Uma equipa que gosta de andar de malas aviadas: com a goleada deste domingo frente ao Famalicão, o Benfica manteve uma invencibilidade assinalável fora do Estádio da Luz, levando já 17 jogos seguidos sem perder fora para o Campeonato. A última derrota dos encarnados enquanto visitantes foi já em fevereiro, contra o Sporting e em Alvalade, e o resultado positivo desta jornada significou também o regresso às vitórias no Campeonato depois da derrota no dérbi.

Num jogo em que Rafa fez três assistências num único jogo pela primeira vez desde que chegou ao Benfica, Darwin completou um hat-trick e é já o melhor marcador da Primeira Liga, com 11 golos, tendo ultrapassado Luis Díaz. Com esta vitória, os encarnados voltaram a ficar a quatro pontos do Sporting, que já tinha vencido nesta jornada anteriormente, e ficam agora à espera do resultado do FC Porto contra o Sp. Braga para perceber se têm a possibilidade de se aproximarem dos lugares cimeiros da classificação. Nesta altura, à 14.ª semana de Campeonato, a equipa de Jorge Jesus tem mais dois pontos do que tinha na mesma fase na época passada e já leva 39 golos marcados, o melhor registo desde 1989/90, quando fez 41 nos primeiros 14 jogos da temporada.

Na flash interview, Jorge Jesus começou por realçar a entrada forte do Benfica tanto na primeira como na segunda parte. “Entrámos fortes. As surpresas depois foram as alterações táticas que fizemos na segunda parte e que confundiram a equipa do Famalicão. Fizemos o 3-1 com muita categoria. O nosso objetivo era vencer aqui, o que é difícil. Os nossos dois rivais, aqui, um ganhou e o outro não. Esta equipa do Famalicão não representa a qualidade que tem em termos classificativos. Fomos ficando mais tranquilos com os golos, mais fortes, e eles foram perdendo alguma força. Os jogadores do Benfica estão de parabéns e agora há que pensar no jogo de quarta-feira, com o Sp. Covilhã”, começou por dizer o treinador, antecipando desde logo a partida decisiva para o futuro da equipa na Taça da Liga.

Benfica goleia em ???? casa do FC Famalicão pela 2.ª época consecutiva:

2020/21: 1-5

2021/22: 1-4 pic.twitter.com/WXZHrCzr2s — playmakerstats (@playmaker_PT) December 12, 2021

Mais à frente, Jesus justificou a dupla alteração que fez ao intervalo, com as entradas de Gilberto e Taarabt. “Estava a ser muito fácil para o corredor direito do Famalicão entrar e ficar em superioridade numérica no corredor central. Disse à equipa que ia ser difícil se não equilibrássemos. Felizmente, o Adel [Taarabt] entrou muito bem. Ele tem umas características muito particulares que fazem dele um jogador muito forte com bola. As últimas substituições já não foram tão fortes. Pensei que com aqueles três jogadores fresquinhos íamos fazer mais golos. Mas não fizemos”, acrescentou, comentando as entradas pouco consequentes de Gil Dias, Paulo Bernardo e Pizzi.

“Este Campeonato é equilibrado. Acho que os ‘três grandes’ estão mais fortes do que o ano passado. As outras equipas também mas as equipas ‘grandes’ deram um passo mais adiante. Hoje, o jogo parece que foi fácil mas tanto é assim que os nossos dois rivais tiveram dificuldades. Mas também não há jogos iguais. O importante para nós é somar vitórias. Jogamos sob uma pressão maior, como é óbvio, mas a equipa está confiante. Agora é olhar para o jogo de quarta-feira, para mais uma decisão, temos de fazer mais de três golos para passarmos à final four da Taça da Liga. É esse o nosso caminho”, terminou o técnico encarnado.