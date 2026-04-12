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Boa noite, eu sou o Ricardo Lopes. São 4 da manhã, hora para atualizarmos toda a informação aqui na Rádio Observador. Sem acordo, foi desta maneira que terminou a maratona de negociações deste sábado entre o Irão e os Estados Unidos, mediadas pelo Paquistão. Estas negociações trilaterais duraram mais de 21 horas. Estava previsto que as conversas durassem toda a noite, e assim foi. Terminaram já perto das 7 da manhã em Islamabad, onde decorrem as negociações. Ora, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que lidera a delegação norte-americana, anunciou que não se chegou a nenhum acordo para pôr fim de forma permanente à guerra. Em declarações à imprensa, J.D. Vance sublinha que houveram várias discussões substanciais com os iranianos, classifica isso como uma boa notícia, mas lamenta que os iranianos tenham recusado aceitar os termos propostos pelos Estados Unidos, mesmo que, segundo J.D. Vance, tenham sido bastante flexíveis.

"Tivemos várias discussões substanciais com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. Penso que isso é muito mais má notícia para o Irão do que para os Estados Unidos da América. Regressamos assim aos Estados Unidos sem alcançar um acordo. Nós deixamos muito claro quais são as nossas linhas vermelhas, em que aspetos estamos dispostos a ir ao encontro das posições deles e em que aspetos não estamos dispostos a fazê-lo. Tornamos isso tão claro quanto possível e eles optaram por não aceitar os nossos termos."

J.D. Vance deu a entender que o principal ponto de bloqueio foi a recusa do Irão em abandonar o programa nuclear. O diplomata norte-americano agradeceu também ao primeiro-ministro do Paquistão, reitera que quaisquer falhas nas negociações não se deveram aos paquistaneses, que fizeram um trabalho extraordinário. Donald Trump já se tinha mostrado indiferente caso não se chegasse a um acordo de cessar-fogo. O presidente norte-americano diz não estar preocupado com esta possibilidade de não haver um acordo saído destas negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irão. Para Trump, uma coisa é mais que evidente: a vitória já é dos Estados Unidos. São declarações feitas aos jornalistas à saída da Casa Branca, antes de partir para Miami. Ainda sobre o conflito, o Papa Leão XIV critica as demonstrações de força e pede um abrandar das hostilidades nos conflitos em todo o mundo. Basta de guerra, diz o líder da Igreja Católica, num discurso na Basília de São Pedro. O Papa Leão XIV critica as demonstrações de força em oração pela paz. Diz que é tempo de acabar com a idolatria ao ego e também ao dinheiro.

"Basta da idolatria do ego e do dinheiro. Basta de demonstrações de força, basta da guerra. A verdadeira força manifesta-se no serviço à vida. Todos nós beneficiamos com a paz, o indivíduo, todo o povo, a família."

Declarações do Papa Leão XIV, que faz aqui uma das críticas mais duras e diretas até à data às guerras em curso no mundo. Mantemo-nos, por enquanto, na atualidade internacional, mas agora com a cabeça virada para a Lua. Os astronautas da Artemis 2 foram recebidos com aplausos no Centro Espacial Johnson, no Texas. Os astronautas da missão que chegou à órbita lunar participaram esta noite numa conferência de imprensa. O administrador da NASA esteve presente para dar as boas-vindas aos astronautas e garante que a NASA está preparada para voltar a enviar pessoas à Lua e trazê-las de forma segura para o planeta Terra. O primeiro dos astronautas a falar foi o comandante da missão, Reid Wiseman, que fala numa experiência única e emocionante que vai ligar a equipa para toda a vida.

"Victor, Christina e Jeremy, estamos ligados para sempre e nunca ninguém aqui vai saber aquilo que nós passamos. Foi a coisa mais especial que alguma vez já me aconteceu na vida. Antes de descolarem, acham que isto é o maior sonho, mas quando lá estão, só querem voltar pra junto da família e para os amigos. É uma coisa muito especial ser humano e estar de volta à Terra."

Ouvimos aqui Reid Wiseman num registo da transmissão da NASA no YouTube. Também falaram os outros membros da missão. Admitem estar ainda a processar este feito histórico que conseguiram realizar em segurança. Passaram 10 dias na órbita lunar. O objetivo da NASA é agora colocar astronautas na superfície da Lua já daqui a dois anos, em 2028. Destaque ainda para as eleições na Hungria. Viktor Orbán e o líder da oposição, Péter Magyar, fecham a campanha com um apelo aos mais jovens perante milhares de apoiantes. O líder da oposição pediu aos mais jovens que conversassem com a família e para fazerem um voto consciente, sem cair naquilo que considera ser propaganda mentirosa. Já Viktor Orbán faz uma promessa, garante que não vai arrastar os mais jovens para as guerras. No entanto, as sondagens são, neste momento, favoráveis à oposição. A confirmar-se, falamos de uma derrota de Viktor Orbán depois de estar 16 anos à frente do poder. Com estas projeções, o clima em Budapeste já era de festa, como nos conta aqui a enviada especial do Observador à Hungria.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua. Não são só os turistas e ouve-se muito falar "tiszta Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

