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As notícias com João Costa Campos.

Noite marcada pelo velório de Francisco Pinto Balsemão, onde estiveram diversas figuras dos vários quadrantes políticos. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto, devido à longa fila de pessoas que às 22h ainda aguardavam para prestar uma última homenagem ao antigo primeiro-ministro. As três figuras do Estado marcaram presença. O presidente da República e o primeiro-ministro chegaram no mesmo carro por volta das 19h. O primeiro-ministro considera que se perdeu um defensor dos valores da liberdade, solidariedade e dignidade. Em entrevista à RTP, já depois de ter marcado presença no velório de Francisco Pinto Balsemão, Luís Montenegro realçou a importância do militante número um do PSD.

Eu direi que a importância é fundamental, é fundacional, é uma inspiração, é um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cívico. Têm sido muitos os testemunhos que têm sido transmitidos ao país por várias pessoas que, quer da nossa área política, quer de outras áreas políticas, conviveram com ele. É reconhecido o seu ímpeto, quer de transformação e reforma, por um lado, quer de tolerância democrática, de respeito pela opinião de todos, por outro.

Declarações de Luís Montenegro, que deixa uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão. Também o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, esteve no Mosteiro dos Jerónimos. À saída do velório, o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes, destacou o papel de Pinto Balsemão na conquista da democracia, liberdade e independência da comunicação social.

Acho que se podia dizer que a ação dele foi uma ação de justiça. E creio também que se poderá dizer, sem exagero, que ele tem direito a permanecer na memória dos justos.

E de um antigo presidente da República, passamos para um candidato. Luís Marques Mendes também esteve no velório de Francisco Pinto Balsemão. Fala de uma personagem incontornável na história democrática do país.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Eu acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão por ter consolidado a democracia portuguesa. O candidato à presidência da República recorda o papel que Pinto Balsemão teve na defesa da liberdade em Portugal.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da ala liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o "Expresso" e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que vem despedir também de uma pessoa muito agradável no trato.

Do atual governo passaram pelos Jerónimos também vários ministros e outras figuras como Pedro Passos Coelho e Santana Lopes, também ex-primeiros-ministros e líderes do PSD, como Francisco Pinto Balsemão, que morreu ontem aos 88 anos. Para esta quinta-feira, às 13h, está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral, que vai ser reservado à família de Francisco Pinto Balsemão. Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades. É a reação à denúncia do conselho de administração da Carris ao cargo. A recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre o acidente com o elevador da Glória não permitem a continuidade da atual presidência e, por isso, elogia a responsabilidade do conselho de administração demissionário.

O relatório que foi apresentado não permitia a manutenção imediata deste conselho de administração. O próprio conselho de administração teve a responsabilidade de perceber que assim era. Pena seja que o presidente da Câmara de Lisboa não tenha tido essa noção.

Alexandra Leitão sublinha o sentido de responsabilidade de um conselho de administração sem condições para continuar e que até já tinha pedido para não ser reconduzido. Critica, por isso, o que classifica de inação de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais grave.

Hoje, na reunião de Câmara, Ana Cura de Correia, ou ainda a vereadora Ana Cura de Correia, informou que o próprio conselho de administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. Ou seja, no fundo, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um conselho de administração que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo, Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades.

Declarações de Alexandra Leitão, vereadora do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa. O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo no encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. O relatório preliminar do acidente no elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção desse elevador e de outros na cidade. De Lisboa. No desporto, o Sporting venceu o Marselha por 2 x 1, na terceira jornada da fase da Liga dos Campeões. Em Alvalá, os Leões acabaram por conseguir dar a volta ao resultado com os franceses reduzidos a 10. Pelo Marselha marcou o brasileiro Igor Paixão aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu rever a volta com gols de Geny Catamo aos 69 e Alisson Santos aos 86. Dois jogadores que saíram do banco numa altura em que o Marselha já estava em inferioridade, com a expulsão de Emerson no final da primeira parte. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, reconheceu que o gol sofrido na primeira parte mexeu com a equipe, mas defende que o Sporting jogou bem, principalmente no segundo tempo.

Uma segunda parte, claro, com 10. A equipe teve um espírito enorme. Não deixamos o Marselha crescer muito, só nestes últimos cinco minutos, também já mais cansados, um pouco de incorporação também a querer acabar o jogo para ganharmos. Por isso, não poderia estar mais feliz por tudo aquilo que deu a equipe, não só por ganhar, por tudo que foi a atitude competitiva do início ao fim do jogo.

Com este resultado, os Leões, que tinham vencido em casa o Qarabag e que foram derrotados em Nápoles, passam agora a somar seis pontos em zona de playoff de acesso aos oitavos de final. O Sporting venceu esta noite o Marselha por 2 x 1. Está aprovado, aliás, um novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. Foi aprovado por unanimidade e inclui a proibição de compra de gás natural liquefeito. O anúncio foi feito pela presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. A proibição da compra de gás natural liquefeito da Rússia vai ser introduzida em duas fases e prevê um impedimento total até o primeiro dia de 2027. E é o ponto final neste jornal das 14h. A informação está de regresso às 14h30. Até já.