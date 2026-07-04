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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira.

Começamos pelo mundial. Acabou o sonho para Cabo Verde no mundial de futebol, no Campeonato do Mundo. Os Tubarões Azuis foram eliminados pelos atuais campeões do mundo, mas a Argentina necessitou de ir a prolongamento para vencer Cabo Verde, após 120 minutos de futebol em Miami. A seleção de Messi venceu por 3 x 2 e está nos oitavos de final. Agora vai encontrar o Egito. Já daqui a meia hora começa o último jogo destes 16 avos de final, o Colômbia-Gana, essas duas equipes que jogam esse último bilhete para a fase seguinte. Comigo em estúdio está aqui o Diogo Varela. Diogo, o que podemos esperar desta partida?

Desde já, Hugo, vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. A Colômbia, como sabemos, foi a seleção que venceu o grupo de Portugal, ficou à frente da seleção portuguesa no primeiro lugar e encontra agora aqui o Gana, embora a seleção africana, mas orientada também por um português, Carlos Queiroz, é, de resto, o único selecionador português no Campeonato do Mundo. A Colômbia que regressa à força máxima nesse jogo contra Portugal, que teve empate. A seleção colombiana até rodou e agora aqui já se apresenta, naturalmente, na força máxima, com destaque para o capitão James Rodríguez e na frente de ataque, Luis Díaz. A seleção ganesa, que também tem o 11 relativamente mais forte e que é uma seleção sempre muito defensiva, muito combativa. Portanto, vai ser um jogo muito interessante para acompanhar. Como tu disseste, Hugo, é o último jogo desta fase, os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Colômbia e Gana já sabem que quem se qualificar vai defrontar na próxima fase a Suíça. O jogo começa já daqui a meia hora, vai ter apito inicial pelo francês Clément Turpin, joga-se em Kansas City.

Muito obrigado, Diogo. Seguimos com os incêndios. Os incêndios de Vouzela e Setúbal são neste momento as principais preocupações da Proteção Civil. Já os fogos de Arouca e do Tâmega e Sousa já estão dominados. O incêndio de Barcelos também está a evoluir favoravelmente. Em Vouzela, o incêndio mantém ainda cinco frentes ativas e continua a exigir muitos meios no terreno, com mais de 1100 operacionais e cerca de 370 viaturas. O fogo já consumiu uma área superior a 10 mil hectares. Este é um incêndio que lava há quase 48 horas. Deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela e propagou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Em Tondela, o incêndio já está, no entanto, circunscrito e há um que esteve cortado entre os nós de Vouzela e Reigoso, também já reabriu. Informação confirmada pela Proteção Civil e pela GNR de Viseu à Agência Lusa. Não há a esta altura aldeias em risco, muito por causa do reforço de meios no terreno. É o que diz o comandante Pedro Matos, dos Bombeiros de Vale de Besteiros. Os operacionais esperam que o incêndio entre em fase de resolução ainda durante esta noite. Já em Setúbal, segundo adianta a GNR à Agência Lusa, o fogo já obrigou a retirada de 60 pessoas de 25 habitações. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o incêndio mantém duas frentes ativas, uma em direção a Faralhão e outra em direção a Moriscas. Os incêndios já fizeram pelo menos 17 feridos. O incêndio de Vouzela regista o número mais elevado de feridos, nove, dois são graves, um com queimaduras de segundo e terceiro graus e outro com traumatismo craniano. A SIC Notícias dá ainda conta de outros dois feridos no incêndio em Setúbal, sete bombeiros devido à exaustão e ainda um civil por inalação de fumos. O líder do CHEGA pede ao primeiro-ministro que aprenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais. Apelo de André Ventura numa conferência, em Lisboa, organizada pelo grupo político Patriotas pela Europa. O líder do CHEGA critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica de incêndios no país.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

Já sobre Portugal ter acionado o mecanismo europeu da Proteção Civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões centro e sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que ocorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite desta sexta-feira. No norte, o estado de prontidão também aumentou do nível dois para o nível três. Esta tarde, também o Presidente da República esteve na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide. Foi acompanhado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Foram informados do ponto de situação sobre o combate aos incêndios ativos em território nacional, bem como das perspectivas para os próximos dias. António José Seguro aproveitou para cumprimentar as equipas em serviço no local e para dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate aos fogos. O chefe de Estado expressou ainda a sua solidariedade para com as populações diretamente afetadas pelos incêndios e diz que vai continuar a acompanhar de perto a evolução da situação. A Ministra da Saúde admite estar preocupada com a onda de calor e avisa que os próximos dias vão ser muito difíceis. Ana Paula Martins diz que até segunda o risco é elevado e deixa, por isso, um apelo especial aos idosos.

Sabemos que até dia 6 o risco é elevado. Por favor, procurem ficar em casa, por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos, não se exponham a estas temperaturas. Bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água e, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24.

Evitar sair de casa, permanecer em locais frescos e climatizados, beber água regularmente, mesmo sem sede e, se for necessário, acionar os serviços de emergência. O apelo da Ministra da Saúde na tarde desta sexta-feira em Guimarães, num registo da Sic Notícias. Ainda antes destas declarações de Ana Paula Martins, a Direção-Geral da Saúde ativava o nível dois, o nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde, nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do nível de alerta com as temperaturas muito elevadas previstas para os próximos dias e reforça assim a coordenação entre as entidades e a monitorização da capacidade de resposta dos serviços de saúde. O nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde é o terceiro nível de uma escala de cinco, que vão desde o verde ao vermelho, de zero a quatro. Na Venezuela, subiu para 2645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12,600 feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta também que cerca de 15 mil pessoas ficaram desalojadas. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu esta sexta-feira para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registo de 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. Ponto final neste jornal das 02:00. O Essencial das Notícias regressa às 14:30.