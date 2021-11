Costa quer plantar agora para não ter de colher mais casos depois. Vêm aí medidas moderadas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As histórias da vida política também devem ser escritas com “palavras muito simples”, como as do conto infantil de José Saramago (“A maior flor do mundo”). Mas nem sempre corre assim. A de António Costa, por exemplo, chegou ao “planeta Marte” do tal conto, o território desconhecido. E enquanto pensa por onde “vai ou não vai”, há uma certeza na vantagem de continuar a evidenciar o exercício do cargo que (ainda) ocupa — o de primeiro-ministro. É precisamente a partir dele que se prepara para “prevenir” em vez de remediar. Ou, nas tais “palavras muito simples”, Costa está prestes a tomar novas medidas pandémicas.

O dia em que se assinala o arranque das comemorações do centenário de José Saramago que levou o primeiro-ministro a uma escola de Rio Maior (a Fernando Casimiro Pereira da Silva) e também a plantar uma oliveira, a 99ª (a idade que o escritor completaria nesta dia), na Azinhaga, terra onde nasceu o primeiro e único Nobel da Literatura português.

Foi também o dia em que a comissão das comemorações desafiou as escolas de todos o país a lerem, à mesma hora, o conto “A Maior Flor do Mundo”. Costa aproveitou a moral dessa história para apontar à necessidade de “cada um ser maior do que si mesmo”. E, como o tempo é pré-eleitoral, pregar ainda uma outra moral: a da capacidade do Governo em fazer o mesmo, reinventando-se.