Masayuki Uemura, o lead arquitect (principal responsável) pelas consolas de videojogos Nintendo Entertainment System (NES) e SNES (Super Nintendo Entertainment System, morreu na segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o Centro de Desenvolvimento de Jogos da Universidade Ritsumeikan, no Japão, onde era professor. Uemura tinha 78 anos e esteve também por detrás de jogos como “Ice Climbers”, “Clu Clu Land”, “Soccer”, “Baseball” e “Golf”.

Uemura trabalhou na Nintendo entre 1971 e 2004. Numa entrevista publicada em 2020 no Kotaku, um site especializado em notícias de videojogos, conta que começou o projeto da primeira consola Nintendo, apelidada de Famicon no Japão, em 1981. “O presidente Yamauchi [presidente da empresa na altura] disse-me para fazer um sistema de videojogos no qual se pudessem jogar jogos que estão em cartuchos”, contou ao blog.

No dia a seguinte, juntamente com a sua equipa, começou a desenvolver o projeto da consola que foi uma das pioneiras numa indústria que, atualmente, vale milhares de milhões de euros — esta quinta-feira, a empresa nipónica divulgou que a Nintendo Switch, o dispositivo mais recente que lançou, bateu recordes de vendas na Europa.

Após os seus lançamentos, tanto a NES, que foi lançada em 1983, como a SNES, que saiu para o mercado em 1990, tornaram-se fenómenos globais, tendo influenciado inúmeros criadores de videojogos hoje em dia. No Twitter, fans e alguns dos mais ícones mais influentes da indústria, como Masahiro Sakurai, criador dos jogos do “Kirby” e da série “Super Smash Bros.”, lamentaram a morte de Uemura.

