do concelho.

É expectável que às primeiras horas do dia, o serviço de água seja retomado em zonas como Esposos, São Romão, Guimarota, Andrinos, também Vale da Fonte, Sampaio, Gândara, Ervedeira e ainda Quartel, Telheiro, Casal dos Claros, Coimbrão, Amor, Arraval e Janardo. São algumas freguesias que ficam dentro e fora do centro da cidade. Entretanto, há quarteirões que já têm abastecimento de corrente elétrica, é o que adianta a Proteção Civil Municipal. Nesta altura, mais de 380 mil pessoas continuam sem eletricidade em todo o território. É informação da E-Redes. Leiria continua a concentrar a maioria das ocorrências.

A vice-presidente da Associação de Municípios apela a todos os autarcas para preencherem os formulários do levantamento dos danos.

Ana Abrunhosa, que é também autarca de Coimbra, lembra que quanto mais rápido houver essa informação, melhor.

Há um formato que está no site da CCDR, uns mapas que devemos preencher, que são fundamentais depois para qualquer candidatura, seja a fundos europeus, seja a outro tipo de fundos. Os formulários são sempre os mesmos. As nossas equipas das câmaras municipais, com o apoio da comunidade intermunicipal, já está também a dar apoio aos municípios. Quanto mais rápido for esse levantamento dos danos e enviarmos para o governo, mais rapidamente também o governo sabe quanto é que precisa nas linhas de apoio.

Ana Abrunhosa acompanhou o primeiro-ministro na visita aos estragos em Coimbra. Revela que também a Câmara de Lisboa ofereceu ajuda e agradece a solidariedade de todos os corpos de bombeiros que estiveram no terreno. A Câmara Municipal do Porto divulgou também que enviou uma equipa de bombeiros para a zona de Leiria. Pelo menos até domingo, mantém-se em vigor a situação de calamidade. Para já, abrange 60 municípios, mas pode ser alargada. Uma decisão anunciada em Conselho de Ministros.

O grupo parlamentar do PCP quer um plenário sobre os impactos desta depressão Christine.

Um pedido que foi hoje enviado ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. O PCP quer que o plenário seja convocado para a próxima quarta-feira, dia 4, com a presença do governo. O objetivo é obter explicações do primeiro-ministro e dos restantes membros do Executivo sobre a situação, os desenvolvimentos e as medidas em curso. Os comunistas propõem ainda que seja convocada uma conferência de líderes para amanhã.

António José Seguro adiou o comício que estava marcado para esta noite em Almeirim, e tudo por causa dos efeitos do mau tempo.

Seguro foi ontem a Leiria, sozinho. Assume fazer o mesmo noutras regiões afetadas. Para o candidato, não é a altura de tirar dividendos políticos. Vasco Maldonado Correia.

De manhã tinha admitido a possibilidade. À tarde, a hipótese passou a certeza. António José Seguro cancelou o comício que estava previsto para esta noite em Almeirim, por causa do mau tempo no distrito de Santarém. Diz que não podia ser de outra forma.

É uma das zonas fustigadas e territórios que foram afetados e, portanto, era o mínimo que eu devia fazer.

Ontem Seguro visitou Leiria, mas foi sozinho, sem comunicação social e dado o número de áreas afetadas, planeia voltar a fazê-lo.

É normal que eu, mal termine, termina hoje a minha ação de campanha, que agora continuo ao telefone com dirigentes, com autarcas, saber o que acontece e quero ir ao terreno, mas vou sozinho.

O candidato não comenta se Marcelo Rebelo de Sousa devia visitar estas regiões.

Eu não vou aproveitar este momento para qualquer aproveitamento político.

Mas confrontado com a opção de André Ventura, que foi para Leiria com cobertura mediática, aproveita para deixar uma provocação.

É uma diferença entre si e André Ventura.

Não é a única.

Outra das regiões afetadas é Figueira da Foz. O autarca Santana Lopes lamentou que o governo, ao contrário de Seguro, não o tenha contactado. O candidato diz que se limitou a cumprir um dever.

Eu confirmo que falei com o doutor Pedro Santana Lopes. Eu cumpro o meu dever. Eu faço aquilo que considero que é o meu dever como cidadão e como candidato a presidente da República.

A campanha de António José Seguro, obrigada a mudar de planos por causa do mau tempo, o segundo dia oficial terminou com uma visita à ATEC, em Palmela.

Vasco Maldonado Correia, que esteve a acompanhar o candidato à presidência, António José Seguro.

André Ventura insiste em acusar Luís Montenegro de demorar a deslocar-se às regiões mais afetadas pela tempestade Cristina.

Ainda que o primeiro-ministro tenha ido hoje visitar Leiria e Coimbra. Apesar de não apontar diretamente o que faria diferente de Luís Montenegro, Ventura insiste que o chefe do governo devia ter sido mais rápido na resposta à catástrofe. Miguel Viterbo Dias.

André Ventura foi recebido por dois empresários agrícolas.

Os animais, alguns fugiram das vedações. Eu tenho estufas com 1 milhão de euros de prejuízo. Ajude-nos.

E aproveitou para justificar a presença no terreno, atirando ao governo.

Esta presença é de um político que não foge às suas circunstâncias e às circunstâncias do país. É inaceitável que um governo fique 24 ou 48, ou uma semana sem aparecer.

Mas mesmo sem internet e televisão, há quem saiba que o primeiro-ministro esteve no local.

Nós não temos acesso a nada. Não vemos televisão, não vemos notícias. Eu tenho visto e que esteve aí hoje o primeiro-ministro.

O que não impede Ventura de dizer que Montenegro anda desaparecido.

