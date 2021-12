Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal fechou um ciclo de eleições, prepara-se para construir um grupo parlamentar mais cedo do que esperava e aproveita a Convenção deste fim de semana para fazer mudanças na comissão executiva, que funciona como a direção do partido. Há várias saídas, renovação e mantêm-se muitos dirigentes, sendo que o número de efetivos e suplentes aumenta.

João Cotrim Figueiredo é o presidente da comissão executiva, Ricardo Pais Oliveira continua como vice-presidente, bem como António Costa Amaral. Dos ‘vices’ que ainda estavam em funções, destaque apenas para a saída de Mónica Mendes Coelho. Miguel Rangel mantém-se como secretário-geral e Bruno Mourão Martins como tesoureiro.

Rodrigo Saraiva, um dos fundadores do partido, membro número dois da IL e assessor de comunicação, é uma das novidades da equipa, sendo o primeiro vogal da nova comissão executiva.

Além das muitas figuras que se mantêm, há várias entradas que saltam à vista: Miguel Pina e Cunha, professor catedrático na Nova School of Business and Economics, e Paulo Carmona, presidente do FAE (Fórum de Administradores e Gestores de Empresas) e vice-presidente MEL (Movimento Europa e Liberdade).

Também Ana Pedrosa Augusto é uma das apostas para a nova comissão executiva. A liberal teve a primeira experiência política na Aliança, onde foi vice-presidente do partido, mas acabou por se juntar à IL, nos primeiros tempos como independente, e chegou até a ser a segunda na lista para as autárquicas a Lisboa.

Alguns dos membros que foram sendo protagonistas locais nas várias eleições têm agora uma prova de confiança, uma decisão que demonstra a necessidade de implantação dos liberais pelo país. São os casos de Ricardo Zamith, coordenador do núcleo da Póvoa de Varzim, Pedro Schuller, responsável pelo núcleo do Porto, Cláudia Vasconcelos, coordenadora do núcleo de Faro, Rui Ribeiro, recém-eleito coordenador do núcleo Gaia, e Pedro Almeida, responsável pelo núcleo de Loures.

No sentido inverso vai uma das pessoas que chegou a ser considerada uma estrela em ascensão na IL: Maria Castello-Branco. As aparições no partido começaram a reduzir depois de ter recusado marcar presença no MEL por considerar que o evento não tinha problemas em abrir as portas a André Ventura e acaba por sair da comissão executiva.

Joana Malta Vacas, João Cascão, Olga Baptista e Sérgio Figueiredo também ficam de fora da equipa principal do partido. Na lista há ainda sete suplentes.