Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Três Toques com o Bruno Vieira Amaral.

João Miguel Santos.

Vamos embora.

Vamos lá e vamos de bicicleta. Esta história foi escolhida especialmente para ti.

Obrigado!

Eu ontem disse: "Amanhã certeza que é o João Miguel que está lá." E pronto.

E vou pô-lo a andar de bicicleta.

De andar de bicicleta e andar muito. Meu amigo, isto não é andar de bicicleta, isto é andar muito de bicicleta.

Caramba!

Sofiane Sehili, um francês que é especialista numa coisa que eu nunca tinha ouvido falar: bikepacking.

Bikepacking.

Então explica lá, João Miguel, já vi que sabes.

O Sofiane faz ultradistância.

Ultradistância, ok.

E em autonomia. Portanto, ele viaja com o seu equipamento para dormir algures por aí.

Muito bem, é isso mesmo. E ele estava a tentar bater um recorde. Saiu de Lisboa a 1 de julho em direção a Vladivostok, uma cidade situada nos confins da Rússia. Já ali.

É longinho.

E ele estava mesmo a chegar, estava quase a bater o recorde, a atingir o objetivo a que se tinha proposto. Faltavam 200 km para a meta.

Furou.

Não furou.

Então.

Foi detido.

Por quê?

Porque tentou entrar na Rússia. Ele deu uma voltinha pela China.

Foi por cima.

Exatamente. E tentou entrar na Rússia. Ele tinha um visto eletrônico, só que naquela zona não é permitido entrar de bicicleta. Só podia entrar de comboio ou de autocarro. É uma fronteira em que isso não pode ser de bicicleta. Então ele tentou de bicicleta e foi detido. Mesmo assim, e isto é impressionante, percorreu 17.600 km sozinho, sem assistência. Com os seus próprios meios.

Em autonomia.

Isso. João Miguel, estás a ver por que eu disse que escolhi esta história por causa de ti?

Obrigado.

Ele publicou uma mensagem nas redes e disse: "Fracassar tão perto da meta é de partir o coração." E de facto é. Quer dizer, 200 km e agora tem que voltar à casa de partida, volta para Lisboa para começar novamente estes quase 18 mil km. Não sei se vai tentar repetir novamente, porque isto é um bocadinho puxado.

Deve estar cansado. Não é coisa que se repita facilmente.

Para termos uma ideia, ele saiu de Lisboa.

Saiu do Cabo da Roca, não foi? Acho que foi do Cabo da Roca.

Do Cabo da Roca. Era do extremo ocidental.

E na semana anterior tinha andado por aí a fazer umas provas em Portugal. Limpou aquilo tudo.

Provas deste gênero?

Provas sim, de ultradistância. Fez uma em Castro Verde.

Foi a passear. É tipo cicloturismo. Para ele é cicloturismo.

Exatamente.

Bem, não conseguiu bater o recorde. Vamos ver se ele vai conseguir tentar bater este recorde novamente. Se tentar, mais uma vez sairá do extremo ocidental da Europa, de Lisboa. Também um acontecimento estranho lá para aqueles lados. No Cazaquistão, onde o Real Madrid foi jogar ontem contra o Kairat Almaty, a equipa que o Sporting bateu na primeira jornada da Liga dos Campeões. Ontem, coitados também apanharam uma goleada. Mas Xabi Alonso, o treinador do Real Madrid, pelo menos recebeu um presente.

Então?

Um presente. Recebeu um peixe. E quem ofereceu um peixe? Eu não sei mais nada desta notícia.

Um peixe?

Quem ofereceu o peixe? Foi no final da conferência de imprensa, um jornalista cazaque.

Ofereceu um peixe.

Ofereceu um peixe.

Mas em que estado é que estava o peixe?

O peixe está um bocado verde. É o que eu posso dizer. Não sei se é a cor natural.

Mas cru?

Sim.

Vivo?

Vivo não diria.

Ele não parece muito vivo. Não. Ele não parece muito vivo.

Não está.

Eu não sei mais nada. Não faço ideia qual foi o objetivo do jornalista cazaque, mas ele diz-se fã do Real Madrid e resolveu oferecer um peixe a Xabi Alonso. Nos filmes dos mafiosos, não é?

Isso não é boa ideia.

Não é boa ideia. Quando vem um peixe embrulhado em jornal. Normalmente vais dormir com os peixinhos. Era a mensagem.

É tipo cabeça de cavalo na cama. É isso.

Mas não suja tanto.

Come-se na costa portuguesa.

O quê?

Peixe embrulhado em jornal.

Come-se?

Caneja de enfundice. É uma coisa portuguesa.

Vamos trazer brevemente a caneja de enfundice aqui. Não sei se será com peixes vindos do Cazaquistão. Vamos tentar apurar essa informação brevemente.

Vamos lá.

Terceiro toque é para falar de relações novamente. Desculpem, eu gosto do tema e as coisas aparecem no meu feed e eu tenho que falar disso.

Sabes que estas promovem as outras.

E qualquer dia não consigo falar de outra coisa a não ser de relações amorosas, divórcios.

Um programa matrimonial.

Mas eles falam da vida pessoal deles, uma pessoa tem que ir por aí. Estou a falar de Erling Haaland.

E amor.

E de amor. Erling Haaland, o ponta de lança norueguês, grande estrela, altíssimo. Ele namora com Isabel Haugseng Johansen. O casal já tem um filho e ele agora veio contar a uma televisão norueguesa como é que se conheceram, como é que é a relação deles.

E tem pimenta isso?

Hã?

Tem pimenta essa história?

Tem um bocadinho. É pimenta à norueguesa, não é muito pimenta, não é muito picante. Mas pronto, ele veio dizer que ela é que andou atrás dele. A Isabel, não é? Como é que ela se chama? Isabel Haugseng Johansen, que andou atrás dele. Ela jogava também no mesmo clube dele, o Bryne. "E andou atrás de mim", disse o Erling Haaland. Parecia uma defesa de fazer marcação mulher-homem. E disse também que atualmente vivem juntos e que é ele que prepara o jantar. E aqui está, não é o picante, mas a afirmação mais polêmica de Erling Haaland a propósito do seu relacionamento.

Cozinha com tabasco, é isso?

Não.

Põe ananás na pizza.

Se calhar. Se calhar comete uma dessas atrocidades.

Com certeza as velhadas com ketchup.

E faquigar.

Uai! Onde isto vai dar.

Ele prepara o jantar porque a mulher fica a jogar videojogos. Ele diz: "Olha, ela se calhar vai achar isto um bocadinho embaraçoso." Mas enquanto ele cozinha, ela fica a jogar e depois jogam os dois. Porque ele diz que ela gosta muito, é viciada em Minecraft.

Ah, Minecraft.

Minecraft. Gostas? Também jogas com os teus filhos?

Os meus filhos.

Claro. É verdade.

É o lego do século XXI.

Também são pequeninos ainda, o Erling Haaland também é um jovem.

Sim.

Para já, não há notícia de divórcio, está tudo a correr bem, mas brevemente posso trazer aqui uma notícia.

Vamos ficar atentos. Quem sabe?

Quem sabe?

Foi Três Toques com o Bruno Vieira Amaral.