A Câmara do Funchal vai disponibilizar testes rápidos antigénio para todos os seus trabalhadores, dando cumprimento às novas medidas de combate à Covid-19 anunciadas pelo Governo Regional, foi anunciado esta sexta-feira

Na informação divulgada pelo principal município da Madeira lê-se que a autarquia está a operacionalizar a afetação destes testes, que serão gratuitos, com base no armazenamento disponível na região.

O departamento do Ambiente, a Águas do Funchal e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que se localizam mais distantes dos serviços centrais da câmara, vão manter os planos regulares de testagem, agora com uma periodicidade mais curta, em função das novas orientações da Autoridade Regional de Saúde.

Nas instalações dos Sapadores do Funchal vão ser efetuados, por uma questão de proximidade e de melhor articulação, os testes dos serviços de Fiscalização, Trânsito, Biblioteca Municipal, Centro Comunitário, Museu de História Natural e Serviço Municipal de Proteção Civil.

Quanto ao restantes trabalhadores camarários, devem realizar os testes na Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Câmara do Funchal, que, a partir de segunda-feira, “estará capacitada para agendar testes Covid-19 todos os dias úteis da semana, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00″.

Citado no documento, o presidente do município, o social-democrata Pedro Calado, considera que “esta agilização e conjugação de esforços garantirá o acesso mais fácil e cómodo de todos os trabalhadores da autarquia à realização de testes antigénio”.

O autarca sublinha que vai contribuir para os serviços camarários funcionarem “em maior segurança”.

Estamos também a dar um sinal claro à população do empenho da principal câmara da Madeira na mitigação desta pandemia”, sublinha.

O município salienta que, “independentemente do serviço disponibilizado pela Câmara Municipal do Funchal, os trabalhadores da autarquia poderão sempre recorrer aos locais aderentes no concelho do Funchal, para a realização dos testes Covid-19”.

O Governo da Madeira decidiu, no o âmbito das novas medidas de contenção da Covid-19, alterar a situação de calamidade para situação de contingência.

O presidente do Governo da Madeira anunciou na quinta-feira um conjunto de medidas de combate à Covid-19 na sequência do aumento de casos positivos e do número de hospitalizados na região.

A obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos e fechados e da apresentação de testes antigénios e certificados de vacinas em alguns locais, cumulativamente, são algumas das medias anunciadas.

Apesar da elevada taxa de vacinação, a Madeira tem registado, nas últimas semanas, uma média diária superior a 50 novos casos de infeção e também um aumento do número de mortos associados à doença, que é atualmente de 84 óbitos.

As autoridades de saúde da Madeira sinalizaram na quinta-feira mais 52 casos de Covid-19 e uma morte. Há ainda a assinalar 43 pessoas hospitalizadas, sete das quais em cuidados intensivos.

Futebol e futsal param na Madeira devido a medidas do Governo Regional

A Associação de Futebol da Madeira anunciou esta sexta-feira que as competições regionais de futebol e futsal estão suspensas “para que os clubes se possam preparar para o cumprimento das regras” impostas pelo Governo Regional de combate à Covid-19.

“A Direção da Associação de Futebol da Madeira (AFM), por motivos de força maior, nomeadamente, pela deliberação do Governo Regional, relacionada com a Covid-19, determina que sejam suspensas todas as competições regionais de Futebol e Futsal (Masculino/Feminino), calendarizadas para os dias 20 e 21 de novembro de 2021″, referiu a entidade com a tutela do futebol no arquipélago.

A mesma nota dá conta que a decisão foi tomada “de forma a que os clubes filiados se possam preparar convenientemente para o cumprimento integral das regras definidas”, já que os atletas deverão ser todos vacinados e testados para poderem praticar as referidas modalidades.

A medida faz parte de um conjunto de novas restrições para contenção da Covid-19 na Madeira, anunciadas na quinta-feira em videoconferência pelo presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), quando o arquipélago, com cerca de 251 mil habitantes, sinaliza 452 casos ativos de Covid-19, num total de 12.804 confirmados desde o início da pandemia, e 84 óbitos associados à doença.

“Para exercer ou frequentar atividades ou eventos no setor público e privado — desporto, restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas, [recintos] culturais, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos e outras atividades sociais similares — devem estar vacinados e testados, com teste rápido antigénio, com periodicidade semanal”, explicou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.