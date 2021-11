Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil abriu este ano 402 processos a 55 companhias aéreas por transportarem para Portugal passageiros sem teste negativo à Covid-19 ou certificado de vacinação. O regulador concluiu processos que resultaram em multas correspondem a 4619 passageiros. Os números enviados pela ANAC ao Observador dão conta de mais do dobro das companhias em violação das regras de controlo exigidas por Portugal face ao ano passado. Em 2020, tinham sido instaurados 254 processos relativos a 17 empresas e 2696 passageiros. No entanto, alguns processos de 2021 são relativos a casos denunciados em 2020.

Por outro lado, as medidas aplicadas, o tempo em que estiveram em vigor, os confinamentos e o número de passageiros transportados no quadro da restrições impostas variaram, não permitindo uma comparação direta entre os dados dos dois anos. Só em meados de 2021, foi introduzido o certificado de vacinação que facilitou a circulação de passageiros e que permitiu uma retoma de atividade com mais pessoas transportadas num quadro de restrições, destaca o regulador da aviação.

Ainda assim estes valores parecem dar razão às críticas feitas por António Costa à falta de controlo por parte das empresas de aviação sobre o cumprimento das regras sanitárias impostas por Portugal. O primeiro-ministro anunciou um aumento muito significativo no montante das coimas a aplicar às companhias aéreas que podem ir até aos 20 mil euros, dez vezes mais do que valor até agora aplicado.

Segundo a ANAC, foram aplicadas este ano multas de 102 mil euros, enquanto no ano passado as coimas totalizaram 257 mil euros. O valor das coimas atualmente em vigor varia ente os 500 e os 2.000 euros por passageiro, mas em caso de negligência é reduzido a metade, e o pagamento voluntário é sempre pelo mínimo a titulo de negligência.

Em reação às palavras do primeiro-ministro várias empresas do setor vieram a público garantir que controlavam o cumprimento das restrições imposta pelas autoridades portuguesas. Em resposta ao Observador, fonte oficial da TAP garantiu que a empresa “tem feito escrupulosamente esse controlo, sendo as falhas residuais”.

Voos oriundos do Reino Unido lideram em número de infrações

A lista de cidade de origem dos voos no qual viajaram passageiros sem teste ou certificado de vacinação é extensa, mas a ANAC destaca os aviões provenientes do Reino Unido e Irlanda, nomeadamente de Londres, Manchester, Liverpool e Dublin. Mas também se verificaram incumprimentos em voos oriundos de Nova Iorque, Washington, Boston, Miami, Toronto e Montreal; Emirados Árabes Unidos (Dubai); Marrocos, Venezuela (Caracas), Turquia (Istambul), África do Sul, Ucrânia (Kiev, Lviv); Senegal, Gana, Bahamas, Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Viracopos, Belo Horizonte), e das várias cidades europeias (Paris, Madrid, Barcelona, Zurique, Bruxelas, Genebra, Berlim, Milão, Roma, Nice, Amesterdão.

Os processos instaurados resultaram das denúncias apresentadas pela PSP e SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras), mas algumas dessas denuncias são agrupadas e dão origem a um processo único. Em 2020 chegaram à ANAC 254 denúncias, número que subiu para 397 em 2021. Este ano foram já concluídos 288 processos e existem mais 368 em fase de instrução.