O Ministério Público (MP) acusou de roubo e extorsão um homem que violentava a mãe e a irmã, em Braga, para as obrigar a darem-lhe dinheiro, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Em nota publicada na sua página da Internet, aquela procuradoria refere que o MP indiciou que o arguido, nos dias 11 e 18 de março de 2019, abordou a sua mãe, residente em Braga, “pessoa idosa e sem destreza e robustez físicas, batendo-lhe e dizendo que a matava se não lhe desse dinheiro”. Conseguiu, assim, que a mãe lhe entregasse, de uma das vezes, 20 euros, tendo pedido 10 emprestados a uma vizinha. Da outra vez, o arguido retirou ele próprio 50 euros à vítima.

Ainda segundo o MP, o arguido incorreu em comportamentos similares para com uma sua irmã, que lhe entregava diariamente, desde novembro de 2019, quantias de 20, 30 e 90 euros, “receosa das ameaças” que o arguido lhe dirigia quando a procurava no seu estabelecimento comercial, sito em Braga. No dia 15 de janeiro de 2020, como a irmã tivesse passado a recusar entregar-lhe dinheiro, o arguido entrou no referido estabelecimento comercial à hora de abertura, muniu-se de uma chave de fendas e de um x-ato e ameaçou a vítima e o marido, dizendo que os “chinava” se não lhe dessem dinheiro.

O arguido está acusado de quatro crimes de extorsão, três de roubo e um de ameaça agravada.