Nós já tínhamos tido no apagão um primeiro-ministro desaparecido. Já tínhamos tido durante os incêndios um primeiro-ministro desaparecido. Nós temos que ter políticos com presença no terreno. O que é que se fazia diferente? Era a prevenção que devia ter sido feita e que não foi.

Ainda assim, o candidato presidencial ouviu de alguns populares que o pior está fora da cidade.

Se vocês saírem daqui aos arredores, as freguesias. Esqueça, é uma devastação. Isto para mim está anormal Leiria.

André Ventura visitou o centro de Leiria, já em recuperação, tendo sido bem recebido por alguns comerciantes e pessoas que o abordavam, mas também criticado por alguns que o acusaram de aproveitamento.

Então, desculpe, eu já falo consigo.

A abordagem ficou a meio. No fim das declarações, Ventura ainda procurou quem o interpelou, mas já não estava no local. No fim desta visita à cidade de Leiria.

Miguel Viterbo Dias com a passagem de André Ventura pelo centro de Leiria, um dia depois dos prejuízos causados pela tempestade Christine. E agora recebemos também aqui uma informação de última hora e que já que falamos de presidenciais, era o último candidato à presidência, o antigo candidato à presidência que faltava para manifestar o sentido de voto. Gouveia e Melo anuncia que vai votar útil em António José Seguro na segunda volta às eleições presidenciais. Considera que André Ventura procura, sobretudo, afirmar-se como alternativa política. Fica aqui então esta manifestação de Henrique Gouveia e Melo. Era o único candidato à presidência da primeira volta que ainda estava em silêncio sobre qual o sentido de voto no dia oito. É uma notícia que vamos, de resto, aprofundar mais daqui a pouco nas próximas edições.

E por falar em candidatos à presidência, Seguro e Ventura estão agora mais próximos nas intenções de voto. É o que mostra a sondagem diária da Pitagórica para TVI, CNN Portugal, JN e TSF.

Ao terceiro dia, António José Seguro continua a liderar a corrida, mas agora com 59% e cai pela primeira vez abaixo dos 60. André Ventura tem uma subida para os 28% das intenções de voto. Este é também o primeiro dia em que o debate entre os dois candidatos é tido em conta neste estudo. Seguro e Ventura registam uma aproximação de 4,7 pontos percentuais a 10 dias da segunda volta, que acontece, como dizia há pouco, no dia oito.

Liga Europa, Futebol Clube do Porto venceu o Rangers por 3 x 1.

Golos de Rodrigo Mora, Francisco Moura e Emanuel Fernandes. O Rangers esteve a ganhar, mas por pouco tempo. Gassama abriu o marcador, mas depois foi ultrapassado ainda na primeira parte. Na reação à partida, o técnico azul e branco, Francesco Farioli, diz que é um dia feliz para o Porto, mas também para o futebol português.

Até ao primeiro golo não fomos os melhores, mas depois aceleramos. E claro, tivemos um resultado importante para nós, mas é também uma grande noite para o futebol português. Ontem as equipas provaram o nível que têm e o Braga hoje também fez um grande trabalho. Portanto, como disse, foi uma grande conquista para o Porto e para o futebol português.

Francesca Farioli, que ia saudar também as restantes equipas portuguesas que seguiram nas competições internacionais.

E antes das notícias de âmbito local, uma notícia que está também a marcar esta noite de quinta-feira: a morte do cineasta português João Canijo.

Notícia avançada pela CNN Portugal, confirmada pelo Observador, junto da produtora Midas. O cineasta português sofreu um ataque cardíaco fulminante durante a noite. João Canijo passou de assistente de realização nos anos 80 para a direção de produção em cinema. Encenou também para teatro. Foi premiado no Festival de Berlim com o filme "Mal Viver", obra que, de resto, foi também candidata de Portugal a uma nomeação para os Oscars. João Canijo tinha 68 anos.

Vamos agora às notícias de âmbito local, Diana.

E começamos em Sesimbra. O trânsito está cortado entre a Estrada do Peru e as Fontainhas. Foi uma decisão tomada pela autarquia por motivos de segurança, devido à chuva das últimas semanas, que acabou por afetar o estado do piso. O corte da via vai manter-se por tempo indeterminado. Em Pombal, a Junta de Freguesia das Meirinhas antecipa € 500 milhões de prejuízo por causa da tempestade. É o levantamento feito pelo presidente da Junta. Diz que em 95% da freguesia chove em casa das pessoas. As operações de resposta encontram-se em curso, envolvem meios de emergência, técnicos municipais e também voluntários. O Estádio Municipal do Rio Maior vai ser vistoriado amanhã. Os danos provocados pelo mau tempo podem afetar a receção do Casa Pia ao Futebol Clube do Porto. Jogo a contar para o campeonato. Vão ser avaliadas as condições de segurança, é o que adianta a empresa que gere o complexo desportivo. Na cidade invicta, vai haver um novo agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde desta sexta-feira. Prevê-se chuva persistente, vento forte, agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera decretou aviso amarelo para o Porto por causa da precipitação entre as 9h e as 15h e por causa do vento, entre o meio-dia e as 21h. A Câmara de Aveiro aumentou o valor global do financiamento às 13 IPSS com quem mantém protocolos. É um aumento de cerca de 13% face ao ano passado. O objetivo, de acordo com o vice-presidente da Câmara, é garantir o trabalho social no concelho. E em Lisboa, vai amanhã ser apresentado pela Comissão Europeia o Plano Europeu de Habitação, precisamente pelo comissário europeu com essa pasta. O projeto assenta em quatro pilares: aumentar a construção e oferta, mobilizar o investimento público e privado, promover respostas de curto prazo e ainda alargar os apoios sociais. Vai ser dado a conhecer amanhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 16h30.