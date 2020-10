O Ministério da Saúde já tinha distribuído, até esta terça-feira, mais de 94.500 das 200 mil vacinas da gripe que serão entregues gratuitamente nas farmácias para pessoas com 65 anos ou mais, disse fonte oficial do ministério ao Observador.

No total são 2.352 farmácias, em 265 municípios do território continental, que aderiram ao programa “Vacinação SNS Local”, que pretende facilitar o acesso de pessoas com 65 anos ou mais à vacina da gripe sazonal.

Todas as farmácias irão receber, pelo menos, 50 vacinas que poderão distribuir gratuitamente por este grupo de risco. Pelas farmácias dos municípios aderentes — pelo menos 71 concelhos — serão distribuídas as restantes vacinas. Veja o mapa aqui.