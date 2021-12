Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta seria apenas mais uma época de Rúben Semedo. Importante, até por estar a aproximar-se do final de contrato e por tentar voltar às opções da Seleção Nacional, mas mais uma época. Uma época que, olhando para o que se passou no verão, poderia ter sido iniciado já num novo clube, tendo recebido algumas ofertas incluindo de Portugal que, por uma ou outra razão, não se concretizaram. Mas não foi mais uma época.

Depois de ter feito os quatro encontros a contar para as pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com duas vitórias com os azeris do Neftchi e dois empates com derrota no desempate por grandes penalidades frente aos búlgaros do Ludogorets, o central não fez mais qualquer jogo depois de ter sido detido no âmbito de um caso de alegada violação, ficando quatro dias na prisão até ser ouvido pelo juiz e libertado com caução. Começava aí um longo calvário que terminou esta quarta-feira.

Apesar de ter sido agora declarado inocente de todas as acusações, num caso em que as autoridades foram depois deixando cair vários pontos que teriam contra o jogador, a situação do defesa de 27 anos não voltou a ser a mesma e chegou mesmo a estar alguns tempos em Portugal, mantendo a forma no Estrela da Amadora. Regressou depois à Grécia e voltou aos convocados quase quatro meses depois, na partida para a Taça da Grécia do Olympiacos frente ao Levadiakos, na primeira mão dos oitavos.

Não venceu, é certo, mas chegou, viu e marcou: depois de dois golos nos seis minutos iniciais de Lucas Poletto (3′) e Panaglotou (6′), o central reduziu a desvantagem para o conjunto de Pedro Martins, após um livre lateral no lado direito do ataque com desvio ao primeiro poste de cabeça (26′). Doumtsios voltou a colocar a vantagem em dois golos de diferença a cerca de meia hora do final (61′) mas outro português, Rony Lopes, voltou a reduzir a distância, fazendo aquele que ficaria como o 3-2 final (63′).

De recordar que o central, que tem contrato até 2023, chegou a ser apontado ao Benfica em janeiro com uma maior insistência após a grave lesão de Lucas Veríssimo mas é o FC Porto que se encontra nesta fase mais perto de poder assegurar o jogador, que já abordou essa possibilidade. “Claro que me agradava jogar no FC Porto. Quem não gostaria de jogar num clube tão grande como esse? Não posso dizer muito mais neste momento, vamos ver o que acontece no futuro próximo. Tenho trabalhado e devo voltar em breve a jogar. O FC Porto poderia dar para relançar a minha carreira”, comentou ao jornal A Bola.