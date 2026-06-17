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As notícias com Miguel Pina Andrade.

Boa noite. Na antevisão ao primeiro jogo do Campeonato do Mundo, Roberto Martínez realça que a seleção portuguesa fala a uma só voz. O selecionador nacional deixa elogios ao Congo. Portugal estreia-se esta quarta-feira na fase final do Campeonato do Mundo, no embate frente à República Democrática do Congo, na antevisão à partida e no estádio de Houston. Roberto Martínez compreende os discursos ambiciosos do presidente da federação e dos jogadores acerca da conquista da prova. Ainda assim, afirma que na qualidade de selecionador, deve olhar pro percurso de Portugal com racionalidade.

Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado. Então, não estamos a falar de diferentes vozes. Há uma voz geral e depois há uma voz chata, que é racional, explica o caminho e que utiliza a experiência do terceiro mundial, de muitos jogos na seleção, mas é uma voz.

Com o olhar colocado na seleção do Congo, Roberto Martínez esclarece que a seleção africana tem semelhanças com a equipe da Nigéria, equipe com a qual Portugal realizou um jogo de preparação pra este mundial. Roberto Martínez realça o trajeto de qualificação por parte da equipe congolesa e acrescenta que o adversário é muito flexível taticamente.

É uma equipa que eu diria que é muito flexível taticamente, então não é só uma equipa de defender o bloco baixo. Já tivemos a experiência com a Nigéria, que as equipas africanas agora estão muito bem desenvolvidas, conseguem fazer um apresal do bloco médio alto, agressivos, gostam dos duelos físicos, um jogo vertical. Quando têm bola descoberta, exploram os espaços na linha defensiva muito, muito bem. Há jogadores europeus, ou que jogam nas ligas mais importantes na Europa, como o Bakambu, o Wissa, o Theo Bongonda.

Roberto Martínez, o selecionador nacional, em conferência de imprensa, em antevisão ao primeiro jogo de Portugal nesta fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futebol. O selecionador nacional dá conta que o central Rúben Dias está fora por lesão. Roberto Martínez revela que o jogador do Manchester City saiu lesionado no amigável frente à Nigéria e por isso não está disponível para o jogo desta quarta-feira. Portugal já está em Houston, cidade onde se vai estrear e na chegada, a seleção portuguesa tinha mais de 500 pessoas à espera. Momento que foi acompanhado pelo enviado especial d'O Observador, Miguel Cordeiro.

A seleção nacional já chegou ao Intercontinental, em Houston. Chegou por volta das 16h30, hora local. É adicionar seis horas para dar a hora de Portugal continental. A seleção nacional chegou num autocarro azul com a bandeira, um autocarro designado pela FIFA. Tem também os patrocinadores desta competição. E chegou a seleção portuguesa sob forte apoio, eu diria cerca de 400, 500 pessoas junto a este hotel. Estão instaladas baias de segurança para impedir que estes adeptos se aproximassem dos jogadores, mas foi possível passar muito apoio, muito carinho à seleção portuguesa. Há muitos estrangeiros, muitos norte-americanos, adeptos de outros países que estão aqui para ver os jogadores da seleção portuguesa. E há também, naturalmente, portugueses que estão nos Estados Unidos também para esse jogo frente ao Congo, que se joga esta quarta-feira. Tenho comigo Francisco Vilarinho. Francisco, estava a gritar muito pela seleção portuguesa.

Estava, sim. Não há nada como o nosso país. Vim pra aqui sem segundas intenções, sem bilhetes, vim pra aqui pra apoiar o nosso país, apoiar a nossa portugalidade. Não há nada como isto. E apoiar estes, que eles são guerreiros, é isto e espero que eles levem a taça pra casa, porque eles merecem, o Cristiano merece. Nós estamos aqui pra apoiá-los incondicionalmente, apoiá-los através de todos os jogos. Vou segui-los pra todas as cidades. Acho que essa experiência só vou ter uma vez na vida, tinha mesmo que ser agora.

E então é uma experiência em que há confiança de que vai ser até o fim?

Eu tenho plena confiança que vamos acabar em New Jersey na final. Não há sequer uma dúvida na minha cabeça que isso vai acontecer.

Francisco, contava-me antes de falarmos aqui em direto que veio para Houston porque tem nos Estados Unidos da América um amigo a trabalhar cá. Veio sem bilhete, mas a situação para este jogo frente ao Congo já mudou.

Nem sei como explicar, fiquei um bocado boquiaberto, sem palavras, porque tava aqui a gritar e vieram ter comigo, perguntaram se eu era português, porque tava aqui a gritar de forma muito efusiva e não sei como, acabaram de me oferecer um bilhete pro jogo amanhã. Tenho que agradecer ao Miguel pela amabilidade e pela gentileza dele. Fez-me, sem dúvida, o dia, a semana, não tenho palavras sequer pra agradecer.

É um bilhete conquistado pela voz.

É um bilhete conquistado pela voz, sem dúvida alguma.

Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Tudo correr bem. Boa sorte também pro jogo de amanhã. Um adepto da seleção portuguesa que está precisamente em frente ao Hotel Intercontinental e que foi gritando o nome de todos os jogadores à medida que iam saindo do autocarro. E assim que entraram todos os jogadores, recebeu a notícia de que tinha um bilhete para o jogo desta quarta-feira frente ao Congo. E assim foi, já tem um bilhete na mão para esta primeira jornada da seleção portuguesa no Mundial de Futebol.

A reportagem do jornalista Miguel Cordeiro, enviado especial d'O Observador ao Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, está a acompanhar a seleção nacional e o relato de um adepto sortudo que ganhou um bilhete graças à voz, vai ser mais um no estádio lotado a puxar por Portugal. Ainda no Mundial, a Noruega goleou o Iraque por 4 x 1. No outro jogo do grupo I, a França venceu o Senegal por 3 x 1. Neste momento, está a decorrer o jogo entre a Argentina e a Argélia. Ao intervalo, João Lourenço, continua a valer o gol de Lionel Messi, que se estivéssemos estado a ver o jogo, que estivemos, e dadas as queixas dos jogadores da Argélia, poderia estar na rua já.

Sim, até porque os adeptos da Argélia e também os jogadores presentes em campo desta seleção africana foram bastante vocais nas críticas a uma falta ao minuto 31 do capitão da seleção alviceleste, uma entrada que certamente já está presente em alguns vídeos nas redes sociais. Há vários jogadores, tanto da Argélia como também elementos da equipe técnica da seleção argelina, liderada por Vladimir Petković, a pedirem castigo máximo para o capitão da seleção argentina. Neste momento, os atletas, quer da Argélia, quer da seleção campeã do mundo, regressam agora ao terreno de jogo. Não se vislumbram qualquer tipo de alterações em relação aos 22 jogadores que estiveram presentes no terreno de jogo na primeira parte. Há essa referência também, mais posse de bola, mais remates e também mais tentativas de gol por parte da seleção argentina. Neste momento, no que toca ainda a esse gol por parte de Leo Messi. Há alterações, neste caso, no que toca aos lados do encontro. Agora mudam-se de lados no que toca às balizas, quer de Argentina, quer de Argélia. Vamos continuar a acompanhar esta partida entre os argelinos e os argentinos, numa altura em que há mesmo essa alteração. Concretamente, vislumbrou-se agora a saída de Montiel para a entrada de Molina. Alteração na defesa da Argentina. Recomeça agora a segunda parte. Argentina 1, Argélia 0.

O jornalista João Lourenço, que vai continuar a acompanhar este jogo do grupo J. O outro jogo deste grupo começa às 5h é entre a Áustria e a Jordânia. Na atualidade internacional, o Irão diz que vai responder de forma severa aos ataques israelitas hoje no sul do Líbano. Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na ofensiva israelita, que continua apesar do memorando de entendimento acordado entre Washington e Teerão. O comando das Forças Armadas do Irão promete uma resposta dura se a situação não se alterar. De acordo com o exército de Teerão, Israel violou o cessar-fogo no Líbano 84 vezes desde que o entendimento foi anunciado na segunda-feira. O Chega admite avançar com uma proposta de reforma para a Segurança Social, uma hipótese colocada na noite desta terça-feira por André Ventura, quando questionado sobre se estaria disposto a dar a mão ao governo para a reforma do sistema da Segurança Social. André Ventura quis ir mais longe, mas também não se esqueceu daquela que é uma das bandeiras do partido, o fim das subvenções vitalícias dos políticos.

Nem é dar a mão ao governo, eu até admito mais, eu admito que seja o Chega a propor uma reforma da Segurança Social. Nós queremos, por um lado, diminuir a idade da reforma, e isso parece-nos importante, mas também somos coerentes. Nós também queremos limitar pensões milionárias. Isto é uma coisa que a direita não tem coragem de dizer. Nós tivemos. Dizer, pessoas que recebem pensões de € 5 mil, de € 6 mil, de € 7 mil, devem ter uma limitação e um teto. Isto obriga a uma reforma da Segurança Social, porque num país em que muitos recebem € 500, €600, €700, haver pessoas a ganhar 10 mil e terem trabalhado 10 anos ou 15 é uma injustiça e uma imoralidade.

André Ventura, em entrevista à Sic Notícias, onde o líder do Chega deixou ainda claro que a reforma da Segurança Social é tão importante como a redução da idade da reforma. Foi encontrado um corpo de um jovem junto à barra de Albufeira, no distrito de Faro, numa notícia avançada pela Agência Lusa. A Autoridade Marítima Nacional informa que o alerta foi dado no final da tarde desta terça-feira. Em comunicado, afirma que tudo indica que o corpo deverá ser do jovem britânico de 23 anos, que desapareceu na passada quinta-feira. O corpo foi, entretanto, transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Barlavento Algarvio, e o consulado britânico em Portimão já foi informado da ocorrência. É este o fecho do jornal das 3h. A informação está de regresso às 3h30. Até já.