A equipa da GNR que está a investigar o atropelamento mortal que envolveu o carro oficial do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi impedida de fazer perícias ao BMW onde seguia o ministro, incluindo aceder ao computador interno do carro – a centralina – para perceber a que velocidade este seguia, noticiou esta quinta-feira o Correio da Manhã.

O jornal, que cita fontes próximas da investigação, adianta que “os titulares da investigação nem sabem para onde a viatura foi levada depois de ser removida do local por um reboque da própria GNR”.

Os militares apenas tiraram fotografias no local do acidente, salienta o CM, acrescentando que, quando os elementos do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Évora quiseram fazer novas diligências ao carro, foram impedidos “por ordem superior”. O Comando Geral da GNR escusou-se a prestar mais esclarecimentos.

Uma estimativa feita a partir dos registos da Via Verde e das câmara da autoestrada e a hora do acidente indicam que o carro oficial de Eduardo Cabrita circulou na A6 a uma velocidade média de, no mínimo, 200 km/h. Ainda assim, esse dado na posse dos investigadores não permite concluir a que velocidade seguia o carro no momento do atropelamento. O acesso à centralina do BMW permitiria perceber isso mesmo, já que regista as rotações do motor ou “a velocidade engrenada”.