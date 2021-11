Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de dois terços (64,8%) dos habitantes da União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEA) já estão totalmente vacinados, mas a taxa de vacinação entre Estados-membros é muito variável: via de 22,5 a 81,2%, segundo o último relatório do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC).

Quando considerada apenas a taxa de vacinação dos adultos (com 18 anos ou mais), a taxa sobe — a vacinação de crianças tem regras e evoluções muito diferentes consoante os países. Assim, três quartos (76%) dos adultos da UE/EEA estão totalmente vacinados, o que se traduz numa variação de 27 a 92,4%.

A plataforma Covid-19 Vaccine Tracker, já atualizada a 12 de novembro, mostra que Portugal continua no topo da campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2: temos 81,3% da população nacional totalmente vacinada (ocupando o primeiro lugar) e temos 91,8% dos adultos com 18 anos ou mais vacinados (a par de Malta e logo a seguir à Irlanda, com 92,4%).

Entre os 30 Estados-membros que reportam a evolução da vacinação, há quatro que têm menos de 50% da população vacinada: Bulgária, Croácia, Eslováquia e Roménia. A Bulgária tem apenas 27,4% dos adultos vacinados e a Roménia 41%. Considerando a população total, a Croácia e a Eslováquia têm 45% da população totalmente vacinada.

Até dia 7 de novembro, já tinham sido administradas cerca de 600 milhões de doses de vacinas nos Estados-membros avaliados pelo ECDC, com 293 milhões de pessoas com a vacinação completa nos 30 países que indicaram os dados. Contudo, a organização europeia está preocupada com a diminuição da velocidade de administração das vacinas.

A obrigação de vacinação entre profissionais de saúde ou trabalhadores de lares (em cinco países), as equipas de vacinação móveis, parcerias, incentivos e campanhas de informação têm sido usadas para aumentar a vacinação e reduzir a hesitação das populações.

O ECDC refere ainda que mais de sete milhões de pessoas (nos 22 países que reportaram dados) já tomaram a terceira dose da vacina. Mas todos os 30 países recomendam uma dose adicional quer a pessoas com o sistema imunitário debilitado, quer um reforço a pessoas que podem ter tido uma quebra na imunidade ao longo do tempo.

Quanto à combinação com a vacina da gripe, cujas campanhas acabaram por se cruzar no tempo (como em Portugal), há oito países que decidiram dar o reforço da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe ao mesmo tempo, oito que decidiram pelo contrário e seis que ainda não tomaram uma decisão.