Boris Johnson ainda tentou evitar, garantido repetidamente que as regras relativas à Covid-19 tinham sido cumpridas, mas quase um ano depois de uma festa de Natal na residência oficial do primeiro-ministro britânico, em Downing Street, Allegra Straton — assessora de Boris Johnson — demitiu-se. Pressionado, Boris foi ao Parlamento pedir “desculpas sem reservas” ao país.

O caso foi divulgado pelo The Mirror, tendo vindo depois a público um vídeo onde Straton gracejava e ria quando questionada sobre a realização da festa de Natal que mais tarde viria a negar ter existido.

No vídeo interno, que foi gravado dias depois da festa de há sensivelmente um ano, era possível ver a então porta-voz do governo inglês Allegra Stratton, o assessor Ed Oldfield e outro colaborador do governo a brincar com a “festa imaginária”, enquanto se preparavam para uma conferência de imprensa.

“Esta festa imaginária foi uma reunião de trabalho e não teve distanciamento social”, graceja, enquanto vai rindo e outro assessor diz que “não foi uma festa, foi vinho e queijo”.

O caso gerou polémica no Reino Unido e levou a uma pressão sobre o primeiro-ministro para que tomasse uma posição sobre o assunto. Esta quarta-feira, já depois de Boris Johnson ter pedido “desculpas sem reservas” no Parlamento inglês, Allegra Stratton acabaria por apresentar a sua demissão, com uma breve comunicação à imprensa, visivelmente perturbada.

"I will regret those remarks for the rest of my days".

In an emotional speech, Allegra Stratton offers her "profound apologies" to those affected by her comments after footage emerged of her joking about a Downing Street Christmas party last year.https://t.co/auPWyVtLyp pic.twitter.com/0rqQjgXqKQ

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2021