Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Jornal das 11, edição do jornalista José Rafael Lopes. José, arrancam amanhã os exames nacionais. São mais de 166 mil os alunos inscritos para a primeira fase. Este ano há mudanças, não para os estudantes, mas sim para os professores.

Mudanças na forma como as provas vão ser corrigidas. Este ano, pela primeira vez, a classificação dos exames é feita através de uma plataforma digital. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, Filinto Lima, assegura que está tudo pronto nas escolas portuguesas para o início da época de exames nacionais, mesmo com esta mudança.

Sim, está tudo pronto para dar início à época de exames, embora a grande alteração seja a forma de corrigir estas provas. As provas de 12º ano e 11º ano vão ser corrigidas de forma digital. É a grande mudança. Já no ano passado isso aconteceu em sede de ensaio com a prova de Filosofia e ao que parece correu muito bem. E o Ministério da Educação quer estender essa forma de corrigir as provas a todas as disciplinas. Essa vai ser a grande mudança, que é uma grande responsabilidade, neste caso concreto, para o Ministério da Educação, porque é algo que sai da alçada das escolas, dos diretores, e que passa claramente para a alçada do Ministério da Educação, embora nós pensemos que o caminho é mesmo esse. O caminho é o digital, o caminho é a correção dessas provas por este formato.

O novo modelo de correção obriga a digitalização de grande parte das provas, à exceção dos exames de Geometria Descritiva e de Desenho. A digitalização vai ser feita nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, em Mem Martins, numa operação que envolve mais de 5 mil elementos da PSP e da GNR, que vão garantir o transporte e a segurança do processo. Filinto Lima sublinha que se trata de uma operação complexa, mas aplaude a coragem política do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, em avançar já com este novo formato.

De facto, é um processo muito complexo. Ao contrário do processo do ano passado, que abarcou cerca de 20 mil provas de Filosofia, este ano serão digitalizadas 300 mil provas, ou seja, milhões de folhas. É uma mudança enorme, é uma mudança de paradigma também e que traz os seus riscos e, portanto, há aqui uma grande responsabilidade. Houve aqui uma grande coragem política da parte deste ministro da Educação em dar este passo gigante. Teremos que aguardar para perceber, no final destes 10 dias de prova, vão ser cerca de duas semanas de provas, se o caminho a seguir de futuro será este.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, que admite que a comunicação do Ministério da Educação não foi a melhor e pecou por ser tardia. Os exames nacionais arrancam amanhã com a prova de Português, prova essa que é obrigatória para todos os alunos do ensino secundário.

E o PSD vai evitar o confronto direto com o Presidente da República após o veto à lei das bandeiras ideológicas em edifícios públicos.

Os sociais-democratas pretendem encontrar soluções alternativas para responder às dúvidas levantadas por António José Seguro. A informação foi avançada ao Observador por fonte parlamentar do PSD. Quanto ao CDS, já demonstrou abertura para alterar o decreto original, mas o líder parlamentar, Paulo Núncio, avisa que o partido recusa abdicar do princípio do diploma. Assim sendo, o CDS vai confirmar as regras de utilização das bandeiras, mas aceita mudar questões residuais de natureza jurídica que foram levantadas pelo Presidente da República.

E no Mundial, a Bélgica empatou com o Egito a um golo.

Encontro que terminou na última hora. O Egito esteve a vencer neste jogo de estreia, quer para a Bélgica, quer para o Egito. Marcou primeiro a seleção africana. Yaman Mashour assinou o golo do Egito. Empatou a Bélgica através de um autogolo, infelicidade de Mohamed Hamed e a Bélgica entra com o pé esquerdo, empatou com o Egito a um golo.

E antes, Cabo Verde surpreendeu, empatou com a Espanha a zero.

É um momento para a história de Cabo Verde. Estreante numa fase final de um mundial, a seleção africana impôs um empate a zero frente à campeã europeia Espanha. É o primeiro ponto sempre no mundial para Cabo Verde e logo frente a uma das seleções apontadas à conquista do Campeonato do Mundo. A esta hora há mais um jogo do Campeonato do Mundo, acabou de começar Uruguai e Arábia Saudita. João Lourenço vai estar a acompanhar este encontro. Para já, jogaram-se 40 segundos, nem isso ainda, não há gols. O que nos podes dizer ainda assim sobre este encontro entre Arábia Saudita e Uruguai, sendo que há jogadores que jogam no futebol português em campo.

