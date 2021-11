Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os dois homens condenados pelo assassinato de Malcom X devem ser considerados inocentes, avança o New York Times.

Muhamad Aziz e Khalid Islam passaram várias décadas na prisão depois de serem acusados de matar o ativista, em 1965. Malcom X, que lutou pelos direitos dos afro-americanos nos anos 50 e 60 do século XX, foi baleado num salão de baile, com 39 anos.

Em 1966, ano em que decorreu o julgamento, dez testemunhas oculares prestaram declarações dizendo que viram Aziz, Islam, ou os dois no momento dos disparos. Só que alguns depoimentos eram contraditórios, e não havia nenhuma prova física que envolvesse os dois suspeitos no assassinato do ativista. Ambos apresentaram álibis, e foram apoiados pelos relatos de alguns amigos e das respetivas mulheres.

No momento em que o terceiro suspeito, Talmadge Hayer, foi presente a tribunal, confessou o crime e insistiu que os outros dois arguidos eram inocentes. Mas em março de 1966, os três suspeitos foram considerados culpados. Um mês depois, foram todos condenados a prisão perpétua.

Há cerca de dois anos, o procurador de Manhattan e os advogados de defesa dos dois acusados iniciaram uma investigação, que provou que a Polícia de Nova Iorque e o FBI ocultaram provas que poderiam ter levado à absolvição dos arguidos.

De acordo com o New York Times, esta quinta-feira, Muhamad Aziz e Khalid Islam devem ser considerados inocentes.