Quatro ativistas da Femen irromperam este domingo em tronco nu num evento em Madrid de evocação da morte do antigo ditador espanhol Francisco Franco, em 20 de novembro de 1975, gritando “Ao fascismo, nem honra nem glória”.

Na Praça do Oriente, em frente ao palácio real, dezenas de pessoas com bandeiras pré-constitucionais e retratos franquistas juntaram-se, na sequência dos apelos de diferentes organizações, como o Movimento Católico Espanhol e a Ação Juvenil Espanhola, quando as quatro ativistas se colocaram à sua frente com os punhos erguidos e gritaram slogans antifascistas.

As mulheres, cujos torsos tinham escritas mensagens como “Justiça, Memória, Reparação” e “Stop 20N”, acabaram por ser retiradas à força por agentes da Polícia Nacional. Fontes policiais confirmaram à Efe que as quatro ativistas foram identificadas, mas não detidas.

Esta não é a primeira vez que o grupo feminista tenta boicotar os atos franquistas organizados por ocasião do 20 de novembro. Em 2019 foram mesmo obrigadas a testemunhar em tribunal, depois de terem sido denunciadas pela organização política de inspiração fascista Falange Espanhola.