Concretamente da seleção da Celeste. Muito boa noite, José Rafael Lopes. Uma equipa do Uruguai que chega a este Campeonato do Mundo sabendo que pode ir à conquista do terceiro troféu na história. Uruguai que foi campeã do mundo em 1930 e 1950 e como referias, e bem, há caras bem conhecidas do futebol português, desde já no 11 inicial. É o caso de Maxi Araújo, atual lateral esquerdo da equipa do Sporting. Há também Manuel Ugarte, antigo médio leonino e que agora está nos quadros do Manchester United e a dupla da frente é composta também por Darwin Núñez, ele que é antigo avançado do Benfica. Já do lado da Arábia Saudita, não há tantas caras conhecidas no que toca à seleção, mas sabemos, José, que há muitos portugueses que neste momento, tanto jogadores como treinadores, que estão na Liga Saudita, casos como Cristiano Ronaldo, João Félix ou até Jorge Jesus. A partida realiza-se em Miami, já está a pisar o minuto dois, mantém-se o zero a zero. Dar a conta ainda do árbitro da partida. É italiano, tem 44 anos, Maurizio Mariani cumpre este jogo, a estreia em Campeonatos do Mundo.

O João Lourenço vai estar a acompanhar este encontro e faz 1 minuto e 90 segundos, perto do final da partida. É a altura em que acompanhamos com relato os momentos decisivos de todos os jogos do Campeonato do Mundo. Dizer ainda que às 02:00 há mais um jogo deste mundial, jogam as seleções do Irão e da Nova Zelândia.

E agora, seis minutos para lá das 11 da noite, vamos ao habitual espaço de informação local, José.

Começamos por Santarém. A sub-região do Médio Tejo vai iniciar esta semana o reforço do dispositivo de combate a incêndios rurais e acelerar a limpeza dos caminhos florestais afetados pela tempestade Cristine. O objetivo é garantir acessos operacionais nos conselhos considerados mais críticos antes da fase mais exigente dos fogos. O território vai receber mais três equipes e 15 homens a partir de amanhã. Em Santa Maria da Feira, já começou a ser julgado o grupo acusado de montar um laboratório de produção de cocaína na região. Cinco pessoas e uma sociedade respondem por crimes de tráfico de droga e outras atividades ilícitas. Segundo a acusação do Ministério Público, o esquema era liderado por três dos suspeitos. De acordo com a investigação, foram produzidos mais de 140 kg de cocaína. Em Leiria, vai avançar a primeira fase da requalificação da antiga Adega das Cortes. O investimento de mais de € 2 milhões foi apresentado na reunião de Câmara. O projeto inicial prevê recuperar o edifício do Mercadinho para acolher oito tasquinhas e um palco. O objetivo é dar uma nova utilidade turístico-cultural ao património. Em Oeiras, o oitavo concurso internacional de piano vai reunir 120 jovens pianistas com idades entre os sete e os 32 anos. O evento decorre entre os dias 20 e 22 deste mês. A Associação Cultural X, que organizou o evento, destaca que este é o maior concurso nacional de piano para jovens e há mais de € 10 mil em prêmios. No Porto, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade vai inaugurar, na próxima quarta-feira, a exposição Maravilharío, que celebra cerca de 200 mil doações recebidas ao longo de três séculos. O público vai poder ver elementos que normalmente não estão acessíveis. Entre os destaques, está o esqueleto de uma baleia azul que deu à costa na Praia do Paraíso, em Matosinhos, no ano de 1937. No Seixal, o Festival de Francesinha está de regresso. Sexta edição. Até dia 21 de junho, este prato tradicional da região do Porto marca presença nos Jardins do Fogueteiro, em Paivas. O evento conta com a presença de três restaurantes da cidade Invicta. Além da versão tradicional, é possível provar uma versão vegetariana, uma versão vegan e há ainda francesinha de frango e a tradicional, mas em forno de lenha.

E assim terminamos o Jornal das 11 com estas sugestões gastronômicas. Edição de José Rafael Lopes. Mais notícias às 23h30. Até já, José.

Até já.

E nesta hora temos "E o Resto É Ciência" para ouvir. Já a seguir.