Um ambiente de festa aqui descrito pela jornalista Madalena Moreira, que está na Hungria para acompanhar as eleições húngaras. Pode acompanhar também todas as atualizações no site do Observador. Hoje, cerca de oito milhões de húngaros vão às urnas. Na atualidade nacional, morreu Diogo Ramada Curto, diretor da Biblioteca Nacional. Tinha 66 anos. A notícia foi avançada pelo Expresso, jornal com quem Ramada Curto colaborou ao longo de vários anos. A Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar confirmou também posteriormente a informação no Facebook. Para além de diretor da Biblioteca Nacional há dois anos, Diogo Ramada Curto era também historiador e professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa. A Ministra da Cultura já reagiu a esta notícia. Margarida Balseiro Lopes manifesta profundo pesar e elogia a dedicação e sentido de serviço público de Ramada Curto como diretor da Biblioteca Nacional. Na política, André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que do Chega. O líder do Chega mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas com algumas condições. André Ventura diz que é preciso que o governo tenha vontade e pede ao executivo para deixar de se vitimizar.

Conseguirmos fechar antes de ser submetido ao Parlamento um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário são apropriadamente valorizados, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política em tudo. Temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade e ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

Ouvimos aqui André Ventura, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da sede do Chega, na Maia. O presidente do Chega revela ainda que o partido tem reuniões marcadas com o governo já para a próxima semana para discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Os eleitos do Conselho de Redação da Agência Lusa acusam a autarca de Coimbra de ter um comportamento antidemocrático. Em causa estão acusações feitas pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra a um jornalista da Lusa numa reunião pública do executivo. Acusou o profissional de estar a fazer política contra si por causa de uma notícia acerca da Casa do Cinema de Coimbra. Em comunicado, os membros do Conselho de Redação da Lusa consideram as acusações de Ana Abrunhosa extremamente graves e dizem que põem em causa a honestidade do jornalista, o que, por sua vez, pode configurar uma tentativa de intimidação inaceitável à comunicação social. Vamos fechar com desporto. O Sporting venceu o Estrela da Amadora por 1 x 0, uma partida jogada na Reboleira, a contar para a jornada 29 da Liga. Depois de uma primeira parte sem grande história, não houve gols nem remates enquadrados à baliza. Só na segunda parte, Daniel Bragança colocou a equipa leonina à frente do marcador. Aconteceu ao minuto 59 e foi um gol único. No final da partida, Rui Borges admite que faltou alguma inspiração ao plantel do Sporting, mas realça que o resultado é o mais importante.

Um jogo difícil, um jogo competitivo, uma equipa muito competitiva, uma equipa que estava a defender na primeira parte, defendiam 11 homens dentro da área. É difícil tomar decisões melhores numa primeira parte onde a nossa posse estava muito lenta, onde deixámos o Estrela, apesar de tudo, defender com 11 homens, é certo, à frente da área e dentro da área, mas onde estávamos algo lentos e nos faltou, se calhar, essa inspiração. Acima de tudo, fizemos um jogo muito competitivo. Tínhamos que competir, sabíamos que era preciso competir contra uma equipa, em termos físicos e atléticos, difícil, num dia difícil, de vento, frio. Por isso, feliz por aquilo que o grupo foi dando ao longo do jogo, apesar de nos faltar essa inspiração.

Do outro lado, João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, lamenta não ter conseguido nenhum ponto frente ao bicampeão nacional, mas mostra-se orgulhoso da equipa estrelista.

Só temos que tirar coisas boas. A jogar desta forma, tenho a certeza que vamos cumprir os nossos objetivos. Eu falei na antevisão que queria olhar pra cada jogo, lutar pelos pontos, e acho que foi isso que o Estrela fez. O jogo termina com dois remates do Sporting e dois ou três nossos, 10, nove em estatística, gols esperados. Já estivemos a analisar, acho que é dos jogos em que o Sporting teve menos oportunidades deste campeonato. Portanto, temos que olhar pra várias coisas boas que fizemos aqui. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

Com esta vitória, o Sporting mantém-se a dois pontos do líder Futebol Clube do Porto e com mais cinco que o Benfica, que ocupa o terceiro lugar da tabela classificativa, sendo que na próxima jornada há derby para jogar em Alvalade. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação está de regresso às 16h30 para uma síntese de notícias. Até já.