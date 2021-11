MP quer levantar imunidade parlamentar a André Ventura por ofensas a Fernando Rosas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público (MP) pediu à Assembleia da República para levantar a imunidade parlamentar a André Ventura, de modo a que o deputado possa ser constituído arguido e possa ser interrogado por ofensas a Fernando Rosas, fundador do Bloco de Esquerda.

De acordo com um ofício da juíza de instrução criminal datado de julho, a que o Correio da Manhã teve acesso, o líder do Chega foi notificado esta segunda-feira por ter partilhado uma publicação, no Facebook, em fevereiro, em que afirma que Fernando Rosas “torturou homens e sequestrou mulheres em 1976”, na sequência das declarações do ex-deputado do Bloco de Esquerda sobre a morte Marcelino da Maia.

Esta acusação, segundo o MP, “não corresponde à verdade e o denunciado [André Ventura] não tinha qualquer fundamento para a reputar como verdadeira. Ao efetuar a publicação em causa, cujo teor depreciativo não ignorava, o denunciado quis ofender o assistente na sua honra e consideração”.

A publicação, que ainda continua disponível na página oficial do Chega, referia ainda que o MRPP (partido a que pertenceu Fernando Rosas), “usava e abusava do slogan ‘morte aos traidores'”, tendo levado a cabo um “extremismo absurdo e criminoso”. “Essas são aquelas pessoas, que dizendo-se de bem, querem fazer o Chega, o seu líder e meio milhão de portugueses passar por criminosos.”