A partir das 00h00 desta quarta-feira será implementado nos aeroportos portugueses um sistema de pulseiras para tentar agilizar a triagem dos vários passageiros que chegam ao país, na sequência das medidas implementadas pelo Governo no âmbito da situação de calamidade. Com a época festiva a aproximar-se, e o esperado aumento do número de pessoas a entrar e sair do país, as várias entidades envolvidas já estabeleceram os circuitos de circulação, mas alertam para “demoras” nas chegadas e pedem “colaboração” dos passageiros.

Em conferência de imprensa, Rui Alves, diretor do Aeroporto de Lisboa, explicou que os passageiros que cheguemíses fora da União Europeia e do espaço Schengen vão ser controlados por uma empresa de segurança privada que irá verificar a documentação antes da zona de controlo de passaportes.

A estes passageiros não será permitido entrar no país sem teste PCR ou antigénio, pelo que deverão ser repatriados para os países de origem sendo as companhias aéreas multadas por cada passageiro nessa situação.

Os restantes passageiros — com origem na União Europeia ou Schengen — vão receber uma pulseira que os distinguirá e o controlo dos documentos (certificado de vacinação, teste negativo e documento de localização do passageiro no avião) será feito na área pública das chegadas.

Os passageiros que viajam entre aeroportos nacionais estão isentos deste tipo de controlo e receberão também uma pulseira diferente no momento do embarque nos respetivos voos que lhes permitirá passar pela zona de controlo dos documentos com uma maior fluidez.

No aeroporto de Lisboa será impossível entrar na zona das chegadas até dia 9 de janeiro acrescentou ainda o Intendente Pedro Pinho, da Polícia de Segurança Pública, acrescentando que todos os aeroportos serão adaptados para que estes circuitos funcionem da forma mais eficiente.

Os passageiros que cheguem sem teste feito terão que o fazer “a expensas próprias” e aguardar no local o resultado, frisou o Intendente da PSP. As multas nestes casos começam entre os 300 euros e podem chegar aos 800 euros.